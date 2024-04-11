  • Новость часаФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке
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    Украина готова вернуть России самое лучшее
    Украина начала принудительную эвакуацию 47 поселков Харьковской области
    Сенатор назвал «голливудом» попытку ВСУ десантироваться на Тендровской косе
    «Ангара-А5» открывает возможности для полетов к Луне и планетам Солнечной системы
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    Небензя объявил о коренном переломе на Украине
    Спрогнозированы последствия нового контрнаступления ВСУ
    Пашинян заявил о проблемах с покупкой оружия из-за членства Армении в ОДКБ
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    14 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

    3 комментария
    11 апреля 2024, 22:59 • Новости дня

    Лукашенко обвинил Польшу в варварском отношении к мигрантам

    Лукашенко обвинил Польшу в варварском отношении к мигрантам и намеренном создании напряженности

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным в Кремле подверг резкой критике политику польского руководства в отношении мигрантов. По словам Лукашенко, действия Польши создают напряженность на границе и являются проявлением варварства.

    «Тяжелая ситуация. Меня удивляет вообще, больше всего меня волнует, я об этом говорю, политика польского руководства. Зачем им эта конфронтация?» – заявил Лукашенко, говорится в стенограмме на сайте Кремля.

    Он отметил, что Польша десятками выбрасывают тела мигрантов через границу.

    «Идет какое-то количество мигрантов туда, они – забор построили – выбрасывают за забор к нам на границу. Сейчас снег растаял – обнажились трупы, валяются прямо на границе. Из Афганистана, Ирана люди есть, Африки. Зачем убивать людей и выбрасывать по-варварски? Это создает напряжение", – подчеркнул белорусский лидер.

    Лукашенко также обвинил Польшу в намеренном создании проблем на границе.

    «Они закрыли границу для нас и для вас. Очень тяжело работать. И даже китайцам, казахам с поляками и другими. На границе – бешеные очереди. Делают это специально. Мы границу от них не закрывали» – заявил он.

    9 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Экономист: Москва лишает Кишинев возможности перекрыть финансирование Гагаузии

    Экономист Лизан: Оплата зарплат бюджетникам через ПСБ обеспечит Гагаузии независимость от молдавской финансовой системы

    Экономист: Москва лишает Кишинев возможности перекрыть финансирование Гагаузии
    @ t.me/psbbank

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если бюджетники Гагаузии начнут получать деньги через Промсвязьбанк (ПСБ), Кишинев лишится финансового рычага давления на Комрат. Россия таким образом укрепляет самостоятельность автономии и формирует коалицию против Санду, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее в ПСБ сообщили, что откроют счета для бюджетников и пенсионеров Гагаузии.

    «Скорее всего, мы увидим связь, аналогичную той, что уже налажена между Россией и Приднестровьем. Финансовая система последнего уже интегрирована с Москвой. В Комрат, видимо, деньги будут поступать из России. Причем на ПСБ завяжут и внешнюю торговлю автономии», – полагает экономист и политолог Иван Лизан.

    «Но тут важно другое – если бюджетникам Гагаузии зарплаты будут платить через ПСБ, то это лишит Кишинев возможности перекрыть Комрату финансовые потоки в контексте оплаты труда. Опция «а мы не дадим вам денег» просто перестанет работать», – обращает внимание спикер.

    «Таким образом, Гагаузия формально становится независимой от молдавской финансовой системы. Уже сейчас у автономии налажена торговля с Россией в особом порядке и обсуждается вопрос поставок газа на специальных условиях», – перечисляет аналитик.

    «И что в этих условиях может сделать Кишинев? Ввести войска или арестовать башкана? Но тогда рейтинги Гуцул взлетят просто до небес. На этом фоне я бы еще напомнил о недавнем визите Илана Шора в Москву», – акцентирует собеседник.

