В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.10 комментариев
Власти Калининграда ответили на слова главы Минобороны ФРГ о Кенигсберге
Власти Калининграда предложили главе Минобороны ФРГ Писториусу изучить карту мира из-за оговорки о Кенигсберге
Калининградские власти предложили министру обороны Германии Борису Писториусу, назвавшему город Кенигсбергом, изучить карту мира.
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что, назвав Калининград Кенигсбергом, Писториус продемонстрировал низкий уровень образования, и предложил немецкому министру изучить карту мира, передает РИА «Новости».
Ранее в ходе обсуждения в Федеральной академии политики безопасности глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг.