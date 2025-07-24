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    Истребители Mirage начали падать на Украине от старости
    Израиль объявил Западный берег Иордан своей территорией
    В России 56 человек оформили на себя 1,2 млн сим-карт
    Макфол призвал уехавших из страны россиян отказаться от гражданства РФ
    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского
    Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорных группы для работы онлайн
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны
    Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для соседей России достаточно одной «красной линии»

    Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?

    18 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Протесты на Украине как важный симптом

    Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская православная церковь безропотно идет на заклание

    Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.

    7 комментариев
    24 июля 2025, 08:17 • Новости дня

    Таиланд нанес авиаудар по Камбодже после обстрела границы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На спорном участке границы между Таиландом и Камбоджей утром произошло вооружённое столкновение, после которого таиландские ВВС нанесли авиаудар по позициям камбоджийских войск.

    Таиланд ответил авиаударом на обстрел своих позиций из реактивных систем залпового огня, сообщает РИА «Новости». По данным командования Второго военного округа сухопутных войск Таиланда, в 9.40 по местному времени камбоджийские силы открыли огонь по провинции Сисакет из РСЗО БМ-21 «Град».

    Уже в 10.51 шесть самолетов F-16 военно-воздушных сил Таиланда были направлены для нанесения ответного удара. Через семь минут пилоты доложили о поражении позиций 8 и 9 пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи на камбоджийской территории.

    По информации командования, боестолкновения между армиями двух стран начались утром в четверг в 7.45 на спорном участке границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Камбоджа ответила контратакой на вторжение тайских войск. Таиланд закрыл два контрольно-пропускных пункта на границе с Камбоджей. В перестрелке на границе с Таиландом погиб камбоджийский военный.

    23 июля 2025, 10:03 • Новости дня
    Уничтожена группа боевиков РДК с предателем Павловым
    Уничтожена группа боевиков РДК с предателем Павловым
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Харьковской области была ликвидирована группа боевиков РДК («Русский добровольческий корпус», запрещенная в России террористическая организация), в составе которой находился предатель Михаил Павлов с позывным «Перс».

    Группа боевиков из подразделения «Русского добровольческого корпуса» была уничтожена в районе Купянска в Харьковской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. В числе ликвидированных оказался Михаил Павлов, известный под позывным «Перс».

    Павлов, уроженец Иваново, ранее отбывал наказание по ст. 228 УК РФ, а в 2023 году отправился добровольцем в зону спецоперации.

    Во время боевых действий он добровольно сдался в плен украинским военным и присоединился к РДК, который действует под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины. Павлов активно давал интервью иностранным и украинским СМИ, его использовали для пропаганды и вербовки новых участников в РДК.

    Сообщается, что он участвовал в боях на Сватовском направлении, а также в вылазке в село Козинка в Белгородской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участника РДК заочно осудили на пожизненный срок за убийство российских военных. В Петербурге арестовали мужчину, который планировал вступить в РДК. Жителя Крыма осудили за намерение присоединиться к РДК.

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    23 июля 2025, 11:17 • Новости дня
    Сырский попросил Трампа перенести боевые действия на территорию России
    Сырский попросил Трампа перенести боевые действия на территорию России
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что новые поставки дальнобойных ракет и разрешение США использовать их по российской территории помогут перенести «войну» на территорию России, сообщает The Washington Post.

    Генерал Александр Сырский заявил, что Украина нуждается в увеличении поставок систем ПВО и ракет дальнего радиуса действия, передает The Washington Post.

    По его словам, современные средства ПВО и ракеты позволят сдержать российские удары по городам и инфраструктуре. Сырский подчеркнул, что поставки американских ATACMS и немецких Taurus без ограничений на их применение дадут возможность бить по военным объектам России и замедлить производство ракет и дронов.

    «Они атакуют практически все – аэродромы, населенные пункты, инфраструктурные объекты. Поэтому нам нужны баллистические ракеты, чтобы дать достойный отпор противнику», – заявил Сырский.

