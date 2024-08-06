Кривонос: Руководство Украины перестало верить в свою победу

В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ

Сенатор Долгов: Москва предупреждает Штаты и ЕС об опасности дальнейшей эскалации

Tекст: Евгений Поздняков,

Татьяна Алабугина

«Офис Зеленского пытался осуществить ужасающую попытку покушения на жизни наших ведущих политиков. Украинские власти давно растеряли остатки адекватности. Они не сторонятся откровенно террористических мер, забывая о том, что Россия также способна дотянуться ракетами до их парадов и церемоний», – заметил сенатор Константин Долгов.

«Мы руководствуемся совершенно иными принципами. В отличие от Запада и Украины, мы помним, что даже в противостоянии должны быть границы дозволенного. Но западные страны перешли все возможные красные линии. Ситуация в мире с каждым днем становится все более опасной. При этом Москва неоднократно предупреждала Штаты и ЕС, что они стоят буквально в шаге от возможного конфликта с Россией. Им необходимо срочно задуматься о пересмотре собственных подходов к внешней политике», – заключил Долгов.

Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ. Об этом каналу «Россия 1» рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, именно ее обсуждали глава военного ведомства Андрей Белоусов и руководитель Пентагона Ллойд Остин в своем последнем телефонном разговоре.

Дипломат отметил, что провокация планировалась в привязке к внутрироссийским событиям с целью «нанесения максимального урона» и получения необходимого медийного эффекта. «Проехали, слава Богу», – добавил он, уточнив, что сигнал, поданный Белоусовым своему американскому коллеге, «видимо, возымел действие».

На прямой вопрос, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал «безумием».

Напомним, Андрей Белоусов в разговоре с Ллойдом Остином в июле направил коллеге «очень серьезное предостережение» о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Известно, что в беседе обсуждался «вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации». Позже The New York Times сообщала, что темой разговора была подготовка «тайной операции Украины против России», которая, по мнению Москвы, была одобрена США.

Белоусов якобы спросил у Остина, знал ли он о планах офиса Зеленского. Источники отметили, что в Пентагоне не были осведомлены о подобном, а заявление главы Минобороны России вызвало у представителей Штатов удивление. Однако американцы восприняли это «достаточно серьезно» и призвали Украину не проводить операцию, если таковая должна была осуществиться.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла значимость данного телефонного разговора и рассказывала, почему он стал символом возвращения к «джентльменским соглашениям».