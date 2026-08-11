Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

Tекст: Вера Басилая

Во вторник в Днепропетровске на Украине прогремели взрывы во время действия режима воздушной тревоги, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте распространили украинские средства массовой информации.

«В Днепре звучат взрывы», – говорится в сообщении агентства Укринформ, опубликованном в Telegram-канале издания. Украинские власти ранее переименовали Днепропетровск в Днепр.

Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепровском районе, к которому относится город, включен сигнал воздушной тревоги.

Минобороны сообщило, что ночью во вторник ВС России ударили по объектам ВПК в Киеве и Запорожье.

Вооруженные силы России поразили в Киеве транспортно-логистический центр «Киев-3» на базе офисно-складского комплекса «Сан-парк», где хранились тысячи ударных беспилотников и станции управления.

ВС России нанесли удар по металлургическому предприятию «Запорожсталь», где производилась установка противодроновой защиты на тяжелую бронетехнику.