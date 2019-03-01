Система контроля качества сигарет начала действовать в России

Обязательная цифровая маркировка табачных изделий начала действовать в России, теперь на каждую упаковку будет наноситься цифровой Data Matrix код, похожий на QR-код.

Каждый код будет содержать информацию о производителе и движении товара от завода до магазина. Покупатель сможет проверить сигареты на подлинность, отсканировав код через мобильное приложение. Таким образом производители рассчитывают повысить прозрачность рынка и сократить долю контрафакта, передает РИА «Новости».

В настоящее время в системе зарегистрировались 15 производителей, выпускающих 99% продукции, 29 оптовиков и более 2 тыс. организаций розничной торговли. В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) ожидают, что число торговых точек увеличится до 280 тысяч.

Массово продукция с такой маркировкой начнет появляться на прилавках через четыре месяца.

С июля в России таким же образом начнут маркировать обувь, в декабре – духи, фотоаппараты, шины и ряд товаров легкой промышленности: пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье. До 2024 года предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

Также сообщалось, что в России появится новая система контроля, которая будет отслеживать качество топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.