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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    11 августа 2026, 13:51 • Новости дня

    Глава РАН предложил создать Национальный суперкомпьютерный центр

    РАН предложила Путину создать национальный суперкомпьютерный центр

    Tекст: Мария Иванова

    Российская академия наук выступила с инициативой объединить усилия с ведущими учеными для разработки мощнейшей вычислительной инфраструктуры в стране.

    Соответствующую идею озвучил президент Российской академии наук Геннадий Красников во время заседания Совета по науке и образованию, передает РИА «Новости». Он обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать масштабный проект.

    «Мы считаем, что для этого нам в академических институтах, и вот, совместно с Михаилом Валентиновичем, о чем он говорил, мы выходим с предложением, мы это обсуждали, подготовить такое создание национального суперкомпьютерного центра совместно с Курчатовским институтом для решения задач», – сказал Красников.

    Руководитель академии также лично передал главе государства официальное письмо с соответствующим предложением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания национального суперкомпьютерного центра.

    Весной премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал десятикратное увеличение мощности отечественных суперкомпьютеров к 2030 году.

    Во вторник глава государства заявил о планах формирования в России сети крупных научных центров.

    12 августа 2026, 21:22 • Новости дня
    Хакер создал одежду для защиты от камер слежения с распознаванием лиц
    Хакер создал одежду для защиты от камер слежения с распознаванием лиц
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Американский стартап разработал специальные принты для футболок и головных уборов, которые делают человека невидимым для современных систем наблюдения.

    Проект noRecognition, созданный хакером и бывшим директором по информационной безопасности Биллом Свирингеном, предлагает одежду со специальными узорами для защиты от камер, передает TechCrunch. Разработчики запустили краудфандинговую кампанию, чтобы сделать такие вещи более доступными на фоне повсеместного распространения технологий распознавания лиц. «Конфиденциальность – это фундаментальное право», – пояснил Сверинген.

    Идея использования одежды и макияжа для обмана систем компьютерного зрения появилась не сегодня. Однако развитие искусственного интеллекта и технологий распознавания изображений постепенно сделало подобные методы менее эффективными. В noRecognition намерены создавать новые варианты узоров и проверять их на различных системах машинного зрения.

    Разработчики опубликовали результаты собственных испытаний: в открытых материалах проекта можно узнать, с какими системами компьютерного зрения тестировались узоры, а также насколько различалась их эффективность при использовании людьми с разным телосложением и особенностями лица.

    Создатели проекта планируют продавать одежду с разработанными рисунками в двух вариантах. Стандартная серия будет включать наиболее распространенные узоры, рассчитанные на защиту от широкого спектра систем обнаружения и наблюдения.

    Второй вариант получил название One of One. Каждый такой узор предполагается выпускать ограниченной серией – не более 50 экземпляров для каждого типа одежды. После продажи тиража разработчики обещают больше не выпускать соответствующий рисунок. По их задумке, это должно затруднить использование таких изображений для обучения алгоритмов распознавания.

    При этом технология имеет неожиданный побочный эффект. Одежда, которая мешает камерам обнаруживать человека, потенциально способна затруднять работу камер автономных автомобилей и роботакси. Поэтому разработчики предупреждают, что обладателям такой одежды необходимо проявлять особую осторожность при переходе дороги.

    Стоимость такой защиты от камер будет достаточно высокой. Обычная футболка с узором noRecognition стоит 45 долл. Комплект из трех индивидуально напечатанных уникальных узоров One of One оценивается в 479 долл. При этом отмечается, что эффективность таких узоров не является абсолютной и может меняться по мере развития технологий распознавания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Алексей Миронов предупредил об опасности сбора биометрии лица виртуальными примерочными. Российские военные получили специальные маскировочные костюмы-невидимки для защиты от оптических приборов. Московский суд запретил продажу скрывающих автомобильные номера от камер видеонаблюдения устройств.

