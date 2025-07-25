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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

    6 комментариев
    25 июля 2025, 13:41 • Новости дня

    Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти на Украине вновь продлили сроки военного положения и всеобщей мобилизации, которые теперь будут действовать до 5 ноября на фоне продолжающихся проблем с комплектованием армии.

    Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 5 ноября, передает ТАСС. Таким образом, режим военного положения и мобилизации, впервые введенный 24 февраля 2022 года, будет действовать еще 90 суток.

    Как отмечает издание «Страна», продление связано с продолжающимися сложностями в комплектовании армии. Напомним, что с 18 мая 2024 года на Украине действует новый закон, ужесточающий правила мобилизации.

    В последние месяцы мобилизационные мероприятия часто сопровождаются применением силы. Многие мужчины призывного возраста, опасаясь отправки в зону боевых действий, пытаются покинуть страну, нередко подвергая свою жизнь опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский направил в Верховную раду законопроекты о продлении режима военного положения и мобилизации на Украине еще на три месяца.

    24 июля 2025, 22:02 • Новости дня
    На Украине раскрыли план «свержения» Зеленского
    На Украине раскрыли план «свержения» Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    План «свержения» главы киевского режима Владимира Зеленского включает отмену антикоррупционных реформ, отставку соратников, в том числе Андрея Ермака, и личную дилемму Владимира Зеленского по дальнейшему управлению страной, сообщило украинское издание «Страна».

    Украинское издание «Страна» со ссылкой на источники обнародовало план по смещению Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    По данным источников, на первом этапе инициаторы требуют полной отмены изменений в законах, регулирующих деятельность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По мнению источников, если Зеленский уступит этим требованиям, он потеряет поддержку силовых структур, необходимую для управления страной.

    Вторым этапом называются попытки добиться отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака и премьер-министра Юлии Свириденко, которых считают ключевыми фигурами в окружении главы киевского режима.

    Организаторы протеста намерены использовать существующие внутриполитические противоречия в команде Зеленского, включая недовольство со стороны главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    В публикации уточняется, что на третьем этапе, после продолжения протестов, Зеленскому будет предложено выбрать между сохранением номинальной должности без реальной власти или отставкой. Также возможен более жесткий сценарий с принуждением к уходу или «насильственным смещением» в случае отказа. В частности, в материале подчеркивается: «Зеленскому предложат стать «свадебным генералом», который не управляет страной, или уйти в отставку».

    Колумнист британской газеты The Telegraph Оуэн Мэттьюс заявил, что уход Владимира Зеленского поможет Украине избежать повторения ошибок прошлого.

    Американский журналист Сеймур Херш сообщил о планах США «насильственно сменить» Зеленского в ближайшее время.

    Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что решение о его отставке могут принять только граждане Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться.


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    24 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    FT: Ермак отменял приказы военного руководства Украины и влиял на ход операций ВСУ

    FT сообщила о вмешательстве Ермака в военные операции и кадровые перестановки на Украине

    FT: Ермак отменял приказы военного руководства Украины и влиял на ход операций ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак неоднократно отменял приказы военного командования, оказывая влияние на проведение операций, сообщили украинские чиновники газете The Financial Times.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отменял решения военного командования и влиял на ход военных операций, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times. Газета пишет, что Ермак имел «полное влияние» на ряд военных действий, в том числе в районе Артемовска, ссылаясь на слова двух украинских чиновников, участвовавших в планировании операций.

    По информации Financial Times, Ермак играл ключевую роль в переговорах по обмену военнопленными с Россией. Собеседники издания отмечают, что в политической системе Украины ничего не происходит без его одобрения или контроля. Один из бывших чиновников провел параллель между отношениями Зеленского и Ермака и тем, как Джордж Буш – младший делил власть с Диком Чейни.

    Financial Times также называет перестановки в украинском правительстве «важнейшим проектом» Ермака. По словам двух бывших высокопоставленных украинских чиновников, Ермак контролировал отставку экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который затем был назначен послом в Лондоне.

    Ранее американское издание Politico назвало главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака украинским чиновником, которого не принимают в Вашингтоне ни республиканцы, ни демократы.

