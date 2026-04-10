Суд изъял имущество экс-депутатов Кубани на 81,5 млрд рублей
Ленинский районный суд города Краснодара обратил в доход России крупные активы экс-депутатов Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова, этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд рассмотрел иск к бывшим депутатам и связанным с ними лицам, признав законным изъятие имущества, сформированного коррупционным путем на общую сумму 81,5 млрд рублей, передает ТАСС.
Согласно материалам дела, у Сидюкова активы оценены в 62,5 млрд рублей, у Фурсы – в сумму более 19 млрд рублей. Суд постановил изъять в доход государства 318 жилых помещений, 43 нежилых помещения, 139 земельных участков, а также 100% долей в уставном капитале 81 коммерческой организации.
Кроме недвижимости и бизнеса, в доход государства обращены движимое имущество, денежные средства на банковских счетах, наличные, транспортные средства, ценные бумаги, предметы роскоши, драгоценности и другие ценности. Суд уточнил, что часть арестованного имущества ранее была оформлена на других лиц, но признана принадлежащей ответчикам.
Ранее бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку и экс-депутата местного законодательного собрания Сергея Фурсу заподозрили в рейдерском захвате агрокомплекса.