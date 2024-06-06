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Президент Польши созвал Совбез из-за задержания стрелявших в мигрантов военных
Президент Польши Анджей Дуда созвал на 10 июня заседание Совета национальной безопасности (СНБ) из-за задержания военных, открывших огонь в сторону мигрантов на границе с Белоруссией.
Поводом для созыва СНБ стало задержание троих польских солдат военной полицией, которые в конце марта – начале апреля в качестве предупреждения стреляли по группе из 50 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу. О происшествии стало известно только 5 июня из сообщения портала Onet, передает «Коммерсант».
Дуда заявил, что созывает СНБ, чтобы «обсудить сложившуюся ситуацию, которая касается нашей безопасности и волнует общественное мнение. Люди заслуживают объяснений».
Президент также раскритиковал военное руководство за то, что ему не доложили о стрельбе сразу, и выразил недовольство тем, что задержанных солдат заковали в наручники.
На заседании СНБ с участием министра обороны Мариуша Блащака и генпрокурора Ярослава Зелинского планируется обсудить обстоятельства инцидента, действия военных и меры, которые будут предприняты.
Ранее сообщалось, что мигранты напали на польских пограничников на границе с Белоруссией.