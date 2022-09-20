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Жители ДНР, ЛНР и освобожденных территорий ответили на вопрос о вхождении в состав России
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Большинство жителей Запорожской и Херсонской областей, а также жителей республик Донбасса выступают за то, чтобы регионы вступили в состав России, показал опрос Института социального маркетинга (ИНСОМАР).
Опрос проводился среди жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик 19 сентября, сообщается на сайте ИНСОМАР.
При этом 80% жителей Запорожской области полагают, что регион должен войти в состав Российской Федерации, 2% полагают, что ему нужно остаться в составе Украины, 4% желают увидеть новое самостоятельное государство, и 14% затруднились с ответом.
В Херсонской области показатели схожие: 80% желают увидеть регион в составе России, 4% – в составе Украины, 5% – самостоятельным государством, 11% затруднились с ответом.
В ДНР (91%) и в ЛНР (90%) опрошенных заявили, что хотят видеть республики в составе России, лишь малая часть желает видеть их самостоятельным государством (4% и 5% соответственно). Положительно на ответ об оставлении в составе Украины в Донбассе не ответил ни один респондент, говорится в исследовании.
При этом наибольшую готовность принять участие в референдуме декларируют жители народных республик (80% в ДНР и 83% в ЛНР).
Опрос проводился методом телефонного интервью, всего было опрошено по 1000 респондентов в каждой территории, предельная погрешность выборки составляет 3,1%.
В ЛНР обозначили сроки проведения референдума о вхождении в состав РФ
О дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня, заявил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в эфире телеканала «Россия 24».
«ОП обратилась с инициативой провести референдум, но вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы по организации референдума на территориях республики – от этого будем отталкиваться. Мы только сегодня обратились, и, естественно, говорить о дате проведения референдума пока рано», – цитирует РИА «Новости» Карякина.
Он подчеркнул, что опыт проведения референдума в 2014 году доказал, что «его можно провести в довольно жестких условиях». «Сегодня это то, что требует население. Это основной вопрос, который сегодня звучит на встречах с жителями ЛНР. Люди прекрасно понимают, что сегодня мы стоим на пороге великого события для нашей республики, и, конечно же, они воодушевлены тем, что в ближайшее время мы будем частью великой державы. При этом стоит отметить, что часть населения ЛНР уже является гражданами России», – отметил глава ОП ЛНР.
Ранее Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донецкой и Луганской народных республиках состоятся и пройдут успешно, люди примут на них решение быть с Россией.
В Госдуме объяснили желание ЛНР провести референдумы о присоединении к России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
Политолог назвал референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к России логичным процессом
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«Люди хотят добиться гарантий своего будущего и будущего своих детей. Жители Донбасса хотят прекратить ту гражданскую войну, которая непрерывно шла на их родине в течение последних восьми лет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В понедельник общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик с призывом немедленно провести референдумы о присоединении к России.
«Проведение референдума о признании Луганской и Донецкой народных республик субъектами РФ – это логичный процесс. Ранее Россия признала независимость этих республик. Теперь решение о статусе этих регионов должны принять сами местные жители – другого пути просто не существует. Что касается освобожденных территорий, то их статус еще предстоит определить. В любом случае, установление окончательного статуса донбасских республик и освобожденных территорий станет залогом мира не только в этих регионах, но и во всей Украине», – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
По словам аналитика, в ЛНР препятствий для организации референдума вообще нет, так как территория этого региона полностью освобождена. «В Донецкой народной республике же могут возникнуть проблемы, так как в республике спецоперация еще не завершена», – напомнил он.
Собеседник подчеркнул: стремление жителей ЛНР И ДНР определить статус своих республик основывается, прежде всего, на желании людей жить в мире. «Люди хотят добиться гарантий своего будущего и будущего своих детей. Местные жители хотят прекратить ту гражданскую войну, которая происходила в Донбассе в течение последних восьми лет. А спецоперация России на Украине – это деятельная попытка силовым путем прекратить эту войну на территории не чужого нам государства», – заключил политолог.
В понедельник Общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету – парламенту Луганской народной республики с инициативой немедленно провести референдум о признании республики частью Российской Федерации. В Общественной палате заявили, что вхождение ЛНР в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики.
Киевские националисты перешли все красные линии, но провокации только сплотили народ ЛНР, укрепили его волю и веру, отмечается в обращении ОП. Общественники ЛНР также выразили уверенность, что жители республики полностью поддержат инициативу по референдуму о вхождении в состав России.
