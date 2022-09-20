Депутат: Референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне стали неожиданностью для Запада

«Этот ход поставил США и Евросоюз в неудобное положение», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях назвали даты голосования о присоединении к России.

«Назначение референдумов на ближайшую неделю стало для Запада неприятной неожиданностью, – продолжает Матвейчев. – Этот ход поставил США и Евросоюз в неудобное положение. В случае вхождения новых территорий в состав России, любая агрессия против них теперь будет трактоваться Москвой как непосредственное нападение на нашу страну. Позицию США и ЕС легко предугадать – они всячески будут подчеркивать свое неприятие результатов референдумов. При этом Запад все же будет пытаться склонять Зеленского к запуску переговоров с Москвой».

Как предполагает депутат, при нападении ВСУ и войск НАТО на вошедшие в состав России территории Москва поменяет статус спецоперации на «ведение войны», и это станет катастрофой для Украины. «Мы задействуем все возможности наших Вооруженных сил – и это будет то, с чем ни Киев, ни Запад ни разу не сталкивались», – указал Матвейчев. Если промедлить с референдумами, то ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область окажутся в опасности – они могут подвергнуться атаке ВСУ, пояснил депутат. «Кроме того, объявление даты референдумов успокоило жителей этих регионов, поскольку неопределенный статус территорий плохо сказывался на общественном настроении», – добавил Матвейчев.

С технической стороной голосования трудностей возникнуть не должно, поскольку у России наработан богатый опыт проведения выборов, отметил депутат. «Анонсирован пятидневный формат голосования, и это оптимально – как с точки зрения удобства для жителей, так и из соображений безопасности. Ведь сейчас много беженцев, кто-то не живет по месту регистрации. Также, на участках для голосования не исключены теракты, а при пятидневном формате, а также в условиях выездного и дистанционного голосования, правоохранителям будет легче пресекать действия разного рода злоумышленников», – отметил парламентарий.

Руководство Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных Херсонской и Запорожской областей после обращения общественных палат во вторник приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ. Во всех четырех регионах плебисцит пройдет в течение пяти дней: с 23 по 27 сентября, передает ТАСС.

Во вторник стали известны итоги опроса, который провел среди жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ). Итоги показали высокий уровень популярности идеи о вхождении этих регионов в состав РФ.

Так, в ДНР в соответствующем референдуме о вхождении в состав РФ готовы принять участие 86% респондентов, в ЛНР – 87%. В свою очередь, 83% жителей Запорожской области также выразили желание участвовать в подобном плебисците, в Херсонской области – 72% жителей.

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При этом в ДНР «за» вхождение республики в состав России – 94% от числа тех, кто готов принять участие в голосовании, в ЛНР – 93%, в Запорожской области – 87%, в Херсонской – 80%. При этом популярность идеи остаться в составе Украины находится на уровне статистической погрешности.

Схожий расклад настроений зафиксировала и другая социологическая служба – ИНСОМАР, которая также проводила – опрос на освобожденных территориях, а также в Донбассе.