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    14 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    В РАН назвали три случая обязательного использования буквы «ё»

    Ученый РАН Пахомов: Употребление буквы «ё» необходимо в школьных учебниках

    В РАН назвали три случая обязательного использования буквы «ё»
    @ Любовь Чиликова/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Использование седьмой буквы алфавита становится обязательным для предотвращения ошибок в чтении, при написании редких географических названий и в учебной литературе, отметили лингвисты.

    Употребление буквы «ё» необходимо в школьных учебниках и для исключения неверного понимания слов, сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

    «Для употребления буквы «ё» только три предусмотрены ситуации. Первая – когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например, «узнаём» в отличие от «узнаем» или «всё» в отличие от «все»», – рассказал эксперт.

    Во-вторых, символ требуется для указания правильного произношения малоизвестных терминов, включая географические названия, передает РИА «Новости».

    Кроме того, букву нужно печатать во всех текстах для изучающих язык: букварях, словарях и книгах для иностранцев.

    Специалист отметил, что утвержденные в 1956 году правила русской орфографии не требуют постоянного использования этого знака. Однако современные справочники разрешают последовательно печатать «ё» по желанию автора или редактора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году лингвист Владимир Пахомов опроверг появление новых норм произношения слова «миллион».

    Ранее президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на призыв защитить букву «ё».

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    13 августа 2026, 19:01 • Новости дня
    В «Единой России» выступили за сохранение условий для поступающих в вузы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В партии «Единая Россия» выступили против резкого изменения условий поступления в высшие учебные заведения и усложнения Единого государственного экзамена. При этом там считают необходимым точечно скорректировать систему приема, чтобы устранить существующие перекосы при распределении бюджетных мест.

    Замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко отметил, что правила поступления должны быть понятными для школьников и их родителей. По его словам, семьи заранее планируют образовательную траекторию и ориентируются на действующие требования при подготовке к экзаменам, сообщает пресс-служба «Единой России».

    Он отметил, что перед началом нового учебного года партия обсуждает итоги ЕГЭ и приемной кампании вместе с родителями и педагогами. Их мнение, считает депутат, должно учитываться при принятии дальнейших решений в сфере образования.

    По словам Ревенко, резкая смена требований или отмена действующих преимуществ при поступлении может существенно изменить возможности абитуриентов. Поэтому корректировать систему, считает он, необходимо постепенно и с оценкой возможных последствий.

    В «Единой России» считают, что основное внимание следует уделить не усложнению ЕГЭ, а настройке самого механизма поступления. В частности, речь идет об устранении перекосов при учете результатов экзаменов и олимпиад при распределении бюджетных мест.

    Эти предложения партия рассматривает в рамках подготовки обновленной Народной программы. Как отметил Ревенко, задача заключается в сохранении эффективных механизмов при одновременном исправлении выявленных проблем. «Задача – сохранить работающие механизмы, исправить выявленные проблемы и сделать путь от школьного экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым», – подчеркнул депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Рособрнадзор отказался искусственно повышать сложность Единого государственного экзамена.

    Напомним, весной ряд ведущих российских вузов ужесточил требования к поступающим по олимпиадам абитуриентам. А в конце прошлого года министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о сохранении трех обязательных предметов для зачисления.

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    13 августа 2026, 19:35 • Новости дня
    Российские ученые нашли способ превращать стволовые клетки в клетки сердца

    В России научились превращать стволовые клетки в клетки сердца

    Российские ученые нашли способ превращать стволовые клетки в клетки сердца
    @ Norbert Michalke/imagebroker.com/Global Look Press

    Российские ученые разработали способ превращать стволовые клетки, полученные из костного мозга человека, в клетки, похожие на клетки сердечной мышцы. В будущем технология может помочь в изучении сердечных заболеваний, тестировании новых лекарств и разработке методов восстановления поврежденного сердца.

    Исследование провели специалисты МФТИ, Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского и Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске, сообщает Минобрнауки.

