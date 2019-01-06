В России появится новая система контроля качества бензина

В России появится новая система контроля, которая будет отслеживать качество топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Пилотный проект системы начнет действовать в первой половине 2019 года в Северо-Западном федеральном округе. Эксперты будут отслеживать количественные и качественные характеристики бензина. Например, если с НПЗ ушло 100 тонн топлива, столько же должно быть разлито по бензобакам. Несоответствие укажет на нарушения, пишет «Российская газета».

Один из самых распространенных способов произвести фальсификат – подмешать к качественному продукту самодельное топливо с мини-НПЗ. На заправки эти «смеси» поступают уже с легальными документами. Новая система прослеживаемости зафиксирует подмешивание и определит, где оно произошло – на нефтебазе, в ходе транспортировки или непосредственно в резервуарах АЗС .

О внедрении такой системы контроля попросили сами участники рынка. По итогам эксперимента Минпромторг рассчитывает разработать архитектуру системы уже для всей России.

Отметим, что президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции пообещал, что правительство России не допустит скачков цен на бензин в 2019 году.