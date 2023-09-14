Немецкие элиты заговорили о Кенигсберге

Эксперты объяснили, зачем министр обороны ФРГ Писториус назвал Калининград Кенигсбергом

Tекст: Илья Абрамов,

Евгений Поздняков

Глава германского Минобороны Борис Писториус в обсуждении решения ФРГ о размещении бригады немецких ВС в Литве заявил, что эта страна находится «в ловушке» между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией. Под Кенигсбергом он подразумевал Калининград.

В ответ на это власти российского региона порекомендовали Писториусу изучить карту мира. Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что министр обороны продемонстрировал низкий уровень образования.

Вместе с тем это уже не первая попытка европейских стран переименовать российский город. Так, в апреле власти Польши законодательно изменили официальное название областного центра на «Крулевец». При этом применение слова «Калининград» обозначили как «не рекомендованное». Комиссия по стандартизации географических наименований утверждает, что действующий общепринятый топоним является «искусственным» – и он никак «не связан» с самим городом и регионом.

Кроме того, ведомство отметило, что население Польши «эмоционально» и «негативно» воспринимает связанное с личностью Михаила Ивановича Калинина название крупного населенного пункта вблизи собственного государства. Комиссия подчеркнула, что страна вправе использовать термины, которые «составляют ее культурное наследие».

Инициативу Варшавы в России раскритиковали. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил переименовать страну в «Варшавское герцогство». Он также высказался за пересмотр топонимов и других городов соседнего государства: «Ну тогда никакого им Кракова. Только Krakau. Никакого Гданьска. Только Danzig. Никакого Щецина. Только Stettin. Никакой Познани. Только Posin. Никакого Вроцлава. Только Breslau. Список можно продолжать долго».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в свою очередь тогда заявил, что нужно воздержаться от реакции на решение польского руководства о «переименовании» регионального центра и не соревноваться в «политическом кретинизме».

Напомним, после победы над нацистской Германией в соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу. Регион стал частью РСФСР, а Кенигсберг в 1946 году переименовали в Калининград – в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.

В экспертном сообществе мнения относительно слов Писториуса разошлись. Одни видят в них потенциальную угрозу для России. Другие же расценивают это как «бытовую» оговорку. Но так или иначе, Москве стоит пристально следить за действиями Берлина и быть готовой к ответным действиям.

«Писториус демонстрирует желание пересмотреть итоги Второй мировой войны. Такие настроения, к сожалению, достаточно часто встречаются среди западных элит. Мы должны принять это во внимание и сделать соответствующие выводы», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Конечно, сам Писториус – никто, чтобы что-то пересматривать. Сколько таких министров у Германии было и еще будет? Более того, и немецкий, и польский реваншизм всегда заканчивались одним – поражением. Но интересны настроения элит», – подчеркнул он.

«Поэтому мы сейчас должны активно работать над обеспечением собственной безопасности. В первую очередь решая задачи в рамках СВО. Кроме того, России необходимо сотрудничать с суверенными странами, такими как Индия, Китай, КНДР или ЮАР. Вести работу с ними нужно не только в экономической, но и в военной сфере», – отмечает собеседник.

«НАТО пытается добиться стратегического поражения России. Некоторые горячие головы хотят даже отторгнуть от нас Калининград. Однако мы делаем все, чтобы обеспечить его защиту. Предпринимаются серьезные меры по усилению Западного военного округа. Кроме того, ведется сотрудничество с Белоруссией в сфере обороны», – подчеркнул Долгов.

Иного мнения придерживается германский политолог Александр Рар.

«На неофициальных или общественных мероприятиях немцы часто употребляют старое название Калининграда. Не стоит воспринимать это как проявление реваншизма: просто в быту термин «Кенигсберг» до сих пор распространен достаточно широко»,

– пояснил он. «Совершенно иными кажутся события, происходящие в Польше. Напомню, что здесь город официально переименовали в Крулевец. Варшава давно требует репараций от Москвы и Берлина за разрушения времен Второй мировой войны. В связи с этим местное правительство встало на путь пересмотра общепринятых взглядов на историю того периода», – отмечает собеседник.

«Тем не менее у западных стран в настоящий момент нет конкретных планов по поводу Калининграда. Вспомним прошлогодние попытки Литвы полностью закрыть транзит в регион. Тогда именно Брюссель надавил на Вильнюс с требованием остановить эти опасные игры. Поднимать ставки пока не готовы ни в ЕС, ни в США», – подчеркивает Рар.

Однако не стоит забывать и о том, что министр обороны ФРГ является одним из главных «ястребов» немецкой политики. «Назвав Калининград Кенигсбергом, чиновник поддержал этот образ и привлек часть радикально настроенного электората», – добавляет Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

«Но следует отметить, что своими словами Писториус нарушил одно из негласных табу немецкой политики. Раньше такую риторику использовали только маргиналы, сейчас же она прозвучала на официальном уровне»,

– отмечает собеседник. «Вместе с тем я согласен, что говорить о планах Германии пересмотреть итоги Второй мировой войны рано. Правда, уже сейчас понятно, что ФРГ тесно в существующих рамках внешней политики. Неслучайно канцлер Шольц с началом СВО провозгласил «смену эпох». К слову, тогда было сломлено первое табу – Берлин отправил оружие Украине», – поясняет эксперт.

«При этом граждане ФРГ сейчас больше озабочены экономическими и социальными проблемами, вызванными политикой Шольца. Они уже относительно спокойно пережили военную помощь Украине и не станут возмущаться после слов Писториуса. Максимум, на который можно рассчитывать – это дальнейшее заявление правительства о том, что министр просто оговорился», – подчеркивает он.

«Все мы видим усиление активности НАТО вблизи Калининграда. И это создает определенные риски для России. Поэтому сейчас важно принять меры по обеспечению безопасности нашей территории. В частности, надо пристально следить за логистикой в регионе. Например, могут быть полезны паромы. Также необходимо всеми силами поддерживать хороший уровень жизни в субъекте», – заключил Соколов.