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ВВС Таиланда нанесли авиаудары по позициям армии Камбоджи
Военно-воздушные силы Таиланда использовали истребители F-16 для ответных авиаударов по армейским объектам Камбоджи в приграничной зоне.
ВВС Таиланда нанесли серию авиаударов по позициям камбоджийских вооруженных сил вблизи границы, передает ТАСС. Для атаки были задействованы истребители F-16, которые нанесли удары по целям в районе храмовых комплексов Прэахвихеа, Та Муен Том и Пху Макуа.
По словам представителей ВВС Таиланда, авиаудары стали ответной мерой на применение Камбоджей тяжелого вооружения против жилых домов и больниц в приграничных районах Таиланда. В ведомстве отметили, что все истребители после выполнения задания успешно вернулись на место базирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Камбоджа ответила контратакой на вторжение тайских войск. Таиланд нанес авиаудар по территории Камбоджи после обстрела границы. В перестрелке на границе с Таиландом погиб камбоджийский военный.