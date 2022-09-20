Жители ДНР, ЛНР и освобожденных территорий ответили на вопрос о вхождении в состав России

В Крыму предложили Донбассу помощь с проведением референдумов о воссоединении с Россией

Власти Крыма готовы поделиться кадрами или организовать печать бюллетеней для референдума о воссоединении Донецкой и Луганской народных республик с Россией, сообщил председатель парламента региона Владимир Константинов.

«Мы готовы оказать любую необходимую помощь: методическую, организационную, поделимся своими кадрами, если что. У нас богатый опыт проведения референдума. Побольше, чем у Шотландии и Каталонии вместе взятых. Поэтому любые действия, которые от нас потребуются, мы готовы предпринять», – приводит слова Константинова ТАСС.

По словам председателя парламента Крыма, луганчане и дончане были с полуостровом все 22 года в составе независимой Украины. «Мы вместе с ними категорически не согласились признать государственный переворот в Киеве и следующие восемь лет активно взаимодействовали. Потому их путь в Россию мы готовы облегчить любым доступным нам способом. Если понадобится – отпечатаем и бюллетени. Но мне думается, с этим наши братья сами справятся. Они еще не с таким справляются. И давно уже завоевали свое право на политический выбор. А каким он будет, у меня никаких сомнений нет и быть не может. В народных республиках есть авторитетные лидеры, а вокруг них – опытные, проверенные в экстремальных условиях команды. Есть давно созревшее для политического выбора общество. А это – гарантия успеха», – добавил Константинов.

Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. Председатель ОП ЛНР Алексей Карякин выразил мнение, что о дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня.

В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.

Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.

Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.

Жители Херсонской области тоже хотят как можно скорее получить гарантии вхождения региона в состав России, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

Голосование о вхождении в состав России нужно провести не только в ЛНР, но и в ДНР, и на освобожденных территориях, поделилась мнением сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

В свою очередь депутат Госдумы Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что усилившаяся агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе спецоперации территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.