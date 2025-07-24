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Таиланд нанес авиаудар по Камбодже после обстрела границы
На спорном участке границы между Таиландом и Камбоджей утром произошло вооружённое столкновение, после которого таиландские ВВС нанесли авиаудар по позициям камбоджийских войск.
Таиланд ответил авиаударом на обстрел своих позиций из реактивных систем залпового огня, сообщает РИА «Новости». По данным командования Второго военного округа сухопутных войск Таиланда, в 9.40 по местному времени камбоджийские силы открыли огонь по провинции Сисакет из РСЗО БМ-21 «Град».
Уже в 10.51 шесть самолетов F-16 военно-воздушных сил Таиланда были направлены для нанесения ответного удара. Через семь минут пилоты доложили о поражении позиций 8 и 9 пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи на камбоджийской территории.
По информации командования, боестолкновения между армиями двух стран начались утром в четверг в 7.45 на спорном участке границы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Камбоджа ответила контратакой на вторжение тайских войск. Таиланд закрыл два контрольно-пропускных пункта на границе с Камбоджей. В перестрелке на границе с Таиландом погиб камбоджийский военный.