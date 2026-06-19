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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    34 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    20 комментариев
    19 июня 2026, 10:23 • Новости дня

    Филиппины заявили о намерении увеличить закупки российских энергоресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    Филиппины заинтересованы в увеличении поставок энергоресурсов из России, поскольку энергетическая безопасность является очень важным фактором стабильности, заявил заместитель министра торговли и промышленности Филиппин Аллан Гепти по итогам саммита Россия – АСЕАН.

    Заместитель министра торговли и промышленности Филиппин Аллан Гепти по итогам прошедшего в Казани саммита Россия – АСЕАН сообщил, что Филиппины заинтересованы в расширении поставок топлива из нашей страны для поддержания стабильности, передает ТАСС.

    По его словам, данный вопрос выступает одним из ключевых приоритетов президента Фердинанда Маркоса – младшего.

    «И конечно, когда мы говорим об энергетической безопасности, очень важно, чтобы была возможность выбора, возможность не только импортировать ресурсы или топливо, но и увеличить поставки других видов энергии», – указал политик.

    Кроме того, представитель ведомства обратил внимание на укрепление связей между Москвой и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Он отметил, что региональное сотрудничество активно развивается, а межгосударственное взаимодействие становится все более интенсивным.

    Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший отметил обсуждение вопросов энергетической безопасности на саммите в Казани.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил статус Москвы в качестве надежного поставщика энергоресурсов для стран Юго-Восточной Азии.

    Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен заявил о заинтересованности Манилы в долгосрочных поставках российской нефти.

    18 июня 2026, 15:41 • Новости дня
    Москва направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения»
    Москва направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения»
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о направлении ноты протеста армянской стороне. Поводом послужило осквернение мемориального комплекса «Мать Армения», посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

    «Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне. Военнослужащие дислоцированной в этом городе 102 российской военной базы незамедлительно подключились к восстановлению мемориала», – заявила Захарова, передает РИА «Новости»..

    Представитель МИД положительно оценила информацию о задержании подозреваемого в вандализме. При этом она выразила недоумение по поводу реакции официального Еревана, который предпочел отмолчаться вместо решительного осуждения акта вандализма, назвав такую позицию плохой традицией.

    Напомним, неизвестные вандалы сорвали позолоченные названия городов-героев с памятника «Мать Армения» в Гюмри.

    Российское посольство потребовало жесткой реакции Еревана на осквернение мемориала.

    Ранее власти Армении удалили словосочетание «Великая Отечественная война» из государственных документов.

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    18 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Удар «Герани» уничтожил украинскую электроподстанцию в Сумской области
    Удар «Герани» уничтожил украинскую электроподстанцию в Сумской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России успешно атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Целью стала электроподстанция в населенном пункте Ахтырка, работавшая в интересах украинских войск, передает РИА «Новости». Для выполнения задачи военные применили беспилотный летательный аппарат «Герань».

    Уточняется, что мощность пораженной подстанции составляла 110 киловольт.

    В начале июня российские военнослужащие при помощи беспилотников «Герань» поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области.

    В конце мая армия России нанесла удары по используемым украинскими войсками объектам энергетики.

    В прошлом году дроны атаковали пункт управления бригады радиоэлектронной борьбы в Сумской области.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде

    Захарова рекомендовала россиянам воздержаться от посещения Таиланда

    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    @ Павел Каравашкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова настоятельно рекомендовала гражданам воздержаться от посещения Таиланда из-за высокой угрозы ареста по запросу американских правоохранительных органов.

    Российское Министерство иностранных дел советует соотечественникам отменить поездки в эту страну, передает РИА «Новости». По словам дипломатов, Вашингтон продолжает преследовать граждан России за рубежом.

    «Министерство иностранных дел России вновь вынуждено призывать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США», – заявила Мария Захарова.

    Представитель ведомства добавила, что дружественное государство остается одним из мест активных действий американских спецслужб. Дипломаты просят избегать визитов туда всех, кто имеет малейшие опасения относительно возможного уголовного преследования со стороны американских властей. Таиланд связан с Соединенными Штатами двусторонним договором о выдаче.