    «Складывается впечатление, что Москва, способствуя укреплению автономии Приднестровья и Гагаузии, формирует некую коалицию против Майи Санду. Подобными действиями мы обособляем эти субъекты от Молдавии и страхуем их финансово», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно о том, что Промсвязьбанк обеспечит открытие счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии, сообщили ранее в официальном Telegram-канале банка. Соглашение о сотрудничестве уже подписали председатель ПСБ Петр Фрадков, глава АТО Гагаузия Евгения Гуцул и председатель народного собрания АТО Дмитрий Константинов.

    В компании отметили, что также намерены взаимодействовать по вопросам предоставления банковских услуг, обеспечивающих реализацию гуманитарных целей, обмениваться информацией для подготовки проектов по направлениям гуманитарного сотрудничества и реализовывать мероприятия по повышению финансовой грамотности.

    Подчеркивается, что все банковские услуги будут оказываться с соблюдением норм международного и иностранного права. «Для расширения рамок гуманитарной поддержки мы также договорились о том, что родственники, представители Гагаузии, которые живут в России, будут получать в ПСБ дополнительные специальные услуги по отдельному тарифу. Все это соединит наши государства, укрепит связи и придаст дополнительный импульс экономическим взаимоотношениям и культурным связям между гражданами», – прокомментировал Фрадков.

    Напомним, в первой половине марта стало известно, что Гагаузия обсуждает с Россией прямые поставки газа в автономию по сниженным ценам. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул. Она подчеркнула, что в настоящее время идет согласование тарифа, а также уточнение юридических и практических тонкостей поставок. По ее словам, в данном вопросе между сторонами имеются полное понимание и поддержка.

    Кроме того, обсуждается преференциальный режим для импорта на рынки РФ сельхозпродукции из автономии. Башкан также сообщала, что обратилась к российским властям с просьбой дать возможность удаленно открывать счета жителям Гагаузии, чтобы пенсионеры могли получать назначенные надбавки, а врачи, учителя, работники полиции – дополнительные средства к зарплате. Речь идет об использовании местными жителями платежной системы «Мир».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как на фоне противостояния Кишинева и Комрата автономия не дает превратиться республике во вторую Украину.

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    11 апреля 2024, 11:16 • Новости дня
    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Зеленский делает заявления о Крымском мосте, чтобы набить себе цену на Западе

    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Зеленский, говоря о планах разрушить Крымский мост при новом контрнаступлении, преследует цель набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он убежден: все попытки украинского руководства посягнуть на стратегический объект обернутся провалом.

    «Украинское руководство воспринимает Крымский мост как символ воссоединения Крыма с Россией. Именно поэтому они хотят разрушить его любыми способами», – отметил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Заявление Зеленского о том, что инфраструктурный объект – приоритетная цель для ВСУ, собеседник расценил как «очередное бахвальство».

    «Все понимают, что у Киева нет никаких шансов ни вернуть те территории, которые вошли в состав России, ни разрушить мост. Но Зеленский продолжает выступать с такими заявлениями, чтобы набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна», – пояснил Цеков. Он напомнил, что противник уже пытался атаковать Крымский мост, но не достиг поставленных целей.

    Парламентарий прогнозирует, что ВСУ будут продолжать предпринимать попытки ударов по инфраструктурному объекту. Но, как подчеркнул Цеков, ВС России готовы к этому. «Минобороны сделало выводы из предыдущих атак. Мы видим, что защита Крымского моста совершенствуется: он защищен с воздуха, с моря и с суши. Проводится тщательный досмотр автомобилей, въезжающих на полотно. Поэтому стоит ожидать, что планы Зеленского вновь обернутся крахом», – резюмировал сенатор.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о готовящемся плане нового контрнаступления, который включает в себя разрушение Крымского моста. «Мы этого очень хотим», – сказал он в интервью газете Bild. Зеленский подчеркнул, что целью является не только Крымский мост, но и «некоторые инфраструктурные объекты». «Речь идет о мостах, об аэропортах, с которых взлетают самолеты. Есть мосты, по которым доставляется оружие. Аэропорты, с которых взлетают самолеты и нас бомбят. Это законные цели», – считает он.