    Стволовые клетки интересуют ученых тем, что они способны превращаться в разные типы клеток организма. Поэтому их рассматривают как один из инструментов регенеративной медицины – направления, которое занимается восстановлением поврежденных органов и тканей. Одним из перспективных вариантов считается получение из стволовых клеток кардиомиоцитов – клеток, из которых состоит сердечная мышца. Однако существующие способы часто требуют сложного и дорогостоящего перепрограммирования клеток.

    Российские исследователи предложили более простой подход. Они использовали мезенхимальные стволовые клетки, которые получили из образцов красного костного мозга пациентов. Обычно такие клетки могут превращаться, например, в клетки костной, хрящевой или жировой ткани. Образцы костного мозга массой около 1–2 граммов брали во время операций на открытом сердце. Затем ученые выделяли из них стволовые клетки и помещали в специальную питательную среду.

    В этой же среде до этого выращивали клетки сердечной мышцы, полученные из другого типа стволовых клеток – индуцированных плюрипотентных. Они выделяли сигнальные молекулы, которые воздействовали на мезенхимальные клетки и заставляли их двигаться в сторону превращения в клетки сердечного типа. При этом стволовые клетки не превратились в полноценные кардиомиоциты. Однако они приобрели целый ряд свойств, характерных для клеток сердечной мышцы. В частности, у них появились характерная структура, электрическая активность и изменения уровня кальция внутри клеток. Причем их активность синхронизировалась с уже существующими клетками сердечной мышцы.

    «Мы разработали подход, позволяющий направленно превращать мезенхимальные стволовые клетки костного мозга пациента в кардиомиоцитоподобные клетки с помощью сигнальных молекул, выделяемых iPSC-производными кардиомиоцитами», – рассказала один из авторов исследования, инженер-исследователь лаборатории экспериментальной и клеточной медицины Института биофизики будущего МФТИ Вероника Литвиненко.

    Чтобы убедиться, что полученные клетки действительно приобрели свойства сердечной ткани, ученые провели несколько видов исследований. Они изучили их структуру, электрическую активность и работу кальциевых каналов.

    «В ходе работы показано, что такие клетки приобретают структурные и функциональные признаки сердечной ткани, включая поперечную исчерченность, кальциевые колебания и электрическую активность», – отметила Литвиненко.

    По словам исследователей, у нового метода есть несколько преимуществ. В первую очередь для него не требуется сложная генная инженерия. Также ученым не пришлось использовать большое количество специальных химических веществ для запуска превращения клеток. Еще одна особенность заключается в том, что исходные клетки можно получить непосредственно от пациента. Это потенциально позволяет создавать клеточные модели, которые учитывают индивидуальные особенности конкретного человека.

    Такие модели могут использоваться для изучения того, как развиваются различные заболевания сердца, и для проверки новых лекарств. Например, исследователи смогут наблюдать за реакцией клеток конкретного пациента на тот или иной препарат еще до его возможного применения.

    «Мы считаем, что технология открывает возможности для создания персонализированных моделей сердечных заболеваний, фармакологического тестирования и дальнейшего развития регенеративных подходов после повреждения миокарда», – сказала Литвиненко. В перспективе разработка может быть полезна и для регенеративной медицины – например, при поиске способов восстановления сердечной ткани после ее повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года российские ученые предложили новый метод создания коллагеновых пленок для выращивания клеток роговицы.

    Месяцем ранее кардиохирурги НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина впервые в России имплантировали пациенту инновационное устройство длительной механической поддержки сердца.

    Осенью прошлого года японские исследователи начали использовать искусственный интеллект Google для разработки новых способов получения стволовых клеток.

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    13 августа 2026, 13:15 • Новости дня
    У берегов Тайваня обнаружили останки гигантских людей ледникового периода

    Daily Mail: Кости гигантских денисовцев обнаружили на дне пролива Пэнху

    Tекст: Мария Иванова

    Найденные на дне пролива Пэнху окаменелости впервые позволили оценить телосложение денисовцев, чей рост в ледниковый период достигал 190 сантиметров.

