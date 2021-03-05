Климкин испугался, что Закарпатье станет «вторым Крымом»

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5 марта, пятница | Последнее обновление — 10:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США и Британия готовят санкции против госдолга России
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Вести, доходящие с Запада, «все чудесатее и чудесатее»: людям запрещают не только выражать свое неправильное мнение о гендерах, однополых союзах, миграции, но, кажется, скоро и вовсе запретят неправильно думать.
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Дзержинский, разумеется, спорная личность. Но Дзержинский – это история нашей страны, кровавая и блистательная. Мы жали на клавишу «кэнсел» тридцать лет, и только-только начало ослабевать давление, как «культура отмены» обрела свое имя и новые силы.
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Если, например, в Facebook забранки в постах Артемия Лебедева были в количестве нескольких сотен, то шум в Facebook Татьяны Никитичны достигал нескольких тысяч комментариев, доходя даже и до властных требований родить 46-летнего Артемия Татьяновича обратно.
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Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Климкин испугался, что Закарпатье станет «вторым Крымом»
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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на шутку премьера Словакии Игора Матовича о том, что Братислава передаст России в обмен на «Спутник V» Закарпатскую Украину. По мнению Климкина, Закарпатье может превратиться для Украины во «второй Крым».
Экс-дипломат убежден, что шутка Матовича – это «шутка по Фрейду», а в некоторых головах есть убеждение, что Закарпатье Украине не принадлежит. Соответствующий пост Климкин сделал в Facebook.
«Будет очень грустно и неправильно, если наша реакция ограничится публичными заявлениями и требованием извинений – не хочется, чтобы Закарпатье стало «вторым Крымом». Вы можете сказать, что до этого далеко и будете правы, но риски тоже безумны – от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского», – написал Климкин.
Он призвал создать специальную стратегию, которая позволит превратить Закарпатье в типично украинский регион.
Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. Однако МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений за слова словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как шутка европейского соседа задела Украину за больное место.
В Сети высмеяли «вызов» Зеленского «пророссийским олигархам»
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Политолог Владимир Корнилов высмеял статью британского издания Financial Times, в которой говорится о том, что президент Украины Владимир Зеленский бросает вызов «пророссийским олигархам» Виктору Медведчуку и Игорю Коломойскому.
«Красота же! Сегодняшняя Financial Times пишет о том, что Зеленский бросает вызов «пророссийским олигархам, стоящим на пути реформ». И называют этих олигархов – Медведчук и... Коломойский! Ну да, Коломойский – это же известный пророссийский деятель Украины», – иронизирует Владимир Корнилов в Telegram.
В статье Financial Times, в частности, говорится, что решение СНБО Украины ввести санкции против Медведчука и его соратников частично является попыткой Зеленского снискать расположение администрации президента США Джо Байдена. При этом автор статьи называет атаку на Медведчука важнейшим изменением политики Зеленского с момента его инаугурации в 2019 году. Издание также отмечает, что Зеленскому придется начать преследование олигарха Игоря Коломойского.
В феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.
Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет.
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Жительница Одессы назвала украинский язык «говяжьим»
Новый скандал на языковой почве разразился на Украине: покупательница одного из магазинов в Одессе резко высказалась об украинском языке, назвав его «говяжьим».
По информации местного портала 048.ua, посетительницу магазина не устроило, что продавец говорит с ней на национальном языке. По словам женщины, она не понимает украинский, в связи с чем предложила продавщице вспомнить, «кем были первые граждане в истории города».
Также женщина потребовала персонал магазина в разговоре с ней перейти на русский. Государственный язык Украины она назвала «говяжьим».
Также в этот момент в магазине находился мужчина. Он написал жалобу на то, что их отказались обслуживать на русском языке. При этом администраторы магазина никаких нарушений в произошедшем не увидели.
С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180–242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.
Украинскую армию предложили лишить доступа к российскому топливу
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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил обсудить прекращение поставок на Украину топлива и горюче-смазочных материалов, которые используются украинскими вооруженными силами в Донбассе.
«По поводу ГСМ и всего остального, того, что работает в бензобаках украинских танков именно против нас. И дизельное топливо, и многое другое (...) Наверное, имеет смысл задуматься о том, чтобы нам не вести некие переговоры, которые уже который год ничего не дают, а задуматься над тем, чтобы нам как-то физически лишить украинскую сторону возможности запускать на юго-восток танки на наших ГСМ», – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» и радио «Вести ФМ».