Чуть позже в этот же день аналогичное обращение к главе и парламенту Донецкой народной республики прозвучало от Общественной палаты ДНР. «Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины – России. Народ Донбасса это заслужил, – цитировал ТАСС заявление главы ОП Алексея Кофмана. – В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума».
Лучшей датой для проведения ДНР референдума о признании субъектом России будет 4 ноября, поделился мнением Кофман в эфире телеканала «Россия-24».
Референдум о признании ЛНР субъектом России состоится осенью, в ближайшее время, предположил в комментарии ТАСС депутат Виктор Водолацкий – первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР. «Избирательная система и все, что связано с проведением референдума, в ЛНР были готовы на 100% в конце августа. Система готова полностью. Можно назначать дату референдума, и люди массово придут на избирательные участки», – подчеркнул Водолацкий.
Вечером в понедельник глава ДНР Денис Пушилин в телефонном разговоре с коллегой из ЛНР Пасечником обсудил обращения общественных палат и предложил синхронизировать дальнейшие действия двух республик. Запись разговора была опубликована в Telegram-канале донецкого руководителя. Есть «предложение объединить усилия администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму», – цитирует Пушилина ТАСС.
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ДНР и ЛНР решили синхронизировать действия по проведению референдумов о вхождении в РФ
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
«Я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать. [У меня есть] предложение объединить усилия администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму», – сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава ДНР также предложил своему коллеге дать поручения силовым структурам для совместной проработки безопасности.
Напомним, Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин заявил, что о дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня.
Позже ОП ДНР также обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман отметил, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
Общественная палата ДНР призвала провести референдум о вхождении в состав России
Общественная палата (ОП) Донецкой народной республики (ДНР) обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России, заявил председатель палаты Алексей Кофман.
«Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины – России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума», – цитирует ТАСС Кофмана.
Ранее Общественная палата Луганской народной республики (ЛНР) выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России.
ВСУ обстреляли два города в ЛНР из РСЗО HIMARS
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли города Сватово и Алчевск в Луганской народной республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 04.30 (совпадает с мск) по н. п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.
Кроме того, там сообщили, что «со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. в 01.32 по н. п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)». Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.
В свою очередь замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.
Как считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, голосование о вхождении в состав России нужно провести не только в ЛНР, но и в ДНР, и на освобожденных территориях Украины.
В свою очередь депутат Госдумы Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что усилившаяся агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе спецоперации территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Тем временем посол республики в России Родион Мирошник заявил, Луганская Народная Республика (ЛНР) ждет реакции России на просьбу Общественной палаты республики к главе ЛНР Леониду Пасечнику провести референдум о признании ее субъектом РФ.
В России призвали руководство ОБСЕ не замалчивать трагедию в Донецке
Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ призвало руководство организации не замалчивать преступления ВСУ в Донецке, а именно гибель детей после обстрела ВСУ автобусной остановки.
«В сегодняшнем прицельном обстреле киевским режимом автобусной остановки в Донецке погибли дети. Требуем реакции от руководства ОБСЕ, хватит стыдливо замалчивать преступления украинских формирований!» – говорится в обращении в Telegram-канале постоянного представительства Российской Федерации при ОБСЕ.
Ранее Следственный комитет России приступил к расследованию обстрела со стороны Украины Куйбышевского района Донецка, во время которого погибли 13 человек.
До этого власти Донецка назвали удар по Куйбышевскому району военным преступлением.
Напомним, на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка на транспортной остановке в результате обстрелов украинских войск погибли минимум 13 человек.
В Госдуме назвали сроки референдума о вхождении ЛНР в состав России
Референдум о признании Луганской народной республики (ЛНР) субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время, избирательная система республики готова, заявил депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий.
«Я думаю, это [референдум] будет в ближайшее время. Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. Мы не должны отталкивать людей. Они устали от непонимания ситуации, почему территория освобождена от укрофашистов, а то, что люди требуют, все не может произойти. Глава республики обязан в самое ближайшее время отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя», – цитирует ТАСС Водолацкого.
По его словам, избирательная система и все, что связано с проведением референдума, в ЛНР были готовы на 100% в конце августа.
«Система готова полностью. Можно назначать дату референдума, и люди массово придут на избирательные участки», – отметил депутат.
Ранее в ДНР назвали 4 ноября желаемой датой проведения референдума о вхождении в состав России.
Напомним, Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин заявил, что о дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня.
