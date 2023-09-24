Европейские соседи прицениваются к западным регионам Украины

Иштван Варга, 77-летний миллионер из Венгрии, подумывает о выкупе Закарпатской области Украины у Киева за хорошие деньги. Об этом он заявил в интервью венгерской региональной газете Bors, которое получило значительный резонанс в стране.

Несмотря на свой возраст, бизнесмен не задумывается о выходе на пенсию, по-прежнему работая по 10 часов в день. Ныне он ведет работу по открытию золотого рудника в горном массиве Бёржёнь в излучине Дуная на севере Венгрии. Исследования, проведенные несколько лет назад, показали, что тут на глубине 500 м могут находиться запасы золота стоимостью 500 млрд евро. Бизнесмен утверждает, что уже купил все что хотел, поэтому новая идея не направлена на расширение его бизнес-империи. Он говорит, что у него нет желания приобрести третью машину или дом побольше – он хотел бы погасить государственный долг Венгрии и… выкупить Закарпатье. «Я хочу сделать как можно больше для своей святой венгерской родины», – заявил Иштван Варга журналистам.

По его словам, добыча золота начнется через два года, в ее процессе будут использоваться только роботы, и ныне ведутся переговоры с неназванной японской компанией о производстве необходимого оборудования. Кроме того, рядом с рудником будет построен обогатительный завод. Как отметил Варга, на полученные от этой деятельности доходы он и хотел бы выкупить у Киева Закарпатье – правда, не уточнив предлагаемую сумму ни в твердой валюте, ни в золоте. Бизнесмен считает, что «такой шаг был бы выгоден Украине и обеспечил бы Венгрии некую историческую справедливость, кроме того, это было бы мирное решение».

Территория нынешней Закарпатской области Украины входила в состав Венгерского королевства с десятого века. Но после поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне в соответствии с Трианонским мирным договором от 4 июня 1920 года Венгрия лишилась 72% территории и 64% населения, в том числе трех миллионов этнических венгров. Более 100 тысяч из них осталось в Закарпатье, которое вошло в состав Чехословакии в качестве автономной Подкарпатской Руси.

После ликвидации Чехословакии в марте 1939 года регион был занят венгерскими войсками и провозглашен частью Венгрии, тогда союзницы нацистской Германии. А после его освобождения советскими войсками в конце октября 1944-го Сталин отказался возвращать Закарпатье союзной Чехословакии, что было формализовано 29 июня 1945 года. В этот день Чехословакия передала Советскому Союзу Подкарпатскую Русь, которая стала Закарпатской областью УССР, а позже и независимой Украины.

1 декабря 1991 года в Закарпатье провели референдум об автономии края, которую поддержали 78% жителей региона, однако Киев его результаты проигнорировал. Согласно переписи 2001 года в Закарпатской области проживало более 150 тыс. венгров (более 12% населения), ныне их число оценивается в 100 тысяч. В последние годы между Киевом и Будапештом нарастают конфликты в связи с тем, что закарпатских венгров лишают образования на родном языке и вообще права на его публичное употребление. Ситуация усугубилась после начала СВО, когда почти 500 венгров Закарпатья были мобилизованы, а более 30 из них погибли. Кроме того, резкое недовольство Киева вызвала недавняя передача Будапешту при посредничестве Русской православной церкви 11 пленных из Закарпатья, большинство из которых имели венгерские корни. При этом, несмотря на давление СБУ на их семьи и обещание страшных кар, на Украину вернулись только пятеро освобожденных.

Стоит также отметить, что в январе текущего года глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал мобилизацию закарпатских венгров «жесткой», а госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер потребовали от властей Украины прекратить «зверства» против этнических венгров Закарпатья, «недопустимые» для страны, стремящейся в ЕС.

Таким образом, заявления Иштвана Варги в Венгрии легли на подготовленную почву и были восприняты не как чудачества миллионера, а в качестве реального (пусть и не самого вероятного) сценария развития событий. Газета Bors безо всякой иронии написала, что если план бизнесмена осуществится, то Варга войдет в учебники истории. А информацию об этом плане опубликовало подавляющее большинство венгерских СМИ, включая респектабельные Népszava, Index.hu, 24.hu, а также мультиязычный портал Daily News Hungary. Правда, у Иштвана Варги могут возникнуть неожиданные конкуренты в борьбе за Закарпатье. В марте 2021 года тогдашний премьер Словакии Игор Матович заявил, что в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» пообещал России «Закарпатскую Украину». Хотя политик сразу же пояснил, что это была шутка, однако МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений за слова премьера – и они были получены.

Тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин написал в социальных сетях, что слова Матовича – это «шутка по Фрейду», ведь «в некоторых головах, хотя, может, и на уровне подсознания, Закарпатье не Украине принадлежит, поэтому можно им и поторговать». Ныне партия Матовича OL’ANO не входит в состав правящей коалиции Словакии, но что произойдет в этой стране после досрочных парламентских выборов 30 сентября, сказать сложно.

В Киеве, который в противостоянии с Будапештом сосредоточен на языковых и зерновых проблемах, на заявления Иштвана Варги пока не отреагировали, хотя обычно мечут громы и молнии по поводу любых сомнений относительно «международно признанных границ Украины». Зато предложение венгерского бизнесмена заметили в Польше, там информацию о нем опубликовал популярный портал Onet.pl. Один из лидеров партии «Конфедерация», профессор военных наук Анджей Запаловский разместил эту публикацию на своих страницах в соцсетях с кратким комментарием: «Может, и мы чего прикупим».

Это более чем прозрачный намек на Восточные Кресы, или территории пяти областей нынешней Украины (Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской). Они в 1919–1939 годах были частью Польши, а до разделов в XVIII веке Речи Посполитой более четырех столетий находились в составе этого государства. В состав Украинской СССР эти области вошли вследствие Польского похода Красной армии, начавшегося 17 сентября 1939 года. И если ныне поляков там практически нет, то лишь благодаря их депортации в Польшу (в рамках так называемого обмена населением) после Второй мировой. Однако у более чем 800 тысяч депортированных из Волыни и Галичины поляков сейчас несколько миллионов потомков в современной Польше, и часть из них готова вернуться на историческую родину.

Более того, Польша даже может не предлагать живые деньги за Восточные Кресы, а забрать их… за долги. Дело в том, что часть переданного Киеву польского оружия и военной техники поставлена не бесплатно, а по кредитным соглашениям, суммы которых оцениваются в миллиарды евро. Еще в 2022 году отдельные аналитики в Польше высказывали надежду, что расчет по этим кредитам будет производиться украинской сельскохозяйственной землей.

Кроме того, опять же накануне 17 сентября – под предлогом подготовки претензий к России за «советскую оккупацию Польши» – в Варшаве заявили, что польские специалисты начали работу в архивах на Западной Украине. Действительно, раз уж публично обсуждается возможность покупки целых административно-территориальных единиц Украины, то почему бы не добавить к Закарпатью еще и Волынь с Галичиной, подготовив для этого солидные архивные справки?





Кроме этого, в Румынии тоже могут найтись миллионеры, которые предложат Киеву выкупить у него Буковину и украинскую Бессарабию (Черновицкая и часть Одесской областей), которые в 1918–1940 годах входили в состав Королевства Румыния. Ведь румын и молдаван (которых Бухарест признаёт румынами) на территории упомянутых областей живет около 400 тысяч, причем в местах компактного поселения.

Правда, пока в Бухаресте хотят получить свои бывшие территории даром. В марте 2023 года румынский сенатор Диана Шошоакэ внесла законопроект, предполагающий аннексию упомянутых выше земель Украины, в том числе острова Змеиный, а также части Закарпатья, населенной преимущественно румынами. Сформулирован он иезуитски – в виде поправки к Договору о добрососедстве и сотрудничестве с Украиной. Если его примут, то договор будет расторгнут, а Бухарест официально предъявит Киеву территориальные претензии.

Конечно, сейчас все описанные выше сценарии кажутся фантастическими. Однако до 2014 года невозможным казалось и воссоединение Крыма с Россией, а до 2022-го – включение в состав РФ Донбасса и Северной Таврии. Да и покупка Россией Киева у Речи Посполитой в 1686 году, прямую ассоциацию с которой вызывает предложение Иштвана Варги, тоже поначалу выглядела невероятной…