Он подчеркнул, что, на его взгляд, «мы очень серьезно проигрываем тем, что не сделали этого давно».
Ранее сообщалось, что в ДНР заявили об отказе Киева обсуждать нарушения перемирия в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм.
Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Москва неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
В Совфеде рассказали о последствиях запрета продавать топливо Украине
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«Запрет на поставки российского топлива на Украину ударит по гражданскому населению, которое может и не поддерживать киевскую власть и войну в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков, комментируя предложение депутата Леонида Слуцкого обсудить прекращение поставок на Украину топлива, так как оно может идти на нужды ВСУ в Донбассе.
«Сложно регулировать использование нашего топлива украинской армией. Особенно сложно это было в первые годы после начала военных действий в Донбассе», – сказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее в среду председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал прекратить поставки на Украину российского топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые могут использоваться украинскими вооруженными силами в Донбассе. «Наверное, имеет смысл задуматься о том, чтобы нам не вести некие переговоры, которые уже который год ничего не дают, а задуматься над тем, чтобы нам как-то физически лишить украинскую сторону возможности запускать на юго-восток танки на наших ГСМ», – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» и радио «Вести ФМ».
По словам сенатора Цекова, «прекращение поставок не значит, что топлива не будет на Украине. Они возьмут его у других государств, пусть и дороже». «Видимо, тема полного запрета поставки топлива на Украину обсуждалась. Скорее всего, это сочли невозможным, а может, и неправильным. Потому что в данном случае пострадает и гражданское население Украины, которое, может, и не поддерживает эту власть и эту войну», – добавил собеседник.
«Над этим надо серьезно думать, чтобы предусмотреть все последствия, и чтобы не пострадало гражданское население», – сказал Цеков.
«Запретительный механизм уже существует. Российские компании не могут продать дизельное топливо для Украины, не получив разрешение Минэкономразвития. Нужно доказать, что топливо продается не украинской армии. Но при желании посредники могут перепродать дизель ВСУ», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В апреле 2018 года постановлением правительства России был введен официальный запрет на поставки на территорию Украины нефти и ряда нефтехимических продуктов. При этом был установлен список товаров, экспорт которых на Украину позволен, но для этого требуется разрешение Минэкономразвития РФ. В этом списке есть дизельное топливо и товарный бензин.
Как отмечало РИА Новости, в 2019 году поставки дизельного топлива из России на Украину составили рекордные 315,4 тыс. тонн при общем объеме поставок в 663 тыс. тонн. В октябре 2020 года правительство России разрешило экспорт на Украину по спецразрешениям Минэкономразвития ряда нефтепродуктов, в том числе смазочных масел. «Россия продает Украине и дизель, и мазут, и сжиженный углеводородный газ», – отметил Юшков.
Отдельный вопрос – о поставках из Белоруссии, добавил эксперт. Через республику идет транзитный нефтепродуктопровод, который принадлежит компании «Запад-Транснефтепродукт» – «дочке» «Транснефти». Но эта компания может потерять контроль над трубой из-за повышения белорусских налогов. «Белоруссия вводит некий экологический налог для российских компаний за прокачку дизеля, как объясняется – на случай аварии», – отметил Юшков.
«Сейчас белорусской стороне приходится получать упомянутые разрешительные документы у российского правительства на поставки в Украину. Но если Белоруссия возьмет под свой контроль трубу, то она сможет продавать дизельное топливо на Украину бесконтрольно – хоть войскам, хоть гражданским потребителям, без разницы», – пояснил эксперт. Это выгодный бизнес, подчеркнул эксперт – Украина сейчас находится на третьем месте по закупкам нефтепродуктов из Белоруссии, и украинская сторона закупает эти продукты по высоким ценам.
«На мой взгляд, полный запрет на поставки вводить не надо, – полагает эксперт. – Наши топливные продукты нужны простым украинцам, которым сложно будет существовать без топлива, купленного в России. Ведь на Украине развалены практически нефтеперерабатывающие заводы, либо, как Кременчугский НПЗ, работают не на полную мощность». Но, добавил Юшков, нужно каким-то образом наладить запретительные механизмы, чтобы исключить передачу российского ДТ на оборонные нужды.
«Если запрет будет введен, танки не остановятся – просто будут найдены другие источники, нефтепродукты из той же российской нефти, купленные в Венгрии, Польше или Турции. Или, не исключено – в Белоруссии», – резюмировал Юшков.