    Окаменелости древних людей, которые могли быть самыми крупными представителями ледникового периода, нашли в проливе Пэнху, передает РИА «Новости».

    Исследование провели ученые Токийского университета.

    «Окаменелости, в том числе часть бедренной и большой берцовой костей, были найдены в проливе Пэнху между Тайванем и материковой частью Китая... Останки... вновь породили теории о великанах», – пишет британская газета Daily Mail.

    До этой находки исследователи не располагали костями нижней части тела денисовцев. Новые данные показали, что обладатель бедренной кости имел рост около 180 сантиметров и вес 83 килограмма, а большой берцовой – примерно 190 сантиметров и 91 килограмм. Пол древних людей установить не удалось, но внушительные размеры костей указывают на то, что это были мужчины.

    Анализ сохранившегося в останках белка подтвердил их принадлежность денисовцам – отдельному виду людей, отделившемуся от неандертальцев около 550 тыс. лет назад. Ранее в Институте археологии и этнографии СО РАН сообщали, что денисовцы появились на Алтае не менее 300 тыс. лет назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи нашли в алтайской пещере просверленный зуб неандертальца возрастом 59 тыс. лет.

    Ученые выявили ранее неизвестную ветвь человеческого рода по ДНК древних останков из Колумбии.

    Международная группа исследователей обнаружила в Узбекистане древнейшие каменные наконечники стрел.

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    13 августа 2026, 02:28 • Новости дня
    Названа тройка городов-лидеров по числу студентов

    Минобрнауки составило топ-3 студенческих городов России

    Названа тройка городов-лидеров по числу студентов
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва, Петербург и Казань заняли ведущие позиции в национальном рейтинге привлекательности для получения высшего образования, сообщили в Минобрнауки России.

    Ведущими центрами притяжения учащихся высших учебных заведений признаны Москва, Петербург и Казань, передает РИА «Новости».

    «Топ-десять российских городов по числу студентов: Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород», – говорится в сообщении ведомства.

    Представители министерства отметили планы по масштабному развитию образовательной инфраструктуры. Ожидается, что к 2036 году в стране появится 40 новых студенческих кампусов.

    Возведение подобных объектов уже ведется в Нижнем Новгороде, Тюмени, Челябинске и Южно-Сахалинске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, назван топ-10 недружественных стран по студентам в вузах России. Молодые специалисты назвали ожидаемый доход на старте карьеры. Путин назвал уникальными условия в новосибирском Академгородке.

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    14 августа 2026, 09:37 • Новости дня
    Минпросвещения определило максимальное время на выполнение домашних заданий

    Костенко: На выполнение домашнего задания ученик должен тратить до 3,5 часа

    Минпросвещения определило максимальное время на выполнение домашних заданий
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские школьники должны тратить на уроки дома не более 3,5 часа в день, при этом первоклассников полностью освободили от дополнительных нагрузок, заявил эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

    Костенко пояснил новые временные нормативы для выполнения домашнего задания школьниками, передает РИА «Новости».

    По его словам, для учеников вторых-третьих классов отводится не более полутора часов, четвертых-пятых классов – до двух часов, шестых-восьмых классов – до двух с половиной часов, а для девятых-11-х классов – до трех с половиной часов в день.

    Костенко напомнил, что первоклассники учатся без домашних заданий согласно закрепленной в 2021 году норме. Недавний приказ ведомства лишь привел федеральную программу в соответствие с этим правилом, исключив излишнюю нагрузку в сложнейший адаптационный период.

    Ранее министр просвещения Сергей Кравцов подчеркивал, что полностью отменять самостоятельную работу школьников не планируется.

    Министерство просвещения исключило домашние задания из учебного плана первоклассников.

    Глава ведомства Сергей Кравцов установил максимальное время выполнения уроков на уровне трех с половиной часов.

