Президент Польши созвал Совбез из-за задержания стрелявших в мигрантов военных

Tекст: Ольга Иванова

Поводом для созыва СНБ стало задержание троих польских солдат военной полицией, которые в конце марта – начале апреля в качестве предупреждения стреляли по группе из 50 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу. О происшествии стало известно только 5 июня из сообщения портала Onet, передает «Коммерсант».

Дуда заявил, что созывает СНБ, чтобы «обсудить сложившуюся ситуацию, которая касается нашей безопасности и волнует общественное мнение. Люди заслуживают объяснений».

Президент также раскритиковал военное руководство за то, что ему не доложили о стрельбе сразу, и выразил недовольство тем, что задержанных солдат заковали в наручники.

На заседании СНБ с участием министра обороны Мариуша Блащака и генпрокурора Ярослава Зелинского планируется обсудить обстоятельства инцидента, действия военных и меры, которые будут предприняты.

Ранее сообщалось, что мигранты напали на польских пограничников на границе с Белоруссией.