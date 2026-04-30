Посол Байлен заявил о готовности Филиппин покупать нефть в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Байлен заявил, что Филиппины заинтересованы в долгосрочных поставках нефти из России, передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что для Манилы важно поддерживать контакты с российскими поставщиками нефти. «Я думаю, что в интересах Филиппин было бы поддерживать контакты с российскими поставщиками нефти в долгосрочной перспективе», – заявил Байлен.

В конце марта власти Филиппин ввели чрезвычайное положение в энергетике из-за риска перебоев с поставками энергоносителей на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда же страна впервые за пять лет импортировала российскую сырую нефть.

По словам Байлена, Филиппины приобрели у России 2,5 млн баррелей нефти, этого объема хватит примерно до июня. Дальнейшие закупки будут зависеть от развития ситуации на энергетическом рынке, уточнил посол. Национальная нефтяная компания Petron отвечает за установление контактов с российскими поставщиками.

Дипломат подчеркнул, что Филиппины остаются дружественным государством по отношению к России.

Позже Манила попросила США сохранить доступ к закупкам энергоносителей из России.