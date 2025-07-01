В водоеме в Астраханской области нашли трехметровые бивни мамонта

В водоеме Икрянинского района Астраханской области обнаружили хорошо сохранившиеся бивни мамонта

Tекст: Мария Иванова

Фотограф-натуралист Алексей Подопригоров обнаружил в водоеме Икрянинского района Астраханской области уникальные трехметровые бивни мамонта, передает РИА «Новости». Находка включает оба бивня и бедренную кость, которые, как отметили специалисты, отлично сохранились и уже переданы в Астраханский музей-заповедник.

Палеонтолог Михаил Головачев рассказал, что столь хорошая сохранность костей обычно характерна для северных регионов с вечной мерзлотой, что делает астраханскую находку особенно ценной для науки.

«Бивни и бедренная кость прекрасно сохранились благодаря тому, что они залегали очень глубоко, в иле, без доступа кислорода», – подчеркнул Головачёв.

Возраст останков оценивается в 115–127 тыс. лет. По оценке ученых, бивни сохранились полностью – от основания до кончика. Исследования показали, что это были части взрослого, но не старого самца мамонта в возрасте от 27 до 30 лет. Специалисты не исключают, что в водоеме могут находиться и другие части скелета древнего животного.

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