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) из орудий калибра 122 мм.
В связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в среду военнослужащим ДНР разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооруженных сил Украины, сообщили в среду в пресс-службе народной милиции республики.
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Украина подсчитала потери от запуска «Северного потока – 2»
Украина может потерять 3 млрд долларов из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», при этом данный ущерб «некритичен», заявил бывший министр экономики страны и президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
«Все равно эти деньги утопают в «бодяжке» «Нафтогаза». Там ничего не поймешь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», – отметил Лановой в интервью НСН.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Погребинский: Деньги от России я получил всего один раз десять лет назад
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«Это будет удар по моей семье и коллегам. Я надеюсь, что если это коснется меня, то коллег, по крайней мере, трогать не будут», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так эксперт отреагировал на сообщения о том, что СБУ включила его в список политологов, которым готовят подозрение в государственной измене.
«Мне могут предъявить обвинения. Это не сплетня. Есть утечки из силовых структур, что такая тема действительно существует. Морально я не готов к аресту, но материально подготовился. Ясно, что это будет удар по моей семье и коллегам. Я надеюсь, что если это коснется меня, то коллег, по крайней мере, трогать не будут», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Во вторник независимый портал Vesti.ua сообщил со ссылкой на источники в украинских силовых структурах о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовится предъявить подозрение в государственной измене нескольким украинским политологам, в том числе Погребинскому. Эксперты названы фигурами, близкими к руководству партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), и постоянными экспертами заблокированных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Политологам припишут якобы зафиксированные факты получения денег из России, отмечает портал Lenta.Ru. «Будут зачищать как силовое, так и интеллектуальное крыло ОПЗЖ» – сказал источник Vesti.Ua.
Погребинский назвал обвинения «совершенной фантасмагорией». «Не может быть никаких доказательств, что я брал от России деньги за озвучивание каких-то позиций. Единственный раз я получал деньги на издание двухтомника «Русский язык в Украине» от фонда «Русский мир». Это было лет десять назад, когда Россия еще не была «страной-агрессором», – признался эксперт.
Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
Утверждения о якобы зафиксированных фактах получения денег из России он назвал «абсолютным бредом, который произносится ради того, чтобы получить какие-то мистические основания для задержания». «Эти основания нельзя будет доказать в суде, но можно дожидаться суда в СИЗО неизвестно сколько. Поэтому, конечно, я опасаюсь такого развития событий. Я оказываюсь под ударом из-за моих давних отношений с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком», – уверен собеседник.
Погребинский убежден, что украинские власти пытаются полностью изолировать Медведчука от возможности получать любую интеллектуальную поддержку.
«Я думаю, такая установка властей в отношении Медведчука поддержана американским посольством в Киеве. Но поскольку я считаюсь давним приятелем Медведчука и человеком, который может что-то подсказать ему как политолог, то я могу тоже оказаться под ударом. Все это началось с беспрецедентной и незаконной атаки на телеканалы. Я уже тогда понимал, что эта история получит продолжение. Я очень надеюсь, что до последнего рубежа дело не дойдет, но никаких уверенностей или гарантий на сегодняшней Украине даже близко быть не может», – подытожил эксперт.
В прошлом Погребинский был советником у премьер-министра Валерия Пустовойтенко (1998–2000), премьера и кандидата в президенты Виктора Януковича (2004) и Виктора Медведчука, когда тот занимал пост главы администрации президента (2002–2004).
В конце февраля был взят под стражу на два месяца постоянный гость телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne Юрий Дудкин. Его обвиняют по двум статьям УК Украины – «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности и другим признакам».
Также в феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против лидера ОПЗЖ Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее отметил, что власти Украины решили выдавить Медведчука из страны.
При этом по состоянию на начало марта партия ОПЗЖ лидирует в рейтинге политических сил Украины (23,5%), поддерживающая президента Владимира Зеленского партия «Слуга народа» – лишь на третьем месте (16,3%).
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Зеленского высмеяли за вакцинацию с голым торсом
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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сделал прививку от коронавируса, вакцинировавшись индийским препаратом Covishield. Во время прививки Зеленский сидел с голым торсом, на что обратили внимание украинские журналисты и пользователи соцсетей.
«А зачем Зеленский оголил торс во время вакцинации?» – задалась вопросом журналистка «Страна.ua» Олеся Медведева в своем Twitter.