    Ранее министерство уже публиковало список стран с повышенным риском экстрадиции. В перечень вошли государства Европы, Латинской Америки, а также Израиль, Мальдивы, Сингапур и другие направления. При этом дипломаты подчеркивают, что данный список не является исчерпывающим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел призвало граждан проявлять крайнюю осторожность при планировании поездок в Таиланд.

    Американист Дмитрий Дробницкий объяснил действия американских спецслужб желанием запугать россиян.

    Ранее полиция Таиланда арестовала на Пхукете российского гражданина по запросу властей США.

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    18 июня 2026, 18:14 • Новости дня
    В России ставки семейной ипотеки решили привязать к количеству детей

    Файзуллин: Размер ипотечной ставки будет зависеть от количества детей в семье

    В России ставки семейной ипотеки решили привязать к количеству детей
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Окончательные параметры обновленной семейной ипотеки, ставка по которой будет зависеть от количества детей, планируется утвердить уже в эту пятницу, 19 июня, сообщил министр строительства России Ирек Файзуллин.

    Файзуллин рассказал о скором принятии решения по дифференцированным ставкам семейной ипотеки, передает РИА «Новости». До 1 июля Минфин и Минстрой должны были подготовить предложения о зависимости процента от количества детей.

    «Основной принцип – чтобы семьи с двумя детьми желали родить третьего. И у них будет самая низкая ставка. У семей с двумя детьми ставка будет чуть побольше. С одним ребенком ставка будет самая высокая. Окончательный процент, я думаю, решится, наверное, завтра», – отметил глава ведомства.

    Министерство выступает за снижение ставок, так как это положительно влияет на строительную отрасль, продажи недвижимости и развитие градостроительного потенциала. Ранее заместитель министра Никита Стасишин уточнял, что новые правила программы будут объявлены после 1 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы Минстроя Никита Стасишин анонсировал публикацию новых правил семейной ипотеки после 1 июля.

    Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам проработать вопрос введения дифференцированной ставки к этой дате.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил повышение лимита по данной программе с 6 до 8 млн рублей.


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    18 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Работник Запорожской АЭС погиб при атаке украинских беспилотников

    Лихачев: Работник ЗАЭС погиб при атаке украинских беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара украинских беспилотников по Энергодару пострадали четверо жителей, среди них двое сотрудников ЗАЭС, один погиб, второй находится в тяжелом состоянии, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС», – подчеркнул Лихачев, сообщает Telegram-канал «Страна Росатом».

    По его словам, днем в среду в результате налета пострадали четверо местных жителей.

    Лихачев уточнил, что двое пострадавших были работниками цеха централизованного ремонта АЭС, который он назвал основным персоналом станции, обеспечивающим безопасную работу оборудования крупнейшей атомной станции в Европе. Один из сотрудников получил ранения, его жизнь пытаются спасти врачи, ему оказывается вся возможная медицинская помощь, второй работник погиб. Глава Росатома выразил соболезнования его родным и близким.

    Ранее при атаке украинских беспилотников по прилегающей к Запорожской АЭС территории в 100 метрах от ее периметра были ранены два сотрудника станции.

    До этого беспилотник ВСУ ударил по трубопроводу рядом с первым энергоблоком ЗАЭС и упал без детонации возле критически важного объекта.

    В ночь на 31 мая украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС и гражданской инфраструктуре Энергодара.

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    18 июня 2026, 18:36 • Новости дня
    МИД предупредил НАТО о разрушительном ответе на агрессию

    Захарова: Россия даст разрушительный ответ на возможное нападение НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила о жесткой реакции Москвы на возможную агрессию со стороны НАТО.

    В ходе брифинга она подчеркнула неотвратимость наказания для инициаторов подобных действий, передает ТАСС.

    «В очередной раз хочу подчеркнуть, что в случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений, что ответ с нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них», – сказала дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что западным странам не помогут никакие оборонительные линии, средства или потенциал бригадных командующих. Захарова призвала зарубежных политиков осознать, к каким последствиям для Европы ведут их заявления и шаги.

    В мае сенатор Григорий Карасин назвал призыв Литвы напасть на Калининград поводом для военной операции.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о серьезной подготовке НАТО к войне против России.

    Ранее Захарова увидела в идее упреждающих ударов альянса попытку подрыва мирного урегулирования.

