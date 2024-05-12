Шольц обещал не высылать мужчин призывного возраста обратно на Украину

Шольц призвал украинцев искать работу и обещал не высылать их из Германии

Tекст: Антон Антонов

Шольц заявил, что работа обеспечивает и «безопасность пребывания». Он пояснил со ссылкой на «правовую ситуацию», что пребывание украинцев в Германии «не ставится под угрозу», передает ТАСС со ссылкой на RND.

Немецкие власти рассчитывают, что прибывшие с Украины найдут работу – часть из них уже трудоустроена, но «это могли бы делать еще пара сотен тысяч», немецкий рынок труда в этом сильно заинтересован.

Шольц также надеется, что конференция в Швейцарии окажется «серьезным шагом» к урегулированию ситуации на Украине, из которого удастся «развить большее». Шольц заявил о необходимости использовать все дипломатические возможности.

В декабре сообщалось, что в Германии находятся около 190 тыс. украинцев в возрасте от 18 до 60 лет.