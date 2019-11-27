Белоруссия стала крупнейшим источником нелегальных сигарет в России

Белоруссия является крупнейшим источником нелегального табака в России – 36% всего объема нелегальных сигарет, такие данные приводятся в исследовании табачного рынка, проведенного компанией Nielsen в третьем квартале 2019 года.

8,9% нелегального рынка табака в России занимает продукция из Казахстана, 8,8% – сигареты из Армении, сообщает «Интерфакс».

По данным компании, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются источником каждой второй пачки, которые реализуются без уплаты налогов и занимают 55,4% черного рынка.

Вторым после Белоруссии источником нелегальных сигарет являются страны дальнего зарубежья –15,7%. На третьем месте стоят российская табачная продукция с подозрительной акцизной маркой – 9,6% нелегального рынка.

В Ростове-на-Дону половину рынка (50,9%) занимают нелегальные сигареты, это самый большой показатель среди крупных городов России. В Москве доля нелегального табака составила 7,3%, в Санкт-Петербурге – 6%.

В целом доля нелегальной табачной продукции на рынке России составляет 15,6%. В связи с этим, по оценкам экспертов, потери федерального бюджета в виде недополученных акцизов и НДС по итогам 2019 года могут составить до 100 млрд рублей, Годом ранее в федеральный бюджет было направлено 583 млрд рублей от уплаты акциза и 113 млрд рублей – от уплаты НДС.

По словам вице-президента японской табачной компании JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Галины Родиной, черный рынок растет из-за кратной разницы в цене между легальным и нелегальным товаром.

«С нелегальных сигарет не уплачивается акциз и другие налоги, а стоимость легальных сигарет постоянно увеличивается из-за роста ставки акциза. Сегодня средняя стоимость пачки сигарет в России составляет 115 рублей, из которых 62 рубля - это минимальная налоговая составляющая, в то время как нелегальная продукция продается в рознице по цене 40-50 рублей за пачку», - сказала она, подчеркнув, что государство должно последовательно бороться с этой проблемой.

Руководитель «БАТ Россия» по противодействию незаконному обороту табачных изделий Игорь Черкасский уточнил, что в первую очередь необходимо ускорить принятие законопроектов, которые бы ужесточили ответственность за нарушения в сфере табачной торговли, а также контролировать рынок табачной продукции.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2020 года российский рынок табачной продукции ожидает коллапс из-за неготовности участников оборота к переходу на электронный документооборот в рамках системы маркировки.