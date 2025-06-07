Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Камбоджа отказалась отвести войска от границы с Таиландом
На фоне конфликта из-за пограничного спора и гибели солдата власти Камбоджи не согласились снизить количество военных на границе с Таиландом.
Камбоджа отказалась уменьшить войска вдоль границы с Таиландом, сообщает ТАСС. Такое решение было озвучено после встречи министров обороны двух стран у контрольно-пропускного пункта Пойпет, где обсуждалось снижение напряженности после гибели камбоджийского солдата.
Пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун заявил: «Камбоджа отказалась это сделать и продолжает игнорировать положения договора по исследованию и демаркации сухопутной границы от 2000 года».
Ранее таиландская армия сообщила, что Камбоджа усилила военное присутствие, стянула технику и оборудовала укрепления вдоль границы. В ответ Таиланд временно закрыл два пограничных пункта пропуска для туристов в провинции Чантхабури. Ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таиланда закрыли два контрольно-пропускных пункта на границе с Камбоджей. На границе с Таиландом в ходе перестрелки погиб камбоджийский военный.