    Зеленский утверждает, что план нового наступления уже составлен, для его реализации нужно получить американскую помощь. Шансы на успех он связал не с «количеством людей», а с качеством вооружений. Украинский политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял заявление Зеленского попыткой привлечь внимание Запада. «Украинское руководство стремится показать – план есть, поэтому потенциальные транши якобы не станут пустой тратой», – отмечал он.

    В начале апреля британская газета The Guardian сообщала, что украинская разведка готовит третью атаку на Крымский мост в первом полугодии 2024 года. По данным источников издания, у главы ГУР Кирилла Буданова уже есть «большая часть средств для достижения этой цели». Атака может быть совершена с помощью дронов. Военный эксперт Алексей Леонков назвал сообщения в СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост спланированной утечкой.

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    9 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении военного аэродрома в Одессе

    Подполье сообщило о поражении средств ПВО Украины в Одессе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размещенные под Одессой средства противовоздушной обороны Украины, предположительно, поражены в результате ракетного удара, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам местных жителей, прилет был в районе поселка Авангард, сообщил Лебедев, передает РИА «Новости».

    Кроме того, предположительно, поражен военный аэродром в Одессе, над ним поднимаются клубы черного дыма, добавил он.

    Ранее сообщалось, что российские военные поразили Харьковский авиаремонтный завод.

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    11 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный

    Эксперт Анпилогов: «Ангара-А5» будет полезна при постройке новой космической станции России

    Эксперт объяснил значение запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    «Ангара-А5» способна нести больше груза, чем ракета-носитель «Протон». А перенос запуска с космодрома Восточный позволил гарантировать миссии успех, сказал газете ВЗГЛЯД профильный специалист Алексей Анпилогов. Ранее первая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен.

    «Тот факт, что ракета стартовала только с третьего раза, является нормальным. Отмена запуска была нужна для того, чтобы все системы «Ангары-А5» подтвердили свою готовность. В прошлом старт такого типа ракет-носителей переносили из-за проблем с диагностикой, что создавало угрозу неправильного срабатывания техники. То есть, принимаются наименее рискованные решения, чтобы гарантировать миссии успех», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Как мы видим, стратегия дает определенные плоды – это уже седьмой успешный запуск «Ангары» и первый, осуществленный с космодрома Восточный. «Ангара-А5» – это наш тяжелый ракета-носитель, способный выводить на орбиту 24 тонн груза с Плесецка и 24,5 тонн с космодрома Восточный. Разница обусловлена рядом факторов. Для сравнения, ракета-носитель «Протон» мог поднять около 20 тонн», – подчеркивает он.

    «Также «Ангара-А5» будет полезна при постройке нашей новой космической станции, которая, скорее всего, расположится на полярной орбите. Учитывая, что конструкция станции будет модульной, 24 т. грузоподъемности ракеты будет вполне достаточно для вывода компонентов на орбиту. Таким образом, для завершения проекта потребуется чуть более десяти пусков, что можно считать очень неплохим результатом», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый старт с площадки 1А. Запуск был проведен в 12.00 по Москве. Впервые он был осуществлен с космодрома Восточный.

    Позднее разгонный блок «Орион» успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и был выведен на опорную орбиту. Как отметили в Роскосмосе процесс прошел в штатном режиме. В дальнейшем в рамках летных испытаний необходимо будет предстоит вывести на целевую орбиту испытательную полезную нагрузку.

    Напомним, ранее было принято решение перенести пуск тяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный, намеченный на среду, 10 апреля. Диктор во время стартовой подготовки сообщил о команде «Отмена пуска». Руководителям работ поступила команда о подготовке к 24-часовой стоянке.

    Как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, причиной стала «новая техническая неполадка», связанная со «сбоем в системе контроля запуска двигателя». По его словам, «скорее всего, это программная ошибка». Он подчеркнул, что переносы пусков ракет-носителей по техническим причинам – это «рядовое явление» для разработчиков, особенно на этапе летно-конструкторских испытаний.

