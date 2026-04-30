Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасёт от мрачного владычества цифровой элиты.2 комментария
Лавров заявил о позитивных изменениях в отношениях России и Казахстана
Отношения между Россией и Казахстаном переживают положительную динамику, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.
По словам Лаврова, отношения продвинулись «еще дальше, еще глубже», в них произошли значительные позитивные изменения, а также были объявлены новые инициативы по решению президентов двух стран, передает РИА «Новости».
Лавров подчеркнул, что Россия и Казахстан остаются ближайшими союзниками и соседями. Министр отметил, что народы двух государств связывают «вековые традиции доброй дружбы и взаимоуважения», а также многочисленные межгосударственные соглашения.
В рамках официального визита Лаврова в Казахстан запланированы встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым.
В марте премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках своего визита в Астану.