Таиланд нанес авиаудар по Камбодже после обстрела границы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Таиланд ответил авиаударом на обстрел своих позиций из реактивных систем залпового огня, сообщает РИА «Новости». По данным командования Второго военного округа сухопутных войск Таиланда, в 9.40 по местному времени камбоджийские силы открыли огонь по провинции Сисакет из РСЗО БМ-21 «Град».

Уже в 10.51 шесть самолетов F-16 военно-воздушных сил Таиланда были направлены для нанесения ответного удара. Через семь минут пилоты доложили о поражении позиций 8 и 9 пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи на камбоджийской территории.

По информации командования, боестолкновения между армиями двух стран начались утром в четверг в 7.45 на спорном участке границы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Камбоджа ответила контратакой на вторжение тайских войск. Таиланд закрыл два контрольно-пропускных пункта на границе с Камбоджей. В перестрелке на границе с Таиландом погиб камбоджийский военный.