    Ранее министерство ввело единый норматив по объему внеурочных работ для всех российских школ.

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    12 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Археологи обнаружили более двух километров доколумбовых дорог у Мачу-Пикчу

    В Перу обнаружили затерянную сеть дорог инков возле Мачу-Пикчу

    Tекст: Мария Иванова

    Скрытую под густой растительностью сеть древних маршрутов выявили в окрестностях перуанского Мачу-Пикчу при помощи технологии лазерного сканирования рельефа.

    Более 2,5 километра древних маршрутов нашли специалисты в районе Мачу-Пикчу, передает РИА «Новости».

    Самым заметным объектом стала зигзагообразная дорога длиной свыше 1,2 километра. Ученые полагают, что открытие позволит лучше изучить пути доступа к древнему городу и процесс освоения прилегающих территорий.

    Точный возраст и предназначение найденных путей пока остаются неизвестными. Для выяснения этих деталей планируется организовать дополнительные полевые исследования и зафиксировать все обнаруженные объекты. Эксперты также намерены оценить сохранность находок и разработать план по их защите.

    Масштабные работы прошли в июле при поддержке Управления культуры Куско и Варшавского университета. Выявить скрытые дороги удалось благодаря технологии лазерного сканирования LiDAR. Мачу-Пикчу, возведенный в XV веке на высоте около 2,4 тыс. метров, является одним из главных памятников инкской цивилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи в Перу обнаружили захоронение знатной женщины цивилизации Караль.

    Британские ученые нашли древний деревянный прототип Стоунхенджа.

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    13 августа 2026, 05:56 • Новости дня
    Сейсмолог Мелгар заявил о невозможности создания вызывающего цунами оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Искусственно сгенерировать разрушительные океанские волны нереально из-за колоссальной разницы между энергией природных катаклизмов и мощностью существующих мировых арсеналов, заявил директор Центра наук о землетрясениях региона Каскадия, доцент университета Орегона Диего Мелгар.

    Природная стихия обладает несопоставимо большей силой по сравнению с человеческими возможностями, пояснил ученый РИА «Новости».

    «Землетрясение магнитудой девять баллов высвобождает больше энергии, чем весь мировой ядерный арсенал. И ничего, что человек может создать, не сработает на таком уровне», – заявил американский исследователь.

    Сейсмолог добавил, что силу искусственного взрыва не получится контролировать. Это правило действует и для попыток намеренно вызвать волну ради предотвращения более масштабных катастроф. Подобное вмешательство либо окажется бесполезным, либо спровоцирует настоящую трагедию.

    В качестве примера сейсмолог напомнил о самом смертоносном цунами в истории. В 2004 году землетрясение магнитудой 9,5 балла в Индийском океане унесло жизни около 228 тыс. человек.

    Мелгар подчеркнул, что для замены одного девятибалльного толчка потребовались бы десятки тысяч землетрясений силой в шесть баллов.

    В 2025 году американские исследователи прогнозировали разрушительное мегацунами на западном побережье США в случае землетрясения в зоне Каскадия.

    Весной 2026 года ученые фиксировали на Аляске вторую по высоте гигантскую волну за всю историю наблюдений.

    Тогда же президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщал о 16-метровом цунами после мощного землетрясения на Камчатке.

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    12 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    Директор сообщил о постепенном вводе СКИФ в эксплуатацию

    Директор Института катализа Бухтияров заявил о постепенном вводе СКИФ в работу

    Tекст: Вера Басилая

    Ввод в эксплуатацию новой российской научной мегаустановки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Кольцово займет продолжительное время, так как процесс требует поэтапной отладки сложнейшего научного оборудования, сообщил журналистам в среду директор Института катализа СО РАН академик Валерий Бухтияров.

    Бухтияров заявил, что процесс запуска новой российской научной мегаустановки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) будет проходить постепенно и займет длительное время, передает РИА «Новости».