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    18 июня 2026, 18:20 • Новости дня
    Росатом и Египет договорились о строительстве центра ядерной медицины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская госкорпорация «Росатом» и египетское управление здравоохранения договорились о совместном строительстве современного высокотехнологичного медицинского объекта на территории республики.

    Соответствующее соглашение подписали накануне компания «Росатом технологии сооружения» и управление здравоохранения арабской республики, передает ТАСС.

    «17 июня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Росатом технологии сооружения» (ООО «РТС», входит в госкорпорацию «Росатом») и управлением здравоохранения Египта. Документ закрепляет намерение совместно работать по проекту сооружения в стране центра ядерной медицины», – сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о планах строительства десятков энергоблоков для стран АСЕАН.

    Госкорпорация с помощью сказок рассказала на ПМЭФ о технологиях продления жизни.

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    18 июня 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин назвал Татарстан лидером технологического развития России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического и промышленного развития России.

    Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».

    «У нас Татарстан является одним из лидеров технологического и промышленного развития», – заявил Путин.

    Президент обратил внимание на создание уникальных производств на территории республики. «Руководство всегда держит руку на пульсе по поводу вопросов технологического развития», – отметил глава государства.

    Президент России Владимир Путин также выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

    Кроме того, Владимир Путин открыл новый завод в Татарстане.

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    18 июня 2026, 14:58 • Новости дня
    Захарова заявила о мракобесии Киева из-за памятника Мазепе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы по размещению памятника гетману Ивану Мазепе у Успенского собора Киево-Печерской лавры демонстрируют уровень мракобесия киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что экспертное сообщество одобрило проект установки гранитной колонны с бронзовым бюстом Мазепы на территории лавры, передает РИА «Новости».

    Захарова напомнила, что этот бюст уже выставлялся в одном из музеев лавры в декабре 2025 года.

    «Комментируя тогда это «событие» мы отмечали, что сам факт возведения на территории мировой православной святыни памятника изменнику, этому предателю, Иуде, который кстати говоря был предан анафеме Русской православной церковью, особо циничен, кощунственен и, собственно говоря, показывает уровень мракобесия, до которого докатился киевский режим. Все эти оценки сохраняют актуальность», – подчеркнула дипломат на брифинге.

    Ранее Захарова объяснила удар по Киево-Печерской лавре поставками некачественного западного вооружения.

    Министерство обороны России подтвердило факт повреждения монастыря ракетой американского зенитного комплекса Patriot.

    Политолог Владимир Скачко сравнил поведение нынешней украинской власти с предательством гетмана Мазепы.

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    18 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми открытым фашизмом
    Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми открытым фашизмом
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал атаку ВСУ на автобус с детьми не просто как террористический акт, а как вопиющее проявление бандитизма.

    «Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям», – приводит БелTA слова белорусского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко сообщил, что Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по транспортному средству с белорусскими гражданами в Брянской области.

    Лукашенко сообщил о совместном с Россией расследовании атаки на автобус с детьми.

    Накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

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    18 июня 2026, 17:55 • Новости дня
    Захарова заявила о надеждах на возобновление проектов на Каспии

    Захарова: Россия ждет возобновления пятисторонних проектов на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия надеется на возобновление реализации намеченных шагов в Каспийском регионе после достижения соглашения между Ираном и США, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    «Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время, после подписания сторонами конфликта достигнутых договоренностей, прикаспийские государства – в частности Иран, Казахстан, Туркмения, Россия и Азербайджан – смогут возобновить реализацию на Каспии ранее намеченных совместных шагов в пятистороннем формате в целях дальнейшего укрепления сотрудничества, включая и меры по обеспечению комплексной безопасности региона», – сказала представитель дипведомства, передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана по телефону обсудили детали этого документа.

    Российское Министерство иностранных дел выразило надежду на восстановление доверия в Персидском заливе.

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    18 июня 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин обсудил кибербезопасность с премьер-министром Сингапура в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Казани на полях саммита Россия – АСЕАН президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Воном.

