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Камбоджа ответила контратакой на вторжение тайских войск
Вооруженный конфликт вспыхнул на камбоджийско-таиландской границе в районе провинции Оддар-Миенчей после пересечения границы тайскими войсками.
Пресс-секретарь министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат сообщила, что армия страны начала контрнаступление после вооруженного инцидента, произошедшего утром на границе, передает ТАСС. По словам представителя ведомства, действия камбоджийских военных осуществляются в рамках самообороны и стали ответом на неспровоцированное вторжение тайских войск.
Мали Сочхеат заявила: «Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы в провинции Оддар-Миенчей». Также подчеркивается, что армия строго соблюдает обязательства по защите суверенитета страны и предотвращению дальнейшей эскалации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таиланда закрыли два контрольно-пропускных пункта на границе с Камбоджей. На границе между Таиландом и Камбоджей произошла перестрелка, в результате которой погиб камбоджийский военный. Камбоджа отказалась отводить войска от границы с Таиландом.