    Накануне объект посетил президент России Владимир Путин, который ознакомился с принципами работы центра и оценил масштаб подготовки к запуску передового источника синхротронного излучения.

    Директор Института катализа СО РАН академик Валерий Бухтияров отметил: «Это была церемония открытия, а не церемония ввода в эксплуатацию, потому что ввод в эксплуатацию такого уникального и очень сложного научного объекта будет происходить достаточно долгое время».

    Директор Института ядерной физики СО РАН академик Павел Логачев добавил, что фактически установка уже вводится в строй. Пучок электронов с проектной энергией 3 млрд электронвольт поступает в основное кольцо. По его словам, первое синхротронное излучение ожидается на рубеже августа и сентября, а до 25 сентября планируется провести первый эксперимент.

    В конце октября намечен второй эксперимент, а в декабре СКИФ заработает со всеми вставными устройствами. В течение 2027 года семь станций первой очереди выйдут на проектные мощности. СКИФ позволит ученым исследовать строение веществ на микро- и наноуровнях, что поможет в решении задач биологии, медицины, химии и энергетики.

    Президент России Владимир Путин анонсировал ввод первых исследовательских станций синхротрона СКИФ в эксплуатацию до конца года.

    Путин объяснил перенос сроков запуска мегаустановки прекращением поставок зарубежного оборудования.

    Директор проекта Евгений Левичев сообщил о необходимости найма еще 100 квалифицированных сотрудников для полноценной работы комплекса.

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    12 августа 2026, 08:41 • Новости дня
    Минпросвещения установило новые правила для школьных перемен

    Минпросвещения определило обязательную продолжительность школьных перемен

    Tекст: Мария Иванова

    Отдых между уроками теперь должен длиться минимум десять минут, а большая перемена займет до получаса для обеспечения детей полноценным горячим обедом, следует из методических рекомендаций Минпросвещения.

    Согласно методическим рекомендациям ведомства, обычные перерывы между занятиями составят не менее десяти минут, передает РИА «Новости».

    При этом большая перемена после второго или третьего урока продлится от 20 до 30 минут.

    Вместо одного длинного перерыва руководство образовательных учреждений может ввести две перемены по 20 минут каждая. Уточняется, что этого времени должно гарантированно хватать для организации полноценного питания учащихся.

    Школам также настоятельно рекомендовали учитывать пропускную способность столовых. Эта мера поможет избежать очередей и обеспечит равномерное распределение нагрузки на пищеблок в течение всего учебного дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство просвещения ограничило продолжительность уроков для первоклассников 35 минутами в первом полугодии.

    Месяцем ранее ведомство исключило домашние задания из учебного плана первых классов.

    В прошлом году в российских школах запретили проведение нулевых уроков и обучение в три смены.

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    12 августа 2026, 08:14 • Новости дня
    Глава Курчатовского института заявил о прямой связи мозга и ИИ

    Глава Курчатовского института объяснил появление ИИ попытками воссоздать мозг

    Tекст: Мария Иванова

    Начавшиеся 60 лет назад попытки исследователей воссоздать биологические процессы мозга на базе кремния и германия привели к появлению современной микроэлектроники и нейросетей, отметил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Михаил Ковальчук рассказал о фундаментальной роли биологии в развитии современных вычислительных систем, передает РИА «Новости».

    По его словам, именно попытки понять принципы мышления привели к технологическому прорыву.

    «Так какая, казалось бы, связь между биоорганикой и искусственным интеллектом? Самая прямая! Когда мы начали 60 лет назад создавать твердотельную микроэлектронику, а потом компьютеры, то считали, что копируем мозг», – подчеркнул Ковальчук.

    Ученый добавил, что в середине прошлого века наука еще не обладала достаточными знаниями об устройстве сложнейших процессов обработки информации в голове человека. Поэтому специалисты использовали доступные полупроводниковые материалы, такие как кремний и германий. На их основе была выстроена уникальная архитектура, позволившая создать первые вычислительные машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин шутливо отреагировал на выступление главы Курчатовского института Михаила Ковальчука.

