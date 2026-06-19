США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.0 комментариев
Филиппины заявили о намерении увеличить закупки российских энергоресурсов
Филиппины заинтересованы в увеличении поставок энергоресурсов из России, поскольку энергетическая безопасность является очень важным фактором стабильности, заявил заместитель министра торговли и промышленности Филиппин Аллан Гепти по итогам саммита Россия – АСЕАН.
Заместитель министра торговли и промышленности Филиппин Аллан Гепти по итогам прошедшего в Казани саммита Россия – АСЕАН сообщил, что Филиппины заинтересованы в расширении поставок топлива из нашей страны для поддержания стабильности, передает ТАСС.
По его словам, данный вопрос выступает одним из ключевых приоритетов президента Фердинанда Маркоса – младшего.
«И конечно, когда мы говорим об энергетической безопасности, очень важно, чтобы была возможность выбора, возможность не только импортировать ресурсы или топливо, но и увеличить поставки других видов энергии», – указал политик.
Кроме того, представитель ведомства обратил внимание на укрепление связей между Москвой и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Он отметил, что региональное сотрудничество активно развивается, а межгосударственное взаимодействие становится все более интенсивным.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший отметил обсуждение вопросов энергетической безопасности на саммите в Казани.
Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил статус Москвы в качестве надежного поставщика энергоресурсов для стран Юго-Восточной Азии.
Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен заявил о заинтересованности Манилы в долгосрочных поставках российской нефти.