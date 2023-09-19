Эксперт: Референдумы в новых регионах нарушили планы Киева уничтожить русский мир

Эксперты Шеслер и Мирошник рассказали о референдумах в новых регионах о воссоединении с Россией

Tекст: Олег Исайченко

«До официального объявления плебисцитов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях многие считали, что на этих территориях будет введен некий переходный период. Но затем было объявлено о проведении референдумов. И это решение местных властей, а также намерение жителей стать частью России, конечно, коренным образом изменило судьбу людей, которые там проживают. Они получили право стать гражданами России, частью огромной Родины», – отметила политолог Лариса Шеслер.

При организации референдумов трудностей не возникло, вместе с тем сам плебисцит застал врасплох не только Киев, но и весь Запад, указала она. «После того как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области по итогам референдума вошли в состав РФ – и это было зафиксировано в Конституции нашей страны – уже не может быть и речи о возвращении этих регионов в состав Украины. Это стало колоссальным ударом по идеологии Запада, а также по украинскому стремлению уничтожить русский мир. Наши противники поняли – Россия уже не отступит», – акцентировала политолог.

«Решение провести референдумы стало краеугольным событием. К этому жители Донбасса и Новороссии стремились на протяжении предыдущих восьми лет», – отметил Родион Мирошник, экс-посол ЛНР, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Собеседник указал на разницу в настроениях людей до проведения референдума и спустя год.

«Кардинальные отличия! Да, к сожалению, пока не полностью решен вопрос освобождения территорий. Тем не менее люди видят процесс восстановления городов, они получают российские документы, чувствуют себя социально защищенными. Поэтому спустя год можно точно сказать, что проведение референдумов очень сильно повлияло на уверенность населения в завтрашнем дне», – подчеркнул он.

Напомним, 19 сентября 2022 года Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к местным властям с просьбой немедленного проведения референдума о вхождении в состав России. Позднее аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях. Спустя сутки, 20 сентября 2022 года, руководство Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов. Во всех четырех регионах даты проведения плебисцитов были назначены на 23–27 сентября.

21 сентября 2022 года президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители всех четырех регионов. По результатам референдума за присоединение к России в ЛНР выступило 98,42% избирателей, в ДНР – 99,23%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Страны Запада отказались признать результаты плебисцитов.