    В июне вице-президент РАН Андрей Рудской предложил называть искусственный интеллект эндопротезом для мозга.

    В прошлом году ученые Саратовского университета разработали новый искусственный нейрон для нейропротезирования.

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    12 августа 2026, 14:08 • Новости дня
    Анонсированы всероссийские антитеррористические учения в школах и детсадах

    Минпросвещения: Антитеррористическое учение пройдет в школах и детсадах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабные проверки готовности образовательных учреждений к чрезвычайным ситуациям затронут не только школы, но и детские сады по всей России, сообщили в Минпросвещения.

    Всероссийские антитеррористические учения состоятся в российских школах и детских садах 18-19 августа. Информацию подтвердил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, передает РИА «Новости».

    «Практическую готовность педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны проверят 18-19 августа в ходе всероссийского учения. В этом году в нем впервые участвуют и дошкольные образовательные организации», – заявил он. Участникам предстоит отработать действия при захвате заложников, нападении с горючими жидкостями и атаке беспилотников.

    В первый учебный месяц специалисты МЧС проведут дополнительные инструктажи по безопасности с педагогами и руководством учреждений. По данным мониторинга, в сфере деятельности Минпросвещения насчитывается более 108 тыс. объектов образования, подлежащих антитеррористической защите, из которых на 76 745 необходимые мероприятия выполнены полностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной во всех образовательных учреждениях страны стартовали двухдневные учения по действиям при техногенных угрозах.

    Всего с начала текущего года сотрудники МВД предотвратили 52 нападения подростков на российские школы. В июне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал усилить государственный контроль за школьными охранниками.

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    13 августа 2026, 03:50 • Новости дня
    Минпросвещения установило временные рамки учебы во вторую смену

    Минпросвещения ограничило время учебы во вторую смену

    Tекст: Катерина Туманова

    Учиться во вторую смену в российских школах будут только ученики со второго по четвертый и с шестого по восьмой классы, следует из документа Минпросвещения.

    «Организация учебного процесса во вторую смену возможна исключительно для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Учебные занятия во вторую смену завершаются не позднее 19.00», – приводит РИА «Новости» выдержку из методических рекомендаций министерства.

    В документе отмечается, что проведение нулевых уроков в школах не предусмотрено. Кроме того, исключается возможность организации обучения в три смены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения предложило вариант распределения нагрузки в школе. Ведомство также установило новые правила для школьных перемен. Родителям разрешили оспаривать оценки за поведение детей.


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    13 августа 2026, 12:03 • Новости дня
    Онищенко: Современные дети становятся умнее

    Онищенко заявил о растущем интеллекте современных школьников

    Tекст: Мария Иванова

    Нынешние первоклассники приходят в школу с уже сформированными навыками чтения и письма, что говорит о возросшем уровне их интеллектуального развития, отметил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Современные дети демонстрируют более высокий уровень подготовки к школе, сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА «Новости».

    По словам академика, требования к первоклассникам существенно изменились за последние десятилетия.

    «Школьная нагрузка становится все выше и выше, но и дети наши умнее становятся. Когда я пришел в первый класс, я на первом уроке писал букву «а», то есть я начинал учить алфавит. Сегодня мы говорим, что в первый класс ребенок должен прийти, уже умея читать и считать», – сказал Онищенко на пресс-конференции в Москве.

    Ученый подчеркнул, что процесс обучения требует от ребенка серьезных усилий. Он предостерег родителей от чрезмерной нагрузки детей дополнительными занятиями и кружками, поскольку это может негативно сказаться на их здоровье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Минпросвещения Елена Приступа назвала ошибкой раннее обучение детей чтению и письму до школы.

    Ранее Геннадий Онищенко исключил возможность полной отмены домашних заданий для снижения нагрузки на учеников.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на негативное влияние чрезмерной занятости на здоровье школьников.

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