Девушка прикрепила к публикации фотографию с вакцинации Зеленского и министра здравоохранения Украины Максима Степанова, отметив, что последний прививался в джемпере. Пошутили над украинским президентом и пользователи Instagram, предположив, что ему вкололи витамины. Также пользователи Сети обратили внимание, что президент бреет грудь. Некоторые после публикации фотографии Зеленского с голым торсом сделали фотожабы. Например, журналист Антон Комаров разместил шуточный снимок, где украинскому лидеру делают татуировку с логотипом кондитерской корпорации Rochen, пишет «Страна.ua».
Издание отмечает, что раздеваться перед камерами – сомнительный шаг, и лидеры других стран во время прививки от коронавируса такого себе не позволяли. В качестве доказательств портал привел фотографии с вакцинаций президента США Джо Байдена, премьер-министров Великобритании и Израиля Бориса Джонсона и Биньямина Нетаньяху, которые делали прививку одетыми. Как предположило издание, перфоманс Зеленского был продиктован политтехнологией: якобы президент должен нравиться избирателю, в том числе и в физическом смысле, «вплоть до того, что у женской части населения политик должен вызывать сексуальное влечение».
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Напомним, Зеленский привился от коронавируса вместе с украинскими силовиками в Донбассе.
Ранее директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщила, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.
Заслуженной артистке России запретили въезд на Украину
Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну сроком на три года российской актрисе театра и кино из-за поездок в Крым.
«Очередную нарушительницу остановили в аэропорту «Борисполь». Во время контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» выяснили, что женщина, гражданка России, находилась в Крыму нарушая утвержденный порядок въезда-выезда», – написали на сайте пограничной службы.
Отмечается, что актриса прилетела в Киев из Минска. Во время оформления протокола украинские пограничники выяснили, что женщина является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России.
По словам актрисы, в Крым она ездила с частным визитом весной 2020 года авиарейсом. По данным украинских пограничников, «зафиксированы и другие визиты на оккупированную Россией территорию Украины».
Актрисе запретили на 3 года въезд на территорию страны, по ее словам, пишут на сайте службы, она прилетела, чтобы принять участие в киносъемках. Актриса была выслана за границы Украины обратным рейсом в Минск.
Пограничники не называют имя актрисы, но на опубликованном видео заметно, что речь идет о Розе Хайруллиной.
Государственная пограничная служба Украины ранее запретила въезд в республику солисту белорусской группы «Песняры» из-за посещения музыкантом Крыма. Запрет будет действовать в течение трех лет.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Снайпер застрелил эвакуировавшего детей сотрудника МВД ДНР
В Донбассе сотрудник МВД Донецкой народной республики погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных, сообщили в пресс-службе ведомства республики.
«В результате снайперского обстрела погиб сотрудник МВД ДНР», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.
В среду днем на линии соприкосновения в районе ясиноватской промзоны между позициями украинских военных и Народной милиции ДНР нашли группу детей, в район отправили следственно-оперативную группу для их эвакуации.
«В ходе проведения мероприятий группа была обстреляна прицельным снайперским огнем со стороны позиций ВСУ, в результате чего был смертельно ранен младший сержант полиции. Сотрудники МВД были вынуждены прервать проводимые мероприятия, дети не были эвакуированы», – пояснили в ведомстве.
В феврале сообщалось, что сотрудника Народной милиции ЛНР ранил снайпер, огонь велся с направления населенного пункта Луганское, находящегося под контролем Киева.
Экс-командующий ЧФ России оценил поставку США катеров Киеву
США поставками катеров подливают масла в огонь, вселяя в Украину уверенность в возможности собственных ВМС провести успешную десантную операцию против России, заявил командующий Черноморским флотом России (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.
«Принцип США по отношению к Украине таков: «Нате, Боже, что нам негоже», то есть американцы поставляют украинцам катера для создания так называемого «москитного флота» [быстроходные и маневренные малые боевые корабли]. Эти катера также нужны Киеву, чтобы иметь если не превосходство, то хоть какое-то влияние на море, и тут американцы рады подлить масла в огонь не только в Азовском, но и на Черном море», – передает РИА «Новости» слова Комоедова.
При этом адмирал исключил возможность того, что насыщение украинских ВМС новыми кораблями позволит Киеву провести даже гипотетически успешную десантную операцию против России в районе Крыма. Такого рода маневры – самые сложные и затратные в военно-морском деле, полагаться на силу одних катеров в них невозможно, отметил он.