Позже ОП ДНР также обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
Губернатор Севастополя призвал провести референдумы в Донбассе как можно быстрее
Референдумы о воссоединении с Россией в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской области должны пройти как можно быстрее, выразил мнение губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Поддерживаю это решение и считаю, что чем раньше это произойдет – тем лучше. Люди и так ждали этого больше восьми лет. У укрорежима сейчас истерика, они пытаются запугать жителей Донбасса и освобожденных территорий, но это все бессмысленно. Люди просто хотят жить в мире. А Украина убивает людей ежедневно, каждый день демонстрируя людям, что давно отреклась от них. Надо быстрее завершить все юридические процедуры, чтобы измученные люди наконец-то получили спокойствие. Мы – один народ!» – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.
В свою очередь замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.
Как считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, голосование о вхождении в состав России нужно провести не только в ЛНР, но и в ДНР, и на освобожденных территориях Украины.
В свою очередь депутат Госдумы Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что усилившаяся агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе спецоперации территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Тем временем посол республики в России Родион Мирошник заявил, Луганская народная республика (ЛНР) ждет реакции России на просьбу Общественной палаты республики к главе ЛНР Леониду Пасечнику провести референдум о признании ее субъектом РФ.
Пасечник подписал закон о референдуме по вопросу присоединения ЛНР к России
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав России как субъекта, сообщил председатель народного совета республики Денис Мирошниченко. Референум пройдет с 23 по 27 сентября.
«Глава ЛНР подписал закон о референдуме по вопросу вхождения в состав России на правах субъекта Российской Федерации», – передает его слова ТАСС.
Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России.
Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
Депутат: ЛНР и ДНР видят в составе России спасение от агрессивных действий НАТО
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«Усилившаяся агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе спецоперации территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в ДНР, ЛНР и Херсонской области призвали к проведению референдумов о вхождении в состав России.
«И в Донецкой и Луганской народных республиках, и в Херсоне, и на освобожденных территориях Запорожской области люди и раньше требовали проведения референдумов о вхождении в состав России. Сейчас – при возрастающей фактической агрессии НАТО против освобожденных территорий, после эскалации обстановки в Харьковской области – число желающих жить в составе РФ только возросло», – сказал депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев.
Собеседник напомнил, что еще несколько недель назад число сторонников референдума о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях, согласно социологическим опросам, было равно примерно 77%. «Сейчас этот показатель перевалил за 80% на фоне агрессивных действий НАТО, которое по сути воюет против России в ходе спецоперации. Люди требуют от администраций, чтобы референдумы проводились как можно скорее, потому что только в составе России они будут чувствовать себя в безопасности», – подчеркнул парламентарий.
В понедельник Общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России. С аналогичной просьбой к руководителю и парламенту ДНР обратилась и донецкая ОП. «Все мы давно чувствуем и знаем, что Донбасс – это Россия, мы воюем за это долгих восемь лет, мы ежедневно терпим за это удары по нашим домам, улицам, больницам, школам и детским садам», – сказал глава ОП ДНР Александр Кофман.
«Свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году на референдуме о самоопределении ЛНР, и все эти годы мы ждали и верили, что обязательно последует второй, который осуществит нашу мечту вернуться домой – в РФ», – цитировал сайт ОП ЛНР зампреда палаты Лину Волкову.
Жители Херсонской области также хотят как можно скорее получить гарантии вхождения региона в состав России, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. «Жители Херсонской области боятся, что Россия уйдет, люди хотят уверенности в том, что их не оставят... Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом российской Федерации», – передает его слова РИА «Новости».
Общественная палата России готова обеспечить общественный контроль в случае проведения голосования о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России, заявил в Telegram-канале палаты Максим Григорьев, глава координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием.
Голосование о вхождении в состав России нужно провести не только в ЛНР, но и в ДНР, и на освобожденных территориях, поделилась мнением сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.
Добавим, что 27 августа первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко констатировал: «По Донецкой Народной Республике и по Луганской социология, которую мы получали на этой неделе, – 91-92% опрошенных говорят, что проголосуют за присоединение к России». «На территории Херсона и Запорожья сейчас это примерно 75-77%», – передавал ТАСС слова Кириенко.
В ЛНР захотели получить реакцию России на просьбу ОП республики о референдуме
Луганская Народная Республика (ЛНР) ждет реакции России на просьбу Общественной палаты республики к главе ЛНР Леониду Пасечнику провести референдум о признании ее субъектом РФ, заявил посол республики в России Родион Мирошник.