    В Верховной раде Украины отметили усиление полномочий Ермака после его поездки в Соединенные Штаты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Ермак старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    25 июля 2025, 02:59 • Новости дня
    Следствие назвало организаторов теракта в «Крокусе»
    Следствие назвало организаторов теракта в «Крокусе»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Организаторы теракта в концертном зале «Крокус сити холл» действовали в интересах Украины, свидетельствуют материалы дела.

    По данным материалов дела, руководителями террористического сообщества были «Беков А. И., Хикматов А. М., неустановленные организаторы под псевдонимами Сайфулло, Ахи», передает ТАСС.

    «В период с 1 ноября 2023 года по 5 марта 2024 года, действуя в интересах высшего политического руководства Украины, за материальное вознаграждение определили объект преступного посягательства – концертный зал «Крокус сити холл», – говорится в материалах.

    Указывается, что находящиеся за рубежом Беков и Хикматов занимались подготовкой членов террористической группы для совершения терактов в Москве и Каспийске (был предотвращен). Сообщается, что они подключили к теракту членов запрещенной в России организации «Вилаят Хорасан». Террористическая организация включала несколько структурных ячеек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» признаны вменяемыми по результатам психиатрической экспертизы.

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    24 июля 2025, 23:02 • Новости дня
    ВСУ сообщили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта

    Украинский военный сообщил о прекращении работы Starlink по всей линии фронта

    ВСУ сообщили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Связь через спутниковую систему Starlink прекратилась на всей линии фронта, сообщил украинский военный с позывным «Тень».

    Спутниковая система связи Starlink перестала работать у Вооруженных сил Украины по всей линии фронта, как заявил украинский военный с позывным «Тень», передает ТАСС.

    Официальных комментариев по этому поводу от украинских властей или компании SpaceX пока не поступало. Также не приводятся детали возможных причин отсутствия связи.

    Starlink, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, обеспечивает глобальный доступ к интернету с помощью группы малых спутников весом до 500 кг. Украинские военные активно использовали сервис Starlink для связи на линии фронта.

    Польские власти с 2022 года профинансировали закупку и оплату абонемента на 24,5 тыс. терминалов Starlink для Украины на сумму 83,5 млн долларов. В 2025 году Варшава планирует выделить еще 20 млн долларов на эти цели. Действие договора между Польшей и Украиной по Starlink завершится 30 сентября, а польское министерство цифровизации сообщило, что информации о поиске альтернативных решений у него нет.

    СМИ сообщили, что российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, такие как «Калинка» и «Тобол».

    Илон Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink будет продолжать работу на Украине независимо от разногласий с киевскими властями.

    Маск предсказал обрушение украинского фронта в случае отключения Starlink.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отключение от Starlink заставит ВСУ заново учиться воевать.

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    24 июля 2025, 16:54 • Новости дня
    В Британии призвали Зеленского к отставке

    Колумнист The Telegraph призвал Зеленского уйти в отставку

    Tекст: Валерия Городецкая

    На фоне скандала вокруг антикоррупционных ведомств Украины колумнист британской газеты The Telegraph Оуэн Мэттьюс заявил, что уход Владимира Зеленского поможет стране избежать повторения ошибок прошлого.

    По мнению Мэттьюса, ликвидация независимости антикоррупционных ведомств на Украине свидетельствуют о риске превращения Зеленского в «коррумпированного лидера», подобного его предшественникам, поэтому он должен добровольно сложить полномочия ради Украины, передает «Российская газета».

    Мэттьюс назвал закон, одобренный Зеленским, «огромной и необоснованной ошибкой». «За последний год Зеленский использовал чрезвычайные полномочия в рамках закона о военном положении, чтобы изгонять, сажать в тюрьму и вести расследования против многих ведущих политических оппонентов и критиков», – написал журналист.

    Он также обратил внимание на закрытие оппозиционных СМИ и «захват тысяч бизнесов приспешниками Зеленского» под предлогом связей с Россией. По его мнению, новый лидер Украины мог бы поспособствовать «перезапуску» отношений с Россией.

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    Напомним, Зеленский подписал противоречивый закон, который переводит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины в подчинение генеральному прокурору. На этом фоне в Киеве вспыхнули протесты.

    Ранее Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

    Он выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

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    25 июля 2025, 12:15 • Новости дня
    ВС России за неделю уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot
    ВС России за неделю уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшую неделю уничтожены четыре пусковые установки американского ЗРК Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны.

    С 19 по 25 июля ВС России нанесли десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных БПЛА, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по территориальным центрам комплектования ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России нанесли поражение цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также поразили групповым ударом энергообъекты на Украине.

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    25 июля 2025, 12:02 • Новости дня
    Шеслер: Зеленский испугался радикализации протестов на Украине

    Политолог Шеслер: Законопроект Зеленского – это иллюзия возвращения независимости НАБУ и САП

    Шеслер: Зеленский испугался радикализации протестов на Украине
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты на Украине стали обретать новый характер: от защиты антикоррупционных органов активисты перешли к открытым выступлениям против руководства страны. С этим связано решение Владимира Зеленского «отыграть все назад» и якобы восстановить независимость НАБУ и САП. Однако на деле едва ли можно говорить о возвращении автономии ведомствам, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Протесты на Украине продолжаются несколько дней подряд. Но если сначала на улицы выходила в основном проплаченная молодежь в возрасте от 17 до 20 лет, то сейчас к ним стали присоединяться люди, которые раздражены мобилизацией, ограничениями всех прав, политикой властей», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    Так, на митинге в Киеве были замечены несколько человек в военной форме с плакатами, на которых рядом с фото Владимира Зеленского и Андрея Ермака значилась надпись «Предатели Украины», напомнила собеседница. «Протестный потенциал в стране большой. При этом вектор протестов постепенно начал смещаться с защиты антикоррупционных органов на открытые выступления против украинского руководства», – заметила аналитик.

    По ее мнению, с этим связано решение Зеленского «отыграть все назад» и якобы восстановить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). «Он испугался не подростков с лозунгами в защиту НАБУ, а того, что к ним примкнут недовольные, и в результате возникнет радикальное крыло протеста против него», – уточнила Шеслер.

    Впрочем, на деле едва ли можно говорить о полном отказе Киева от реформы антикоррупционных служб. «Зеленский пытается лавировать. Инициированный им законопроект – это создание иллюзии возвращения автономии ведомствам. О какой независимости может идти речь, если СБУ будет проверять сотрудников НАБУ на полиграфе, фактически контролировать их?» – рассуждает политолог. Собеседница допускает, что Зеленский ведет торг с Западом, чтобы «сохранить свое лицо» и в то же время угодить европейцам и американцам.

    «Если стороны придут к соглашению, то депутатов Рады выдернут с каникул и соберут на внеочередное заседание. Проблем с этим не возникнет, ведь подавляющее большинство парламентариев – на коротком поводке. Задача остановить протесты при этом окажется не такой простой. Тем не менее если будет принято какое-то взаимоустраивающее решение, то власти смогут их купировать», – считает Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, передает ТАСС. Согласно тексту инициативы, сотрудники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, раз в полгода должны проходить полиграф, организованный СБУ. Также им будет запрещен выезд за границу на время военного положения, за исключением служебных командировок.

    Кроме того, в законопроекте отмечается, что генпрокурору запрещено давать указания детективам НАБУ. Также, согласно проекту, генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП. Подчеркивается, что работники САП подчиняются только руководителю САП, его первому заместителю и заместителю.

    По словам Зеленского, законопроект вносится «для справедливости», он даст «полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов» и предоставит «реальные возможности не допустить российского вмешательства». Зеленский отметил, что текст инициативы обсуждался с представителями НАБУ и САП, а также с иностранными партнерами.

    Он также прокомментировал продолжающиеся третий день акции протеста. «Конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина – это люди, которые неравнодушны. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Люди сказали: все должно быть по закону. Мы отреагировали», – сказал Зеленский.

    Он попытался переложить вину. По его словам, за закон об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств ответственна якобы лишь Рада. Сам же он в момент разработки и принятия закона якобы был сосредоточен на боевых действиях. При этом соответствующий закон Зеленский одобрил спустя несколько часов после голосования в парламенте. Многие депутаты заявляли, что голосование организовали по прямому распоряжению офиса Зеленского.

