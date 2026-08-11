Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Власти Латвии нашли первый подземный ход нелегалов на границе с Белоруссией
Тайный подземный ход обнаружили рядом с пограничным забором на границе Латвии с Белоруссией после задержания группы из 15 нелегалов, пытавшихся проникнуть на территорию ЕС.
Первый вырытый мигрантами подземный лаз выявили на латвийско-белорусской границе. Находку сделали на участке Силенского отделения Государственной пограничной охраны. Глава министерства внутренних дел Латвии Янис Домбрава прокомментировал ситуацию с задержанием группы нарушителей, передает РИА «Новости».
«При попытке точнее отследить, как они попали в страну, был найден тайный туннель», – рассказал министр. Подземный ход располагался всего в десяти метрах от защитного ограждения.
После инцидента глава ведомства поручил провести сканирование земли вдоль всей внешней сухопутной границы Латвии для поиска возможных аналогичных объектов. На фоне обострения ситуации премьер-министр страны Андрис Кулбергс объявил о запуске специальной операции «Оборотень». В рамках этой инициативы ответственные службы начнут синхронизированные действия по пресечению незаконной миграции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля литовские пограничники также обнаружили недостроенный подземный ход со стороны Белоруссии. Спустя несколько дней Латвия полностью прекратила движение через границу по техническим причинам.
Ранее польская пограничная служба нашла четыре подобных тоннеля для прохода мигрантов.