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Минпромторг предложил ужесточить проверку ввозимых в Россию автомобилей
С 2027 года в России планируют внедрить обязательный осмотр импортных машин для подтверждения их соответствия заявленным сертификационным документам, сообщили в Минпромторге.
Министерство промышленности и торговли подготовило проект правительственного постановления об изменении процедур сертификации транспортных средств, передает РИА «Новости».
Документ предполагает проверку параметров ввезенных машин и шасси на соответствие выданным ранее документам. Ожидается, что новые правила начнут действовать с первого января 2027 года.
«Корректировки предполагают введение мер, гарантирующих соответствие параметров транспортного средства тем данным, которые заявлены в сертификационных документах... Процедура предполагает проведение осмотра самого транспортного средства и его компонентов, имеющих заводскую маркировку, без разбора ТС», – отметили в ведомстве.
Специалисты будут проверять VIN-номера, таблички изготовителя, оптику, стекла, зеркала и ремни безопасности. При необходимости возможен углубленный осмотр двигателя, тормозной системы и других ключевых узлов.
В министерстве пояснили, что в последнее время участились случаи несоответствия ввезенных машин ранее одобренному типу. Это связано с уходом из страны некоторых брендов и конструктивными отличиями автомобилей из крупных партий от эталонных образцов.
Новые меры призваны повысить безопасность на дорогах и предотвратить эксплуатацию потенциально опасной техники. Кроме того, автопроизводители смогут указывать в электронных паспортах транспортных средств степень локализации и рекомендованную розничную цену.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг России предложил ужесточить процедуры сертификации для иностранных автомобилей.
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