    Отметим, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что новый законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании. Точная дата пока неизвестна. Украинский парламент на каникулах до 19 августа, передает РИА «Новости». Издание «Страна» отмечает, что при внесении инициативы о НАБУ и САП Зеленский значительно «сдал назад».

    «Это его тяжелейшее стратегическое, политическое поражение... Сначала подписал изменения в закон, затем сам же их отменил после давления «улицы» и Запада», – говорится в материале. По мнению аналитиков издания, если законопроект с «откатом назад» примут в ближайшее время, то это фактически будет означать постепенную утрату контроля Зеленским над вертикалью власти. «Страна» не исключила, что акции протеста продолжатся, чтобы создавать постоянное давление на Зеленского.

    Напомним, 22 июля Рада приняла закон, который ликвидирует независимость НАБУ и САП. Зеленский в тот же день подписал соответствующий документ. Согласно поправкам, обе службы будут подчинены генпрокурору. Власти объяснили данный шаг необходимостью «очистить» деятельность антикоррупционных структур от «российского влияния».

    Действия офиса Зеленского вызвали недовольство не только внутри Украины, но и на Западе. Европейские чиновники предупреждали, что закон, ограничивающий работу антикоррупционных агентств, может стоить Украине финансовой помощи и возможности вступить в ЕС.

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    25 июля 2025, 12:24 • Новости дня
    Таиланд применил против Камбоджи украинские танки «Оплот»
    Таиланд применил против Камбоджи украинские танки «Оплот»
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Королевская армия Таиланда задействовала украинские танки T-84 «Оплот» во время операции на границе с Камбоджей, что стало первым боевым применением этих машин, сообщают СМИ.

    Операция с участием танков «Оплот» проводилась на территории, прилегающей к тайско-камбоджийской границе, передает Defence Blog.

    По сообщениям местных СМИ и военных экспертов, бронетехника была направлена для поддержки наступления на позиции камбоджийских военных. Эксперты отмечают, что это первое зафиксированное применение данных танков в боевых условиях.

    Танки T-84 «Оплот» были закуплены Таиландом в 2011 году, всего по контракту было приобретено 49 единиц у украинского завода «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению». Ранее представители тайских военных называли эти танки самыми современными образцами в арсенале страны.

    Несмотря на сообщения о боевом применении, независимого подтверждения участия техники в боях пока нет.

    Бои между Камбоджей и Таиландом распространились на 12 приграничных районов. Власти Таиланда допустили возможность полномасштабной войны с Камбоджей.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о развале украинского танкостроения.

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    25 июля 2025, 11:33 • Новости дня
    Зеленский предложил восстановить полномочия НАБУ после протестов в Киеве
    Зеленский предложил восстановить полномочия НАБУ после протестов в Киеве
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП после массовых протестов в Киеве и других городах Украины.

    Владимир Зеленский признал, что внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных ведомств под давлением массовых протестов, которые прошли после подписания закона о сокращении полномочий НАБУ и САП, передает ТАСС.

    По его словам, «он уважает мнение общества» и считает «нормальным» реагировать, «когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится».

    Зеленский уточнил, что, возможно, должен был обсудить вопрос ограничения полномочий антикоррупционных органов с обществом до принятия решения, и выразил надежду на скорое принятие внесенного им законопроекта парламентом.

    Новый документ фактически отменяет положения прошлой инициативы, предусматривает, что проверки сотрудников НАБУ и САП на полиграфе будут проводить сами антикоррупционные ведомства, а не СБУ, и предусматривает согласование методологии с СБУ.

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    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



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    Однако депутат Верховной рады Ирина Геращенко указала, что законопроект Зеленского был внесен с нарушением регламента, так как в парламенте уже зарегистрирован аналогичный проект от депутата Ярослава Юрчишина, под которым подписались 48 народных избранников. По словам Геращенко, инициатива президента должна была быть альтернативной, а не отдельной, и потребовала публичного разъяснения причин такого решения.

    Ранее в Киеве на акции протеста мужчины в балаклавах сожгли портреты украинского лидера Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

    СМИ сообщили, что Владимир Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП.

