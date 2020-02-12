Белоруссия завалила Россию контрабандными сигаретами

Контрабандные сигареты из Белоруссии в январе продавали почти во всех регионах России, к такому выводу пришла IT-компания «Эвотор», проанализировав данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей стране в январе 2020 года.

«Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах», – отметили в «Эвотор». В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально – NZ, Minsk, FEST, Credo, передает РИА «Новости».

Каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии (22%). В республике Дагестан – каждая десятая (10%). Существенная доля нелегальных сигарет из Белоруссии также наблюдается в Вологодской области (8%), Ивановской области (7%), Санкт-Петербурге (6%), Волгоградской области (5%).

Популярность нелегальной продукции легко объяснима, говорят в «Эвотор». Средняя цена контрабандных сигарет почти в два раза ниже легальных: 55 рублей против 93 рублей.

«По нашим данным, нелегальные сигареты сегодня продают 3% магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом. Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше», – сказал директор по маркировке «Эвотора» Вячеслав Предыбайло.

Он также напомнил, что с 1 июля 2020 года розничные магазины в России должны продавать только маркированные сигареты, а принимать товар – по электронным накладным. Для нарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность. «Снижение доли нелегального товара сделает конкуренцию в этом бизнесе более честной, так как нарушители не смогут демпинговать», – пояснил он.

Напомним, в январе крупнейшие табачные компании, работающие в России, повысили максимальные розничные цены на сигареты.

Напомним также, согласно исследованию табачного рынка, проведенного компанией Nielsen в третьем квартале 2019 года, Белоруссия является крупнейшим источником нелегального табака в России.

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