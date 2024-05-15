Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

На Украине приняли решение об отказе в предоставлении консульских услуг мужчинам от 18 до 60 лет, находящихся за границей. Теперь эти люди не могут оформить никакие документы, а самое главное – не могут получить новые загранпаспорта вместо просроченных. Таким образом на территории ЕС появится прослойка людей без надлежащих документов.

В Германии заявили, что будут предоставлять убежище и людям с просроченными паспортами, главное условие, чтобы власти ФРГ могли их идентифицировать.

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас сказал, что Литва может принять меры по возвращению украинцев призывного возраста на родину. Но потом его слова частично дезавуировала президент Литвы Ингрида Шимоните, которая заявила, что вопрос о возвращении на Украину военнообязанных надо решать на уровне ЕС. При этом она предложила ввести проверку в странах ЕС на предмет того, выполнил мужчина свои мобилизационные обязанности перед Украиной или нет. Однако не уточнила, какие санкции могут применяться к тем, кто на военном учете не состоит. Это говорит о том, что Шимоните не хочет брать на себя политическую ответственность по такому неоднозначному вопросу.

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сообщила, что существующая директива ЕС о предоставлении временной защиты не делает различий по полу или призывному статусу. Хотя понятно, что евробюрократы могут изменить свою позицию в любой момент.

Непонятно, как будут действовать в отношении украинских мужчин власти Польши. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что граждане Украины, которые не смогут продлить паспорта, могут быть депортированы на родину. Кроме того, по мнению министра, поляков возмущают молодые, здоровые украинцы, которые сидят в кафе в городах Польши – вместо того, чтобы воевать на Украине. Также он оговорился, что решение о депортации украинцев должно быть принято на уровне ЕС.

А вот глава польского МВД Марчин Кервиньский заявил, что Польша не будет депортировать украинских мужчин с просроченными паспортами. По его словам, в Польше действует специальный закон «О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства», действие которого продлено до 30 июня, и вскоре будет представлена новая версия документа. По мнению министра, в Польше найдут способ решить вопрос с «беспаспортными» украинцами.

Почему два министра выразили столь противоположенные мнения? Возможно, потому, что конкретного политического решения в Польше по этому вопросу еще не принято. И не будет принято до 18 мая, пока украинский закон о мобилизации не вступит в силу. Дело в том, что нынешние меры по прекращению предоставления консульских услуг украинский МИД называет временными, и они могут быть подкорректированы после того, как закон начнет действовать. В данном документе руководству Украины дается право ограничивать предоставление консульских услуг своим гражданам. Так что все слова о «корректировке» ограничений со стороны ЗЕ-команды – это пустая риторика, Киеву нужно пушечное мясо, и гайки будут закручивать как внутри страны, так и усложнять жизнь украинцам за рубежом, вынуждая их приехать на территорию Украины.

Несмотря на то, что в ЕС и Польше все это понимают, думается, окончательные политические решения относительно украинских мужчин Варшава до 18 мая принимать не будет. Все станет понятно, когда в Варшаве примут новую редакцию спецзакона о помощи украинцам.

Но самое главное, что Косиняк-Камыш выражает проамериканское мнение. Команде американского президента Байдена нужны успехи ВСУ в преддверии выборов. А значит, Белому дому необходимо, чтобы на Украине мобилизовали как можно больше «мяса». Об этом пишут уже не только российские журналисты и украинские блогеры, этот факт также признал рупор американских демократов The NewYork Times: «Официальные лица (США) оказывали давление на законодателей в Вашингтоне, чтобы те предоставили Украине военную помощь. Они также оказывали давление на правительство в Киеве, чтобы оно решило проблемы с призывом» – пишет издание. И американцам глубоко наплевать, где украинские власти найдут солдат: на своей территории или за границей. В этом смысле слова министра обороны Польши полностью соответствуют интересам Вашингтона.

А вот заявления Марчина Кервиньского больше отвечают интересам Польши. Начиная с конца 90-х годов прошлого века нехватка рабочих рук в Польше решалась за счет украинцев. Когда сами поляки предпочитали ехать на заработки в Западную Европу, жители Украины – преимущественно западных областей – ехали в Польшу. Главным образом – батраками к польским фермерам.

В 2017-2020 годах украинцы стали искать работу в странах Западной Европы и меньше стали ездить в Польшу, а польские фермеры стали жаловаться, что у них не хватает рабочих рук и пропадает урожай. Доходило до того, что поляки были готовы фрахтовать чартерные авиарейсы для завоза украинских рабочих. После начала СВО, когда в Польшу хлынул поток украинских мигрантов, эта проблема решилась. Специальный закон, о котором говорилось выше, давал приезжим украинцам возможность устраиваться на работу в Польше без бюрократических проволочек. По данным Forbes, вклад украинских беженцев в ВВП Польши составил 0,7-1,1% и будет расти до 1,35% в долгосрочной перспективе, доходы общего государственного бюджета Польши выросли почти на 5 млрд долларов, почти 10% новых предприятий индивидуального предпринимательства в Польше были созданы украинцами.

Но уже в середине прошлого года польская пресса писала, что украинцы предпочитают переселяться в Германию, так как там выше социальное пособие и более высокие зарплаты, чем в Польше. По данным Евростата к концу 2023 года именно ФРГ являлась страной, где находилось наибольшее количество украинских беженцев. Министр Кервиньский не может не понимать, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике Польши и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

Также в случае депортации украинцы будут оказывать сопротивление полиции, а их жены – устраивать многотысячные акции протеста. «Бабьи бунты» – это страшное явление, протест немецких женщин в Берлине в 1943 году заставил даже гитлеровский режим пойти на попятную и освободить их арестованных мужей-евреев. Польскому руководству, тем более главе МВД, такие проблемы не нужны.

Какое решение примет Польша? Сейчас сказать сложно. Американцы будут давить на Варшаву, как и на другие европейские столицы, чтобы те помогли Зеленскому получить как можно больше солдат. В мае Польша в порядке реадмиссии начала выдавать Киеву мужчин, которых польские пограничники задерживают за незаконный переход границы. Польские СМИ пишут, что такая судьба может постигнуть и украинских граждан, которые уже находятся в Польше, но въехали в страну нелегально. Тогда еще больше украинцев побегут в Германию, тем более ее канцлер Олаф Шольц пообещал не выдавать их Киеву.

Но, вероятно, все-таки на массовую депортацию в Польше не решатся, возможно, мужчин с просроченными паспортами будут лишать каких-то льгот, например, пособий. Но трудовые права за ними сохранятся.