Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Бортников заявил о росте вербовки россиян украинскими спецслужбами
Украинские спецслужбы наращивают активность по вербовке исполнителей терактов из числа граждан России, заявил директор ФСБ Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета.
«Для реализации террористических замыслов украинские спецслужбы наращивают активность по вербовке исполнителей нападений из числа российских граждан, а также заброске диверсионных групп», – сказал Бортников, передает РИА «Новости».
На заседании обсуждались вопросы защиты объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного комплексов. Кроме того, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в 2026 году правоохранительные органы задержали 150 человек. Их подозревают в подготовке подрывов и поджогов на объектах транспорта и ТЭК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы втягивают российскую молодежь в террористическую деятельность через популярные сервисы знакомств.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили беспрецедентную серию терактов против высокопоставленных военнослужащих.
Для диверсий противник активно вербует мигрантов и малообеспеченных граждан.