    Новый документ предусматривает дополнительные проверки детективов НАБУ с помощью полиграфа по методике СБУ в течение полугода после вступления закона в силу.

    На Украине раскрыли план «свержения» Зеленского, который включает отмену антикоррупционных реформ и отставку Ермака.

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    25 июля 2025, 12:39 • Новости дня
    Зеленский запросил у Запада 65 млрд долларов на покрытие дефицита бюджета Украины
    Зеленский запросил у Запада 65 млрд долларов на покрытие дефицита бюджета Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой выделить 65 млрд долларов на покрытие дефицита бюджета и производство вооружений.

    Владимир Зеленский обратился к странам Запада с просьбой о выделении 65 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета Украины и производства вооружений, передает ТАСС.

    По его словам, 40 млрд долларов необходимы для покрытия бюджетного дефицита, еще 25 млрд долларов требуются на изготовление ракет, дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

    Он также сообщил, что ищет у Запада дополнительные средства для выплат военным ВСУ. Зеленский отметил, что ранее европейские партнеры отказывались выделять средства на зарплаты военных, ограничиваясь финансированием поставок оружия, однако по его мнению, украинские военные сами являются «оружием», которое защищает всех.

    Ранее власти Украины неоднократно признавали, что самостоятельно способны покрывать только военные расходы, а остальные сферы нуждаются в зарубежной поддержке. При этом большая часть необходимых средств поступает Киеву от западных стран в виде кредитов, а не грантов.

    Ранее Владимир Зеленский призвал западных партнеров выделять 0,25% своего ВВП на помощь Киеву в наращивании производства оружия.

    Зеленский просил у западноевропейских партнеров ежегодно направлять 40 млрд долларов на поддержку Украины.

    Washington Post сообщила о риске краха экономики Украины даже при сохранении западной поддержки.

    Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что у Киева есть средства только на теракты.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



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    25 июля 2025, 10:39 • Новости дня
    Орбан заявил о проигрыше Украины в конфликте

    Орбан заявил об отсутствии шансов у Украины победить Россию

    Орбан заявил о проигрыше Украины в конфликте
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что год назад условия для прекращения огня на Украине были значительно благоприятнее для Киева, чем сейчас.

    Время по-прежнему не на стороне Украины, которая продолжает проигрывать в конфликте с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth, передает ТАСС.

    Он напомнил, что в июле 2024 года посетил Киев и предложил Владимиру Зеленскому посредничество в вопросе мирного урегулирования конфликта.

    Орбан подчеркнул, что еще год назад существовали гораздо более благоприятные условия для прекращения огня, однако сейчас, по его словам, Украине труднее достичь мира с Россией.

    Он также рассказывал, что пытался убедить Зеленского, что эта война проиграна или будет проиграна в считанные секунды, «поскольку никто никогда не побеждал ядерную сверхдержаву». По его словам, Киев отказался от его предложения открыться для достижения мира.

    Орбан отметил, что за происходящее «высокую цену заплатили не мы, венгры, а украинцы». Он подчеркнул, что Венгрия предприняла все возможное и отметил: «В конце концов, каждый сам кузнец своего счастья».

    В рамках июльской миссии в прошлом году Орбан встретился не только с Зеленским, но и с президентом России Владимиром Путиным, предложив обеим сторонам рассмотреть вариант прекращения огня и начать подготовку к переговорам. По итогам визита он сообщил, что Киев и Москва опасаются, что перемирие может быть использовано противником для перегруппировки и подготовки к новым действиям.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условием мира на Украине личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Орбан заявил, что Европа не понимает, где заканчиваются границы Украины.

    Он также призвал определить, что собой представляет Украина.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Венгрия могут объединиться для защиты соотечественников на Украине.

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    25 июля 2025, 01:19 • Новости дня
    Портреты Зеленского и Ермака сожгли на митинге в Киеве
    Портреты Зеленского и Ермака сожгли на митинге в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве на акции протеста мужчины в балаклавах сожгли портреты украинского лидера Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, сообщают украинские СМИ.

    Портреты Зеленского и Ермака сожгли на митинге в знак несогласия с давлением украинских властей на Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, передает ТАСС.