    Летные испытания ракеты-носителя «Ангара» легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году, сказал замначальника направления по расчетным работам и полетным заданиям КБ «Салют» Денис Берг. По его словам, во время запуска с Восточного отрабатывалась сама техника и наземная инфраструктура.

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    10 апреля 2024, 17:10 • Новости дня
    Россия ввела санкции против оказывающих помощь Украине британских IT-компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России объявило о введении санкций против 22 граждан Британии, в «стоп-лист» попали представители госорганов, ИТ-сектора и рынка юридических услуг.

    В числе тех, кому запрещен въезд в Россию, оказались сотрудники компаний, предоставляющих украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, передает РИА «Новости».

    Также в список включены лица, «причастные к попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних рестрикций, введенных Западом».

    Среди 22 человек, попавших под санкции, есть представители компаний Micro Focus Group Limited, Helsing Limited, NEC Software Solutions, Improbable, Cisco, ассоциации TechUK, юридической фирмы «Филдфишер», а также министерства предпринимательства и торговли Британии.

    Эта мера является ответом на «враждебные действия» британской стороны, которая «продолжает антироссийский курс, активно применяя механизм санкционных ограничений и ведя подрывную информационно-пропагандистскую кампанию», заявили в МИД.

    Ранее Россия запретила въезд 56 гражданам Канады.

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    10 апреля 2024, 11:07 • Новости дня
    Суд ЕС отменил санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана
    Суд ЕС отменил санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский суд общей юрисдикции (ЕСОЮ) удовлетворил иски российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций, введенных против них в рамках пятого пакета санкций.

    По данным представителя суда Фернандо Песоа, суд постановил отменить персональные санкции в отношении Петра Авена, отменить персональные санкции в отношении Михаила Фридмана и оплатить судебные издержки обеих сторон, передает ТАСС.

    Отмечается, что суд ЕС счел недостаточными доказательства Совета ЕС того, что Авен и Фридман непосредственно ответственны за дестабилизацию Украины или подрывают ее территориальную целостность.

    Напомним, на Украине Фридмана обвиняли в финансировании спецоперации и помощи российский армии. При этом в Госдуме просили российские компетентные органы проверить Фридмана на предмет финансирования украинской армии.

    Bloomberg писал, что бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман на допросе в Лондоне якобы сочли ошибкой свои вложения в экономику стран Запада.

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    9 апреля 2024, 19:08 • Новости дня
    Пентагон предупредил о последствиях ударов Киева по российским НПЗ

    Глава Пентагона Остин: Удары ВСУ по российским НПЗ могут негативно сказаться на глобальной энергетике

    Пентагон предупредил о последствиях ударов Киева по российским НПЗ
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска, атакуя российские нефтеперерабатывающие заводы, ставят под угрозу весь мировой топливно-энергетический комплекс, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

    «Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики», – сказал он в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, комментируя удары ВСУ по российским НПЗ, передает ТАСС.

    По словам Остина, украинским войскам «лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия».

    Ранее Киев пригрозил расширить географию ударов по российским НПЗ.

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    9 апреля 2024, 05:53 • Новости дня
    При пожаре в Воскресенске погибли шесть человек, в том числе трое детей

    При пожаре в частном доме в Воскресенске погибли шесть человек, в том числе трое детей

    Tекст: Денис Тельманов

    Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в частном доме в подмосковном Воскресенске, сообщает МЧС России.

    Первоначально ведомство сообщало о четырех погибших, среди которых были женщина и ребенок. Позже спасатели обнаружили тела еще двух человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

    Отмечается, что в доме проживало восемь человек, из них шестеро – дети.

    Двоих детей – 11 и 13 лет – удалось спасти из огня соседям до приезда пожарных.

