Правительство поддержало проект о регулировании сбора бивней мамонта

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний законопроект, направленный на совершенствование регулирования сбора палеонтологических останков, таких как бивни мамонта.

«Правительство России поддерживает законопроект при условии доработки его до первого чтения с учетом указанных замечаний», – передает ТАСС содержание документа.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с вице-спикером палаты парламента Алексеем Гордеевым. Предлагается установить самостоятельный вид пользования недрами, но при этом отнести к участкам недр местного значения места, используемые для сбора бивней и других палеонтологических останков.

Кроме того, в отношении сбора палеонтологических останков предлагается ввести регулярный платеж за пользование недрами, а также осуществлять реализацию продуктов такого сбора исключительно на организованных торгах.

В правительстве подчеркнули, что эти нормы «выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах и требуют соотнесения с законодательством России об организованных торгах».

Также там обратили внимание авторов законопроекта на то, что в финансово-экономическом обосновании к документу должна содержаться оценка расходов бюджетов субъектов России на исполнение новых полномочий, а также источников их финансирования, и оценка доходов консолидированного бюджета от введения платы за пользование недрами при сборе палеонтологических останков.

Ранее в шахте в Кузбассе впервые за 50 лет нашли бивни мамонта.