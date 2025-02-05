Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.4 комментария
Минпромторг предложил ужесточить сертификацию иностранных автомобилей
Минпромторг предложил ужесточить сертификацию иностранных автомобилей в России
Минпромторг России предложил ужесточить процедуры сертификации для иностранных автомобилей, чтобы ограничить их влияние на рынок и устранить выявленные нарушения, заявил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета по направлению «Промышленность».
Алиханов отметил, что китайские автопроизводители активно завоевывают российский рынок, что требует более жесткой сертификации и проверки соответствия машин из серийных партий. По его словам, министерство уже провело анализ грузовиков и обнаружило серьезные нарушения у трех китайских марок, которые, по мнению ведомства, нельзя допускать на дороги, передает «Интерфакс».
Глава Минпромторга подчеркнул необходимость предпринять меры, вплоть до отзыва сертификатов, и взаимодействовать с Генпрокуратурой для решения ситуации. Это обусловлено тем, что спрос на грузовики может снизиться на четверть, что оказывает давление на отечественный рынок.
Ранее сообщалось, что российские склады автомобилей переполнились новыми машинами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году производство легковых автомобилей в России значительно увеличилось, показав рост на 38% по сравнению с предыдущим годом, в то время как общий выпуск автотранспортных средств повысился на 33%, а в декабре стало известно, что на российских складах наблюдается избыток китайских автомобилей из-за неверно спрогнозированного спроса и увеличения утильсбора.