    По данным украинских СМИ, митинги проходят еще в 11 городах: Виннице, Днепре (Днепропетровск), Житомире, Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Тернополе, Харькове, Хмельницком и Чернигове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты на Украине были вызваны решением Зеленского о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    При этом СМИ сообщают, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП. Новый документ предусматривает только дополнительные проверки детективов НАБУ, имеющих доступ к государственной тайне, с помощью полиграфа по методике СБУ в течение полугода после вступления закона в силу. НАБУ одобрило новую редакцию закона.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




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    25 июля 2025, 12:56 • Новости дня
    Кремль счел крайне маловероятной встречу Путина и Зеленского до конца августа
    Кремль счел крайне маловероятной встречу Путина и Зеленского до конца августа
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа крайне маловероятна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что переговоры на высшем уровне должны завершить процесс урегулирования и зафиксировать все достигнутые договоренности, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли».

    По словам представителя Кремля, позиция России изложена в проекте меморандума, который был передан украинской стороне.

    Он добавил, что в настоящее время проекты меморандумов по урегулированию конфликта диаметрально противоположны, поэтому стороны ждет большая и сложная работа.

    Ранее Зеленский заявил о продвижении в переговорах по вопросу организации встречи с Путиным.

    Песков отметил, что Киев предлагает договориться о встрече до достижения конкретных соглашений.

    Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул важность предварительной проработки условий для возможной встречи лидеров.

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    24 июля 2025, 22:48 • Новости дня
    СМИ: Зеленский законом о НАБУ «сдал назад»

    Украинские СМИ сообщили о стратегическом поражении Зеленского из-за закона о НАБУ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате давления Европы и массовых протестов Владимир Зеленский был вынужден восстановить независимость НАБУ и САП, «сдал назад», что стало его крупным политическим поражением, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Издание пишет, что Владимир Зеленский под давлением Запада был вынужден отменить изменения в законе о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), что стало для него серьезным, «тяжелейшим» политическим поражением, передает РИА «Новости» .

    СМИ отмечают, что Зеленский полностью «сдал назад».

    Согласно публикации, документ теперь предусматривает лишь дополнительные проверки детективов НАБУ, имеющих доступ к государственной тайне, с помощью полиграфа по методике, утвержденной СБУ, в течение полугода с момента вступления закона в силу. В то же время, НАБУ уже одобрило новый вариант закона.

    «Страна.ua» подчеркивает, что изначально Зеленский не собирался вносить существенных изменений и рассчитывал на поддержку Европы, но в итоге уступил под угрозой прекращения финансирования и давлением протестующих. В издании отметили, что если новый законопроект будет принят, это может привести к постепенной утрате Зеленским контроля над властью.

    Авторы материала полагают, что протестные акции могут продолжиться, оказывая постоянное давление на Зеленского. В «Страна.ua» считают, что нынешняя ситуация крайне угрожает всей системе власти Зеленского.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    Ранее в Верховную раду внесли законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств.

    Протестующие на Украине заставили Владимира Зеленского отменить закон о НАБУ.

    Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз провалились из-за ситуации вокруг НАБУ.

    Украинские СМИ раскрыли план «свержения» главы киевского режима, который связан с отменой антикоррупционных реформ.

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    25 июля 2025, 11:48 • Новости дня
    Зеленский сообщил о продвижении в переговорах вопроса о встрече с Путиным
    Зеленский сообщил о продвижении в переговорах вопроса о встрече с Путиным
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский, что по вопросу его встречи с президентом России Владимиром Путиным «появилось продвижение».

    Делегации России и Украины в Стамбуле обсудили вопрос о возможной встрече российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, передает «Газета.Ru».

    По словам Зеленского, в ходе переговоров стороны начали обсуждать этот вопрос напрямую, и теперь есть «движение в направлении к какому-то формату встречи».

    «Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить», – заявил Зеленский.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев ставит повозку впереди лошади, предлагая организовать встречу лидеров России и Украины до достижения каких-либо договоренностей.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сохраняет запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава российской делегации Владимир Мединский донес до Украины необходимость проработки условий соглашения для возможной встречи лидеров.

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