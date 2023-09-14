Политолог: Писториус с Кенигсбергом сломал немецкое внешнеполитическое табу

Политолог Соколов: Раньше в ФРГ только политики-маргиналы могли себе позволить назвать Калининград Кенигсбергом

Tекст: Илья Абрамов

«Оговорка Писториуса неслучайна. Дело в том, что министр обороны является одним из главных ястребов немецкой политики. Назвав Калининград Кенигбергом, чиновник поддержал этот образ и привлек часть радикально настроенного электората», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

«Следует отметить, что своими словами Писториус нарушил одно из негласных табу немецкой политики. Раньше такую риторику использовали только маргиналы, сейчас же она прозвучала на официальном уровне», – отмечает собеседник.

«Однако, несмотря на заявление, говорить о планах пересмотра итогов Второй мировой войны в Германии рано. Правда, уже сейчас понятно, что ФРГ тесно в существующих рамках внешней политики. Неслучайно канцлер Шольц с началом СВО провозгласил «смену эпох». К слову, тогда был сломлено первое табу – Берлин отправил оружие Украине», – пояснил эксперт.

«При этом граждане ФРГ сейчас больше озабочены экономическими и социальными проблемами, вызванными политикой Шольца. Они уже относительно спокойно пережили военную помощь Украин и не станут возмущаться после слов Писториуса. Максимум, на который можно рассчитывать – это дальнейшее заявление правительства о том, что министр просто оговорился», – подчеркивает он.

«Все мы видим усиление активности НАТО вблизи Калининграда. И это создает определенные риски для России. Поэтому сейчас важно принять меры по обеспечению безопасности нашей территории. В частности, надо пристально следить за логистикой в регионе. Например, могут быть полезны паромы. Также необходимо поддерживать хороший уровень жизни в субъекте», – резюмировал Соколов.

Ранее руководитель немецкого министерства обороны Борис Писториус в ходе обсуждения политики безопасности в федеральной академии назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. На вопросе о размещении бригады немецких ВС в Литве он заявил, что эта страна находится «в ловушке» между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией.

Примечательно, но в апреле власти Польши изменили официальное название российского города Калининград на «Крулевец». Российское наименование населенного пункта рекомендовали не использовать.

Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики при главном геодезисте республики утверждает, что «город, ныне носящий русское название Калининград», в Польше известен под «традиционным названием Крулевец». В заявлении ведомства говорится, что современное наименование населенного пункта якобы является «искусственным» и будто бы «не связано» с городом и регионом.

Ведомством отмечалось, что в Польше «эмоционально» и «негативно» воспринимают «название большого города», названного именем Михаила Ивановича Калинина, вблизи польских границ.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, заявил, что нужно воздержаться от реакции на решение польского руководства о «переименовании» регионального центра и не соревноваться в «политическом кретинизме».