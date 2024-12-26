Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.0 комментариев
Стало известно о затоваривании российских складов китайскими автомобилями
«Коммерсантъ»: Китайские автомобили заполнили российские склады
На российских складах наблюдается избыток китайских автомобилей из-за неверно спрогнозированного спроса и увеличения утильсбора, но эксперты считают это временным явлением.
Основной причиной затоваривания называют неправильные прогнозы китайских автоконцернов, которые не предвидели снижения спроса на автомобили к концу года. В результате, по словам директора «Автостата» Сергея Целикова, на складах оказалось 200–250 тыс. автомобилей, что превосходит прошлогодний избыток в 175 тысяч, пишет «Коммерсантъ».
Управляющий директор «БорисХоф» Тимофей Гераськин отметил, что автомобили, которые не удается продать за месяц, продаются со скидкой. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков добавил, что китайские автоконцерны не учли рост ставки ЦБ и привезли много автомобилей перед повышением утильсбора. Хотя импорт машин уже сокращен, запасы продолжают расти. Независимый автоэксперт Олег Мосеев оценивает запасы в 360 тыс. штук, связывая это с завышенными планами поставок.
По данным заместителя гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, на складах дилеров находится около 350 тыс. автомобилей. Эксперты считают, что затоваривание не приведет к значительным скидкам из-за высокой ставки ЦБ. Сергей Целиков полагает, что цены на китайские машины вырастут на 10% в первом полугодии, а Максим Кадаков ожидает, что крупные бренды, такие как Haval и Chery, будут определять ценовую политику.
Целиков прогнозирует, что автомобилей на складах хватит до весны, а Тюктеев считает, что их хватит на четыре месяца. Кадаков уверен, что запасов хватит до мая. Ожидается, что в январе и феврале спрос охладится, и продажи могут упасть ниже 100 тыс. автомобилей. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting считает, что зимой 2025 года рынок может сократиться на 10–15% год к году.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как китайский автопром жестко выбивает с рынка японских конкурентов.