    Открытое горение ликвидировано, на месте работают 25 специалистов и восемь единиц техники. Причины трагедии выясняются.


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    10 апреля 2024, 19:08 • Новости дня
    Депутат рассказала о преимуществах системы «Социального казначейства» для россиян

    Депутат Буцкая: «Социальное казначейство» помогает россиянам подать заявку на выплаты, не выходя из дома

    Депутат рассказала о преимуществах системы «Социального казначейства» для россиян
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Система «Социальное казначейство», о которой говорилось на встрече президента с главой Минтруда, серьезно облегчит жизнь граждан во время оформления пособий, рассказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Ранее Владимир Путин провел встречу с главой Минтруда Антоном Котяковым.

    «На встрече большое внимание было уделено системе «Социальное казначейство». Принцип ее работы можно объяснить на примере единого универсального пособия», – сказала Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель правления общественной организации «Совет Матерей».

    «Раньше, чтобы получить выплату, приходилось собирать справки на работе, в ЖЭК, паспортном столе, детском саду или школе, а также сходить в поликлинику при наличии заболеваний у ребенка. Более того, если выяснялось, что в каком-то документе ошибка или собран не весь пакет, приходилось начинать все сначала», – подчеркивает собеседница.

    «Однако теперь россияне могут подать заявление, не выходя из дома. Для этого потребуется заполнить одну анкету, после чего ответственные службы сами соберут необходимые сведения. Причем решения в 99,5% случаев выносятся в течение 10 дней. Таким образом, ведомство с помощью цифровизации существенно облегчает жизнь наших граждан», – отмечает она.

    «Кроме того, на встрече Путина с Котяковым были затронуты проактивные выплаты, которые назначаются без заявления. Среди прочего, к таким относится материнский капитал. Сертификат выдается автоматически в течение семи дней после регистрации ребенка в органах ЗАГС. Ответственные службы видят сведения о рождении и данные о его родителях, а затем принимают соответствующее решение», – акцентирует депутат.

    «Также на встрече обсуждали работу министерства в новых регионах. Так, Котяков отметил, что в первую очередь там были созданы отделения Социального фонда. Затем пришли его подразделения, которые способствуют улучшению жизни людей. Кроме того, был затронут важный вопрос выплат местным жителям», – заключила Буцкая.

    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым, сообщается на сайте Кремля. Руководитель ведомства рассказал главе государства о развитии инициативы «Социальное казначейство», в том числе о проактивном начислении выплат и предоставлении услуг гражданам страны. Отдельно был затронут вопрос работы в новых регионах.

    По словам министра, система «Социальное казначейство» «внедряет простые и понятные для наших граждан механизмы получения тех или иных мер поддержки». Меры, добавляет Котяков, предоставляются либо по заявлению на портале Госуслуг, либо проактивно, при наступлении определенных условий.

    «На сегодняшний день мы на федеральном уровне уже перевели в такой формат работы 41 меру федеральной поддержки и до конца 2024 года переведем в такой формат еще 29 мер. То есть в принципе на федеральном уровне мы к концу 2024 года закончим внедрение принципа «Социальное казначейство» по всем мерам федеральной поддержки», – подчеркнул министр.

    Котяков отметил, что ярким примером такого механизма или применения такого принципа является единое пособие для детей в возрасте до 17 лет и беременных женщин. Оно назначается через портал Госуслуг. А все необходимые сведения далее собирает Социальный фонд.

    Было уделено внимание и новым регионам. Там, указал министр, использование системы «Социальное казначейство» «временно затруднено в силу того, что базы не оцифрованы, у нас нет единых форматов данных по тем информационным системам, которые там существуют». Поэтому для данных территорий пока действуют особые условия оказания поддержки гражданам.

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    9 апреля 2024, 10:15 • Новости дня
    МИД: Россия ответит Киеву в случае нарушения прав дипсобственности

    Tекст: Александра Юдина

    Москва поступит по принципу взаимности, если Украина не будет соблюдать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в отношении российской дипсобственности, заявили в МИД.

