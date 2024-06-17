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    17 июня 2024, 10:20 • В мире

    Украинская преступная сеть занялась «нападением на Евросоюз»

    Украинская преступная сеть занялась «нападением на Евросоюз»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Станислав Лещенко

    Количество нелегальных мигрантов в Польше резко выросло, и Варшава традиционно обвиняет в миграционном кризисе соседнюю Белоруссию. Более того, польский премьер утверждает, что к организации потока мигрантов причастна даже Россия. Однако на самом деле массовым завозом мигрантом в Польшу занимаются те, кого Варшава старательно опекает – украинцы. Но не только они.

    Еще летом 2021 года Польша и Литва столкнулись с потоком нелегальных мигрантов из стран третьего мира, пытавшихся проникнуть в ЕС со стороны Белоруссии. За истекшие три года этот поток то ослабевал, то усиливался, но ни разу не прекратился. Более того, в последние недели напор мигрантов особенно вырос. Rzeczpospolita заявляет, что по самым свежим данным пограничной службы страны, за последний год в Польше стало вдвое больше иностранцев, проживающих на территории страны нелегально.

    В Варшаве во всем обвиняют «диктаторский режим Лукашенко». Более того, упоминается даже Россия. В прошлом году, например, тогдашний премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявлял, что миграционный кризис – это «совместный план России и Белоруссии, которые хотят дестабилизировать не только нашу страну, но и весь ЕС. Они цинично использовали мигрантов, чтобы нанести удар по структурам безопасности Польши и разрушить единство европейских союзников». В мае текущего года эти обвинения продолжил и действующий премьер Польши Дональд Туск. Он утверждает, что за происходящим стоит Россия. Глава МИД Польши Радослав Сикорский не так давно назвал миграционный кризис «нападением на Евросоюз».

    Однако на самом деле с самого начала даже польская пресса отмечала реальную подоплеку кризиса. На завозе беженцев в Евросоюз зарабатывают местные преступные структуры, которые за деньги дают мигрантам провожатых. Речь идет о так называемых «курьерах», которые везут мигрантов в безопасное место. Чаще всего они подбирают беженцев в условленных местах у границы и потом доставляют их через Литву и Польшу в Германию. Эти «курьеры» берут в аренду машины с польскими номерами, загружают в них иракцев, афганцев, сирийцев или африканцев – и потом стараются побыстрее удалиться от границы.

    Как выглядит схема прохода мигрантов в Польшу

    Германское издание bz-berlin.de приводит рассказ 25-летнего выходца из Йемена по имени Шакр. Прибыв в Белоруссию, он несколько раз пытался пробраться оттуда на территорию Польши – но всякий раз его «заворачивали» польские пограничники. Такая «игра в пинг-понг» шла в течение двенадцать дней, пока Шакр не нашел нелегальное «такси» через Польшу до Бранденбурга. О расходах он молчит, но, как отмечает издание, обычно это 1500 долларов для каждого «пассажира». Это не считая расходов, уже понесенных для покупки авиабилета в Минск. Шакр поясняет: «Деньги я заплачу позже. Я хочу учиться и работать».

    Также в немецкой прессе упоминался документ Еврокомиссии, в котором рассматривается нарастающая проблема контрабанды людей. В частности, его авторы отмечают, что большинство арестованных, помогавших мигрантам из Сирии, Афганистана, Ирана, Ирака, Кувейта и Йемена пробираться из Белоруссии в Евросоюз, проживали в Германии – но они не являются там коренными жителями. Для перевозки беженцев специально арендуются автобусы, замаскированные таким образом, чтобы казалось, что они доставляют какой-то другой, совершенно легальный груз.

    Встреча с мигрантами происходит в заранее условленных потаенных местах. Это значит, что нелегальные перевозчики «ведут» беженцев уже с самого их прибытия в аэропорт Минска – поддерживая связь со своими коллегами, находящимися по разные стороны границы. Среди арестованных контрабандистов оказались как украинцы, владевшие полученной в Польше шенгенской визой, так и сирийцы, на законных основаниях проживавшие в Нидерландах, а также граждане других стран.

    В Сирии, Ираке и Турции липовые «туристические агентства» рекламируют поездки в Белоруссию, предлагая при этом жилье и трудоустройство в странах ЕС. Сотни аналогичных предложений появляются в WhatsApp, причем стоимость «путевки» составляет 10-20 тысяч долларов.

