11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Шольц обещал не высылать мужчин призывного возраста обратно на Украину
Шольц призвал украинцев искать работу и обещал не высылать их из Германии
Украинцев призывного возраста не станут высылать обратно на Украину, в Германии им следует искать работу, заявил канцлер Олаф Шольц.
Шольц заявил, что работа обеспечивает и «безопасность пребывания». Он пояснил со ссылкой на «правовую ситуацию», что пребывание украинцев в Германии «не ставится под угрозу», передает ТАСС со ссылкой на RND.
Немецкие власти рассчитывают, что прибывшие с Украины найдут работу – часть из них уже трудоустроена, но «это могли бы делать еще пара сотен тысяч», немецкий рынок труда в этом сильно заинтересован.
Шольц также надеется, что конференция в Швейцарии окажется «серьезным шагом» к урегулированию ситуации на Украине, из которого удастся «развить большее». Шольц заявил о необходимости использовать все дипломатические возможности.
В декабре сообщалось, что в Германии находятся около 190 тыс. украинцев в возрасте от 18 до 60 лет.