    «Осуществляется координация по реагированию на общие вызовы и угрозы, в частности в области обеспечения международной информационной безопасности. Здесь нам есть что предложить друг другу», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

    В повестку переговоров вошел широкий круг двусторонних тем. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических связей, а также сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

    Предыдущие переговоры на высшем уровне между Россией и Сингапуром прошли в 2018 году. В Кремле отмечали, что диалог по вопросам взаимного интереса продолжается, хотя интенсивность сотрудничества снизилась из-за санкций.

    Ранее Путин анонсировал продолжение совместной работы со странами АСЕАН в цифровой сфере.

    Российский лидер пообещал содействовать государствам ассоциации в поддержании мира в Юго-Восточной Азии.

    Глава государства предложил нарастить экспорт отечественных удобрений и лекарственных препаратов азиатским партнерам.

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    18 июня 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин провел переговоры с премьером Лаоса в Казани

    Путин провел переговоры с премьером Лаоса Сипхандоном в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном в Казани.

    Переговоры состоялись на полях саммита, посвященного 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, передает РИА «Новости». Накануне глава государства уже пообщался с руководителями делегаций Филиппин, Брунея и Малайзии.

    Согласно материалам Кремля, стороны планировали обсудить текущее состояние двусторонних связей и перспективы практического сотрудничества. Торговые отношения между государствами развиваются весьма динамично. По итогам 2025 года взаимный товарооборот вырос на 96,9% по сравнению с 2024 годом и достиг 47 млн долларов.

    Лаос традиционно поддерживает большинство российских инициатив в Генеральной Ассамблее ООН и отказывается присоединяться к конфронтационным антироссийским резолюциям. Позиции Москвы и Вьентьяна по ключевым вопросам мировой политики совпадают или очень близки. Страны эффективно взаимодействуют в рамках стратегического партнерства с государствами Юго-Восточной Азии.

    Кремль накануне саммита анонсировал проведение Путиным отдельных двусторонних встреч в Казани.

    На самом мероприятии российский лидер указал на взаимное стремление России и государств Юго-Восточной Азии к расширению сотрудничества.

    Месяцем ранее глава государства обсудил с президентом Лаоса двукратное увеличение взаимного товарооборота.

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    18 июня 2026, 18:51 • Новости дня
    Путин рассказал лидерам АСЕАН о ситуации вокруг украинского конфликта

    Путин рассказал лидерам АСЕАН о ситуации на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на саммите в Казани представил подробную оценку происходящего на поле боя и ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Путин подробно проинформировал коллег из АСЕАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, передает РИА «Новости». Глава государства принял участие в пленарном заседании саммита Россия – АСЕАН, который проходит в Казани.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире Первого канала сообщил, что участники саммита проявили интерес к российской оценке происходящего.

    «У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя, вообще ситуации вокруг украинского конфликта... Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего», – отметил он.

    Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит 17–19 июня. Накануне на полях мероприятия открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. Ассоциация, созданная в 1967 году, объединяет 11 стран и является одним из ведущих экономических объединений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что центр мирового развития уже давно переместился туда из Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Юрий Ушаков указал на ложные представления Европы об успехах Киева на поле боя.

    Владимир Путин предложил участникам саммита Россия – АСЕАН обсудить любые интересующие вопросы.

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    18 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин заявил об устойчивом росте торговли между Россией и Таиландом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном в Казани заявил о постоянном росте объемов двусторонней торговли.

    «Двусторонняя торговля носит устойчивый характер. Ее объемы постоянно растут. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3% – до 1,72 млрд долларов, а в январе–марте этого года вырос сразу на 26%», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства отметил наличие значительного потенциала для взаимовыгодного сотрудничества в энергетике, транспорте, логистике, агропромышленном комплексе и инвестиционной сфере. Развитию этих направлений должна способствовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству, работу которой планируется активизировать.

    Ранее Кремль анонсировал двусторонние встречи Путина на саммите Россия – АСЕАН в Казани.

    Министр экономического развития Максим Решетников сообщил о достижении товарооборота с государствами Юго-Восточной Азии отметки в 21 млрд долларов.

    Российский посол в Бангкоке рассказал о росте торговли с Таиландом вопреки западным санкциям.

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      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как сэкономить на коммунальных платежах летом: способы уменьшить счета за ЖКХ

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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