    Как отметили в ведомстве, «никто не отменял принцип взаимности, который является одним из ключевых в дипломатической практике» касательно расторжения мэрией Москвы договора аренды на земельный участок посольства Украины в ответ на аналогичные действия Киева в отношении российской дипмиссии, передает РИА «Новости».

    В МИД также выразили сомнения в том, что Киев будет добросовестно исполнять свои обязательства по отношению к российской собственности.

    При этом в ведомстве отметили, что рассчитывают на «ответственное поведение» Украины как члена мирового сообщества.

    В феврале стало известно о расторжении договора аренды с посольством Украины в Москве.

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    9 апреля 2024, 08:42 • Новости дня
    МИД: Киев усугубляет приднестровский конфликт силовыми сценариями

    Tекст: Александра Юдина

    Киев своими действиями отдаляет урегулирование приднестровского конфликта, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    По его словам, экономическое давление Кишинева на Тирасполь и продвигаемые Киевом силовые сценарии не способствуют поиску жизнеспособных решений, передает ТАСС.

    Полищук подчеркнул, что подобные действия лишь затрудняют мирное урегулирование.

    Напомним, в последние дни Украина активизировалась на Молдавском направлении. Новым послом в Молдавии станет бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который является одним из самых одиозных и русофобски настроенных деятелей киевского режима.

    Тем временем власти Молдавии выслали российского дипломата из-за работы избирательного участка в Приднестровье. МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и объявил ему о высылке одного из сотрудников молдавского посольства в качестве ответной меры.

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    11 апреля 2024, 09:01 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила два беспилотника над Мордовией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ночью перехватила и уничтожила два беспилотника над Мордовией, сообщил глава республики Артем Здунов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в ночь на четверг ПВО перехватила и ликвидировала два дрона. Обошлось без пострадавших.

    Утром в четверг Минобороны сообщило, что над российскими регионами за ночь перехвачено и уничтожено 12 украинских беспилотников самолетного типа.

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    11 апреля 2024, 20:08 • Новости дня
    Эксперт: Россия лишает Украину классической схемы энергопотребления

    Экономист Лизан: Удар по Трипольской ТЭС существенно осложнит функционирование энергосистемы страны

    Эксперт: Россия лишает Украину классической схемы энергопотребления
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Оценить масштабы ущерба энергосистемы Украины в настоящий момент сложно. Сделать это можно лишь по косвенным данным. Однако уже сейчас понятно, что страна стоит на грани начала веерных отключений света, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее ВС РФ нанесли масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

    «Энергосистема Украины до сих пор остается одной из наиболее защищенных во всем мире. Нельзя забывать, что ее создавали в Советском Союзе. Инженеры исходили из необходимости максимально обезопасить объекты в случае начала атомной войны. К тому же, в расчете учитывалось 50-миллионное население страны. На тот момент, конечно», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сейчас на Украине проживает в два раза меньше людей. Соответственно, требования к станциям по нагрузке значительно ниже, чем те, которые закладывались в них при проектировке. Поэтому разрушить энергосистему государства достаточно сложно. Однако при условии сохранения интенсивности ударов по ключевым станциям – добиться этого можно», – подчеркивает эксперт.

    «В настоящий момент оценить масштаб ущерба мы можем лишь на основании видеороликов и заявлений офиса Зеленского. Оба источника обладают сомнительной достоверностью. Мы помним, как украинское руководство рассказывало о критическом уроне Днепрогэс. В итоге их слезливые комментарии оказались отчасти ложью, и они пытаются отремонтировать этот объект», – акцентирует собеседник.

    «Тем не менее, в нашем распоряжении есть несколько способов реальной оценки положения энергетической инфраструктуры страны. Наиболее эффективным является мониторинг сайта европейской энергосистемы в разделе трансграничных перетоков электричества. В частности, после предыдущего масштабного обстрела 22 марта этот ресурс позволил достаточно подробно описать картину происходящего», – считает он.

