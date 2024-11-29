Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.0 комментариев
Москвичу вынесли приговор за вывоз останков носорога и мамонта
Суд в Москве приговорил мужчину к 8,5 года за вывоз костей носорога и кожи мамонта
Перовский суд Москвы признал Дмитрия Трояновского виновным в контрабанде черепа носорога и кожи мамонта, стоимостью более 4,5 млн рублей.
Перовский суд Москвы вынес приговор в отношении Дмитрия Трояновского, обвиняемого в контрабанде культурных ценностей, ему назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, передает РИА «Новости».
Согласно материалам дела, Трояновский незаконно вывез через таможенную границу России череп и нижнюю челюсть шерстистого носорога, а также фрагменты кожи мамонта. Эти предметы, относящиеся к культурным ценностям, были недостоверно задекларированы. Общая стоимость конфискованных объектов превышает 4,5 млн рублей.
Суд подчеркнул, что данные артефакты подпадают под специальные правила перемещения через таможенную границу.
Ранее в 2018 году пограничники пресекли вывоз 4,5 тонн бивней мамонта из России, а в 2017 году сотрудники таможни пресекли попытку вывоза рогов носорога стоимостью около 10 млн рублей.