Филиппины заявили о намерении увеличить закупки российских энергоресурсов

Tекст: Вера Басилая

Заместитель министра торговли и промышленности Филиппин Аллан Гепти по итогам прошедшего в Казани саммита Россия – АСЕАН сообщил, что Филиппины заинтересованы в расширении поставок топлива из нашей страны для поддержания стабильности, передает ТАСС.

По его словам, данный вопрос выступает одним из ключевых приоритетов президента Фердинанда Маркоса – младшего.

«И конечно, когда мы говорим об энергетической безопасности, очень важно, чтобы была возможность выбора, возможность не только импортировать ресурсы или топливо, но и увеличить поставки других видов энергии», – указал политик.

Кроме того, представитель ведомства обратил внимание на укрепление связей между Москвой и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Он отметил, что региональное сотрудничество активно развивается, а межгосударственное взаимодействие становится все более интенсивным.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший отметил обсуждение вопросов энергетической безопасности на саммите в Казани.

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил статус Москвы в качестве надежного поставщика энергоресурсов для стран Юго-Восточной Азии.

Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен заявил о заинтересованности Манилы в долгосрочных поставках российской нефти.