«Для нас это крайне важно, мы хотим получить обратную реакцию, каким образом будет она озвучена и какие встречные действия последуют со стороны России. И исходя из этого можно будет уже говорить о процедуре [проведения референдума], то есть что нам необходимо сделать для того, чтобы республики Донбасса из статуса независимых стали республиками внутри Российской Федерации», – приводит ТАСС слова Мирошника, которые посол республики в России сказал в эфире телеканала «Соловьев Live».
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. Председатель ОП ЛНР Алексей Карякин выразил мнение, что о дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.
Жители Херсонской области тоже хотят как можно скорее получить гарантии вхождения региона в состав России, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Голосование о вхождении в состав России нужно провести не только в ЛНР, но и в ДНР, и на освобожденных территориях, поделилась мнением сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.
В свою очередь депутат Госдумы Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что усилившаяся агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе спецоперации территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Названы даты референдума о присоединении ДНР к России
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он пройдет с 23 по 27 сентября.
«События последних дней все чаще заставляют задуматься о цене выбора, который мы сделали восемь лет назад. Как бы ни был тяжел груз потерь, я убежден в правильности пути, который мы выбрали в 2014 году. Наблюдая за злорадством украинских СМИ по поводу гибели вчера наших граждан, я вижу лишь агонию государства, которое утратило свой суверенитет. В порядке законодательной инициативы вношу на рассмотрение проект закона «О референдуме по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъекта РФ», – передает слова Пушилина ТАСС.
«Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать законопроект. Даты референдума предлагаю с 23 по 27 сентября», – сказал он. Парламентарии единогласно проголосовали за принятие документа.
Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав России как субъекта. Референум пройдет с 23 по 27 сентября.
В Крыму предложили Донбассу помощь с проведением референдумов о воссоединении с Россией
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Власти Крыма готовы поделиться кадрами или организовать печать бюллетеней для референдума о воссоединении Донецкой и Луганской народных республик с Россией, сообщил председатель парламента региона Владимир Константинов.
«Мы готовы оказать любую необходимую помощь: методическую, организационную, поделимся своими кадрами, если что. У нас богатый опыт проведения референдума. Побольше, чем у Шотландии и Каталонии вместе взятых. Поэтому любые действия, которые от нас потребуются, мы готовы предпринять», – приводит слова Константинова ТАСС.
По словам председателя парламента Крыма, луганчане и дончане были с полуостровом все 22 года в составе независимой Украины. «Мы вместе с ними категорически не согласились признать государственный переворот в Киеве и следующие восемь лет активно взаимодействовали. Потому их путь в Россию мы готовы облегчить любым доступным нам способом. Если понадобится – отпечатаем и бюллетени. Но мне думается, с этим наши братья сами справятся. Они еще не с таким справляются. И давно уже завоевали свое право на политический выбор. А каким он будет, у меня никаких сомнений нет и быть не может. В народных республиках есть авторитетные лидеры, а вокруг них – опытные, проверенные в экстремальных условиях команды. Есть давно созревшее для политического выбора общество. А это – гарантия успеха», – добавил Константинов.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. Председатель ОП ЛНР Алексей Карякин выразил мнение, что о дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.
Жители Херсонской области тоже хотят как можно скорее получить гарантии вхождения региона в состав России, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Голосование о вхождении в состав России нужно провести не только в ЛНР, но и в ДНР, и на освобожденных территориях, поделилась мнением сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.
В свою очередь депутат Госдумы Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что усилившаяся агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе спецоперации территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Лавров прокомментировал проведение референдумов в ЛНР и ДНР
Текущая ситуация подтверждает, что жители Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя проведение референдумов в ЛНР и ДНР.
«Мы с самого начала специальной военной операции и в предшествующий ей период говорили, что свою судьбу должны решать народы. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы», – передает РИА «Новости» слова политика в интеврью журналисту Павлу Зарубину.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
В России готовы обеспечить наблюдение за референдумом в ЛНР
Общественная палата (ОП) России готова обеспечить общественный контроль в случае проведения голосования о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России, заявил председатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
«Вопрос проведения референдума абсолютно назрел, и как бы ни пытались этому помешать, как бы ни пытались терроризировать население ЛНР, я думаю, он обязательно состоится, и надо будет уважать этот выбор. Мы со своей стороны, ОП РФ, общественные палаты наших регионов, конечно, сделаем все, чтобы обеспечить полную прозрачность и общественный контроль за этим референдумом», – приводятся его слова в Telegram-канале ОП.
Григорьев отметил, что ОП России полностью поддерживает призыв Общественной палаты ЛНР.
Напомним, Общественные палаты ЛНР и ДНР призвали провести референдум о вхождении в состав России.