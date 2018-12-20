Путин пообещал не допустить скачков цен на бензин в 2019 году

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции пообещал, что правительство России не допустит скачков цен на бензин в 2019 году.

Комментируя акции протеста во Франции, которые начались из-за роста цен на бензин, Путин подчеркнул, что граждане имеют право на выражение своего мнения, но «все, что выходит за рамки закона, недопустимо, и должна на это быть соответствующая реакция со стороны государства».

Президент отметил, что акции «желтых жилетов» во Франции связаны с повышением цен на бензин, но повышение цен на топливо в Пятой республике послужило лишь толчком для проведения акций, «после чего выплеснулось общее недовольство», передает РИА «Новости».

«Я думаю, что события во Франции связаны, конечно, с повышением цен на бензин, на «дизельку», но они послужили, скорее всего, триггером, пусковым механизмом, после чего выплеснулось недовольство в целом у значительной части членов общества, причем это коренные французы, в основном. По последним данным, поддерживается (протест — ред.) большим количеством населения – 70 с лишним процентов», – сказал Путин.

Глава государства назвал некорректным оценивать действия французских властей, и обратил внимание на различие ситуаций с ценами на бензин в России и Франции, где власти сознательно повысили цены, в то время как российское правительство борется с их ростом.

Путин пообещал, что правительство России не допустит скачков цен на бензин в 2019 году. В то же время он не исключил роста цен на бензин в стране на 1-1,5% в начале следующего года из-за повышения НДС.

«Возможна какая-то корректировка, связанная с ростом НДС в начале января, и я не думаю, что она будет значительной. Действительно должна быть мягкая корректировка в районе 1-1,5%, не более того. А дальше правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке, на мировом рынке и на российской рынке», - сказал Путин.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной большой пресс-конференции Путина.