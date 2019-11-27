Россиян предупредили о риске коллапса на рынке табака в 2020 году

Рынок сигарет в России с 1 июля 2020 года ожидает коллапс из-за неготовности производителей продукции к переходу на электронный документооборот в рамках системы маркировки, заявил директор по связям с Евразийским экономическим союзом и защите торговый марок табачной компании Philip Morris International Александр Мироненко.

«Участники оборота табачной продукции не готовы к тому, чтобы с 1 июля 2020 года перейти на электронный документооборот по экземплярным учетам. Это означает, что в электронных документах должны содержаться коды всей продукции. Сегодня этого нет практически ни у кого», – передает РИА «Новости» слова Мироненко.

По его словам, форматы электронных документов в настоящий момент не подготовлены и только 1% контрагентов дистрибьюторов перешли на электронный документооборот.

«Свое обязательство мы (производители) выполнили, мы маркируем, но что случится с 1 июля 2020 года? Буквально в первые 7-10 дней, если кто-то начнет контролировать, есть ли электронный документооборот, есть ли коды, загружены ли коды в эти документы, по сути дела, 60-70% торговли встанет. В буквальном смысле наступит коллапс. Нечто подобное происходило при внедрении ЕГАИС. Нам хотелось бы избежать этого», – сказал Мироненко в ходе заседания экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Он добавил, что компания намерена обратиться в Минпромторг и обсудить возможность переноса внедрения полной прослеживаемости еще на один год, иначе в России произойдет резкое увеличение доли продаж нелегальных сигарет.



В России действует обязательная маркировка сигарет и папирос цифровым кодом Data Matrix. Производство данной продукции без маркировки запрещено с 1 июля 2019 года. При этом сигареты, произведенные до ввода обязательной маркировки, могут свободно обращаться на рынке до 1 июля 2020 года. До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

Напомним, 1 марта обязательная цифровая маркировка табачных изделий начала действовать в России, теперь на каждую упаковку будет наноситься цифровой Data Matrix код, похожий на QR-код.