«Если и планировать нечто подобное, то уровень должен быть гораздо более масштабный: такая операция потребует далеко не только средства доставки, то есть корабли и катера. Она состоит из нескольких этапов: посадка десанта, переход морем, сопровождение авиацией, разведка и, наконец, высадка на берег при огневом прикрытии. На каждом из этих этапов на десант может быть оказано мощное огневое воздействие противоборствующей стороны, так что я не склонен полагать, что украинцы даже при помощи США решатся на такой шаг», – подчеркнул Комоедов.
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи. Кроме того, Киеву был обещан новый транш в 150 миллионов долларов в случае успеха военной реформы в этой стране.
Лукашевич: Киев хочет выиграть время для перегруппировки и накопления военного потенциала в Донбассе
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Киев намеренно заводит переговорный процесс о мирном урегулировании конфликта в Донбассе в тупик, чтобы выиграть время для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения, сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Резонно приходим к выводу, что Киев намеренно заводит урегулирование в тупик и использует вялотекущий и безрезультатный переговорный процесс в Контактной группе в качестве «передышки» для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения. За последние две недели миссия зафиксировала свыше 230 единиц украинских танков и вооружений, в том числе крупнокалиберных, вне отведенных мест хранения – по большей части на железнодорожных станциях Константиновка, Покровск, Дружковка, Славянск, Рубежное. Мы призываем СММ отслеживать дальнейшие перемещения этих вооружений, использовать возможности раннего предупреждения о местах их концентрации и участках потенциальной эскалации военной напряженности», – приводит ТАСС слова российского постпреда.
Так, по наблюдениям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), Вооруженные силы Украины продолжают активно задействовать железнодорожные узлы Донбасса для транспортировки техники и вооружений, рассказал дипломат. Так же, сообщается, что возобновилось применение вооружений, в том числе тяжелых, по территории у донецкого поселка Сигнальное, находящегося в непосредственной близости к пункту пропуска «Еленовка».
Постпред России также заявил о растущем беспокойстве из-за стремления ряда стран поддерживать «партию войны» в Киеве путем предоставления военных ассигнований. В частности, российская сторона обратила внимание на решение США выделить новый пакет военной помощи в размере 125 млн долларов.
«В очередной раз подчеркиваем: столь демонстративные действия на фоне воинственных заявлений официальных лиц Украины вкупе с отсутствием какой-либо реакции на саботаж Киевом Минских соглашений накладывают на спонсоров нынешних украинских властей серьезную долю ответственности за продолжающееся вооруженное насилие и страдания мирного населения Донбасса», – резюмировал дипломат.
Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов отметил, что Киев провоцирует военную эскалацию конфликта. Не решаются вопросы гуманитарного и экономического направления. Украина отказывается от обязательств по восстановлению социально-экономических связей, в том числе организации выплаты пенсий жителям Донбасса, заблокирован процесс обмена удерживаемых лиц, подчеркнул он. Также в ДНР заявили об отказе Украины обсуждать нарушения перемирия в Донбассе.
Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров по Донбассу.
Премьер Словакии пошутил про обещание отдать России Закарпатскую Украину за «Спутник V»
Премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Потом он объяснил, что это была шутка.
Шутка премьера Словакии прозвучала в эфире Radio Express. На вопрос журналиста о том, что он пообещал России в обмен на вакцину, он ответил: «Закарпатскую Украину». Видео с интервью было размещено в Facebook радиостанции.
Ранее Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек.
Напомним, Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». 1 марта Словакия получила первую партию «Спутника V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств.
В Крыму резко ответили на призыв Украины к захвату полуострова
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Призыв экс-депутата Верховной рады Украины о подготовке к захвату Крыма силовым путем является сплошным безумием, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Все это сплошное безумие. Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В данном случае налицо признаки второго», – цитирует РИА «Новости» Гемпеля.
Он подчеркнул, что Украина не вынесла уроков из ситуации в Донбассе. Невозможно построить цивилизованное, демократическое государство силовым путем.
По мнению Гемпеля, киевские власти затянули страну в экономическую разруху и туда же хотят утащить Крым, но это останется «лишь в их больном воображении». Украину он назвал «политическим карликом», неспособным защитить собственные территории, в отличие от России.