    Мигрантов заранее снабжают картами наиболее удобных маршрутов. Им продают палатки, спальники и прочее снаряжение, которое позволяет переночевать в лесу. Они поддерживают связь посредством интернет-чатов. Тех, кто сумел преодолеть пограничные заслоны, ожидают грузовики, которые повезут их в вожделенную Германию – страну, где процент отказов в убежище наиболее низок.

    Доходное дело

    «Курьеров» и их живой груз вскоре стали задерживать в большом количестве – и вскоре выяснились важные данные об этническом составе вовлеченных в преступный бизнес. Уже под конец 2021 года пресс-секретарь главного коменданта пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила, что чаще граждан других стран помогают нелегальным мигрантам попасть из Белоруссии в Польшу украинцы. Euronews цитировал одного из польских пограничников, работающих в зоне чрезвычайного положения: «Перевозкой нелегальных мигрантов обычно занимаются граждане Украины и Грузии, которые на законных основаниях живут в Польше». Можно добавить, что «курьерством» нередко занимаются и представители стран Прибалтики – латыши, литовцы и эстонцы.


    В польском секторе соцсетей можно наткнуться на объявления с предложением заработать на перевозке нелегальных мигрантов. Обычно суть работы организаторы заранее не раскрывают, описывая ее просто: «перевозка людей». Задача кажется не очень сложной: забрать партию мигрантов с приграничной территории и довезти до немецкой границы. Такие предложения размещают в русскоязычных чатах Польши – чтобы завлечь на работу гастарбайтеров из Украины, Грузии и других стран постсоветского пространства.

    За каждого перевезенного человека платят от 600 до 1200 долларов. То есть за один рейс на легковой машине можно получить от 2400 до 4800 тысяч долларов. И многие на это покупаются: ведь получить несколько тысяч долларов за один рейс равносильно нескольким месяцам работы на стройке, заводе или в такси.

    «Курьеров» выдают Украине

    Только в прошлом году за незаконную транспортировку мигрантов в Польше были вынесены сотни приговоров. «Курьеров» ловят по всему государству, но большинство берут прямо у границы. Поэтому дела отправляются в прокуратуру пограничного Белостокского района, а оттуда – в суды в Белостоке, Бельске-Подляском, Соколке и других городах. Как правило, водители получают приговоры от восьми месяцев до года лишения свободы с испытательным сроком до двух лет. Порою на крючок правоохранительных органов попадаются не только рядовые исполнители, но и организаторы такого бизнеса – и среди них тоже много украинцев.

    Более того, в сентябре прошлого года польское издание Rzeczpospolita проинформировало о том, что Варшава «начала выдавать Украине ее граждан, организующих нелегальную миграцию… Большая часть курьеров нелегальных мигрантов, которых ловит Польша, являются гражданами Украины. Наказание за пособничество и подстрекательство составляет до восьми лет».

    Пока что Польша не решается выдавать всех подряд осевших в ней беженцев на Украину. Но для организаторов и участников бизнеса по перевозке «нелегалов» Варшава делает исключение. По данным польской погранслужбы, арестовавшей одного из таких «бизнесменов», за провоз по территории Польши тот брал с мигранта от 200 до 1000 евро.

    Что же касается рядовых «курьеров», то новости об их поимке поступают практически каждую неделю. Самая свежая – 10 июня 2024 года близ деревни Чижи в польском Подляском воеводстве, недалеко от границы с Белоруссией поймали четырех водителей-украинцев, везших «нелегалов» из стран Африки и Азии.

    Данные полиции Подляского воеводства свидетельствуют о том, что с начала 2024 года местные стражи порядка задержали на границе с Белоруссией 94 таких «курьеров». Всего те незаконно перевозили почти 450 иностранцев. «Бизнес» продолжается – ведь он связан не только с высоким риском, но и с высокими доходами. И главное – это собственная проблема Европы. К которой не имеют отношения ни Белоруссия, ни тем более Россия. «Дестабилизируют Европу» и занимаются «нападением на Евросоюз» ближайшие союзники Польши – украинцы.

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    Количество нелегальных мигрантов в Польше резко выросло, и Варшава традиционно обвиняет в миграционном кризисе соседнюю Белоруссию. Более того, польский премьер утверждает, что к организации потока мигрантов причастна даже Россия. Однако на самом деле массовым завозом мигрантом в Польшу занимаются те, кого Варшава старательно опекает – украинцы. Но не только они. Подробности

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