    Эксперт поясняет, что в конце прошлого месяца на графиках стало заметно, что «двугорбая» кривая пиков использования энергии превратилась в линию с одним «холмом». Это говорит о том, что классическая система возрастания потребления электричества вечером и утром на Украине стала невозможной.

    «При этом страна продолжает сидеть на перетоках со стороны Евросоюза. Скорее всего, сегодняшний удар существенно затруднит продолжение осуществления данной стратегии. Государству придется вернуться к веерным отключением, что создаст колоссальные проблемы не только для жизни гражданских, но и для деятельности ВСУ», – отмечает он.

    «Удар по Трипольской ТЭС также является значимым. Это ключевой узел всей энергосистемы Украины. Станция способна генерировать три гигаватта электричества. Даже небольшие повреждения объекта способны внести существенную сумятицу в работу критической инфраструктуры государства», – резюмирует Лизан.

    Ранее Россия нанесла серию мощных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, была поражена Трипольская ТЭС, расположенная неподалеку от Киева. Станция располагает установленной мощностью в 1800 МВт и находится на берегу Днепра в 45 км к югу от столицы. Данный объект являлся крупнейшим поставщиком энергии в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области.

    Согласно заявлению «Центроэнерго Украины», ТЭС была полностью уничтожена. Несмотря на то, что данные противника вызывают некоторое недоверие у российских экспертов, военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул, что слова компании «подтверждают ювелирность работы наших ракетчиков».

    В результате обстрела на станции вспыхнул пожар, а движение в районе города Украинка приостановлено. По информации издания «Страна», после удара были введены графики аварийных отключений света и воды. Произошедшее вызвало серьезные вопросы по поводу растраты средств на защиту объектов энергетической инфраструктуры.

    Так, Верховная рада вызвала вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова для доклада о ситуации. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что ему предстоит отчитаться, как именно расходовались деньги, предназначенные на укрепление критически важных объектов.

    Обстрелу подвергся и Харьков. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА «Новости», что ВС РФ нанесли 16 ударов по городу. Имеются значительные разрушения и жертвы. В частности, поражены ТЭЦ-3, а также заводы «Турбоатом», «Малышева» и Железобетонных конструкций. В городе наблюдаются перебои со связью. В некоторых частях населенного пункта отсутствуют вода и свет.

    Кроме того, приостановлена работа метро, сообщают авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». По их словам, параллельно также были атакованы объекты энергетики в Запорожской и Одесской областях. Под Львовом, в городе Стрый, удалось поразить газовый объект, однако местные власти утверждают об оперативной ликвидации возгорания.

    Между тем Минобороны России в своем Telegram-канале отмечает, что удары были нанесены в ответ на попытки Украины причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ. Обстрел производился с использованием оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также при помощи БПЛА.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Как считают эксперты, тем самым Россия отключает энергосистемы больших городов.

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    10 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    Захарова призвала Францию не забывать о былых поражениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размышляя об отправке войск на Украину, Парижу не следует забывать о поражении, которое французская сторона потерпела во Вьетнаме, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что события во Вьетнаме положили начало распаду французской колониальной империи, они должны служить уроком для тех, кого в Елисейском дворце «в последнее время буквально преследует тень Наполеона», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о решении создать «девятую коалицию для глубоких ударов» – поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. Он также подтвердил обсуждение странами Запада в Париже возможности отправки войск на Украину.

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    10 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков призвал учитывать новые территории России при решении ситуации на Украине

    Песков призвал учитывать территориальный состав России при решении ситуации на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Вхождение Донбасса и Новороссии в состав страны необходимо учитывать при разрешении украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, геополитические реалии на Украине в данный момент другие, как и в России – Российская Федерация стала больше, у нее появилось четыре новых региона, передает ТАСС.

    Напомним, Швейцария решила провести мирный саммит по Украине в середине июня. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис сообщал о планах пригласить на него Россию.

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