Ранее экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала быть «постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма». По ее мнению, необходимо дождаться, когда «в России начнутся процессы турбулентности», чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем.
В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. По его словам, правительству поручена организация и запуск «Крымской платформы», а также меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.
Эксперт объяснил цель закона об ускоренном призыве резервистов на Украине
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«Ситуация в Донбассе такова, что есть вероятность пусть не полномасштабной войны, но серьезного обострения обстановки», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя намерение Киева принять закон об ускоренном – в течение суток – призыве резервистов «в случае обострения на фронте».
«Цель инициативы властей – обеспечить пополнение боевых частей, не прибегая к мобилизации, за счет так называемого резерва, то есть тех, кто имеет опыт боевых действий. Ситуация в Донбассе такова, что есть вероятность пусть не полномасштабной войны, но серьезного обострения обстановки», – полагает украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Власти Украины намерены принять во втором чтении законопроект, который позволяет в течение суток призвать резервистов «в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства». Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Завитневич. Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении в сентябре прошлого года.
«Как правило, возвращение к военным сценариям решения проблемы Донбасса стимулирует как внешнее давление, так и внутриукраинская политическая ситуация», – отметил Золотарев.
Призыв резервистов не обязательно позитивно скажется на боеспособности ВСУ, полагает эксперт. «Например, в 2014 году бойцов-резервистов, имеющих определенную военно-учетную специальность, использовали совершенно не по назначению, – указал собеседник. – Но, по логике вещей, это решение верное. Оно поможет оперативно пополнять воинские части. В бригадах ВСУ отмечается почти 40-процентный некомплект, явный некомплект в тех бригадах, которые находятся на линии соприкосновения. Это секрет Полишинеля». Понятно, что воинское подразделение не может за считанные часы стать боеспособным, добавил эксперт.
«Таким образом, ход правильный, но он не сделает воинские части в Донбассе полностью боеспособными», – резюмировал Золотарев.
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«В условиях, когда в информационной среде постоянно нагнетается информация, что завтра могут начаться боевые действия, а мы живем в окружении недружественных к нам государств – подобного рода практика абсолютно понятна», – в свою очередь отметил украинский политолог Константин Бондаренко.
Однако идти отвоевывать Крым, как призывают некоторые киевские политики, речь пока не идет, заметил собесденик. «На Печерских холмах не сидят самоубийцы. Но то, что эти действия направлены на поднятие боевого духа у населения, совершенно точно», – полагает эксперт.
Однако говорить о популярности такой меры не приходится, отметил собеседник. «Ни в одной стране мира резервисты не выказывают большого желания служить. Мобилизационные действия всегда вызывают недовольство. Люди вынуждены оставлять на какое-то время семьи и работу», – подчеркнул политолог.
За годы военного конфликта, если сравнивать с предшествующим периодом 2013-2014 годов, техническое оснащение украинской армии выросло как за счет собственных оборонных мощностей, так и за счет техники, покупаемой за рубежом, констатировал Бондаренко. «Главное как раз в том, чтобы резервисты смогли испытать новую технику, понять, как она работает. Человек, который проходил срочную службу от 5 до 20 лет назад, не понимает, как это устроено в современных реалиях. В этом смысл призыва резервистов во всех странах – чтобы люди овладели новыми техническими навыками», – считает эксперт.
Добавим, что в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи, чтобы улучшить оперативную совместимость Украины с НАТО.
Во вторник член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) на Минских переговорах от Украины Сергей Гармаш заявил, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в течение ближайших десяти лет. Ранее, в феврале глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
В начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм.
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Грызлов обвинил Киев в провоцировании военной эскалации конфликта в Донбассе
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Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине обсудила новую волну нарушений, совершенных украинской стороной на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил полпред России в группе Борис Грызлов, отметив, что Киев провоцирует военную эскалацию конфликта.
«Это не спровоцированные и не случайные нарушения – это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти», – цитирует Regnum Грызлова.
По его словам, наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах.
«Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта», – заявил он.
По-прежнему, как отметил Грызлов, не решаются вопросы гуманитарного и экономического направления. Украина отказывается от обязательств по восстановлению социально-экономических связей, в том числе организации выплаты пенсий жителям Донбасса, заблокирован процесс обмена удерживаемых лиц, подчеркнул он.
Накануне в ДНР заявили об отказе Украины обсуждать нарушения перемирия в Донбассе.
Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров по Донбассу.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, «Минск-2») – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
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