    Он выразил надежду, что благодаря позиции Трампа процесс поставок будет проще и быстрее по сравнению с периодом администрации Байдена. Также он отметил нехватку 155-мм снарядов и бронетехники, необходимых для фронта.

    Ранее Трамп одобрил план, по которому страны Европы смогут закупать американское вооружение для передачи Украине. Это решение стало поворотным моментом, поскольку администрация Байдена ранее запрещала удары по территории России из опасений эскалации. Президент США также угрожал России ужесточением санкций, если не будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий в течение 50 дней.

    Сырский напомнил, что возможность применять дальнобойные ракеты по военным целям на территории России якобы позволила изменить ситуацию в Харьковской области весной прошлого года. Он также рассказал о «рейде ВСУ» в Курскую область России, который, по его словам, стал важным «фактором сдерживания» дальнейшего наступления российских войск. В результате этой операции, как заявил Сырский, якобы были выведены из строя не менее 80 тыс. российских военных, а потери ВСУ были меньше.

    Сейчас Украина продолжает испытывать нехватку ресурсов и людей для сдерживания наступления России. Сырский отметил, что новая программа мобилизации молодежи работает слабо, а мотивация потенциальных новобранцев зависит в первую очередь от предлагаемых выплат.

    Ранее Сырский выступил с требованием вернуть утраченные позиции на территории Курской и Белгородской областей России.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России для разрушения логистики Вооруженных сил России.

    Дональд Трамп подчеркнул, что Зеленский не должен наносить удары по Москве.

    МИД России пообещал решительный ответ в случае использования дальнобойных ракет Taurus на Украине.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    23 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    СМИ узнали о соглашении по Зангезурскому коридору между Арменией, Азербайджаном и США
    СМИ узнали о соглашении по Зангезурскому коридору между Арменией, Азербайджаном и США
    @ Resul Rehimov/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Испании заявили о существовании меморандума о взаимопонимании между Арменией, Азербайджаном и США по созданию Зангезурского коридора, который назван «мостом Трампа».

    Как пишет испанское онлайн-издание Periodista Digital со ссылкой на источники, документ был одобрен всеми тремя сторонами, передает РИА «Новости». «Нам удалось получить конфиденциальный документ под названием «Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора «Мост Трампа», – говорится в материале.

    Издание ссылается на неназванных представителей армянской диаспоры во Франции, которые имеют связи в правительстве Армении. В документе якобы говорится о строительстве транспортного коридора длиной 42 километра через Сюникскую область с сохранением суверенитета Армении над регионом.

    Отмечается, что эксплуатация транспортного маршрута будет передана частной американской компании, получившей необходимую лицензию.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Абу-Даби обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о гибком подходе Армении к вопросу Зангезурского коридора.

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    23 июля 2025, 13:02 • Новости дня
    Кремль подтвердил переговоры с Украиной в Стамбуле в среду
    Кремль подтвердил переговоры с Украиной в Стамбуле в среду
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Стамбуле в среду состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, основным вопросом которых станет обсуждение проектов меморандумов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что российская делегация отправилась в Стамбул для участия в третьем раунде прямых переговоров с Украиной, передает ТАСС.

    По его словам, встреча запланирована на вечер в среду, стороны намерены обсудить основные вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда переговоров.

    Песков уточнил, что работа над согласованием меморандумов фактически является подготовкой к возможной встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, на которой настаивает украинская сторона.

    Он добавил, что назначение саммита без предварительного согласования меморандумов Москва считает нецелесообразным, так как в этом случае лидерам государств пришлось бы выполнять «черновую, очень сложную и емкую работу».

    Источник сообщал, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения нового раунда переговоров с украинскими представителями.

    Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле планируются вечером в среду.

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    23 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

    Мединский заявил о важности проработки условий перед встречей Путина и Зеленского

    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия донесла до Украины, что встреча президента Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть хорошо проработана, чтобы она состоялась, и на ней поставить точку, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

    Необходимость тщательно подготовить встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским подчеркнул глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, передает ТАСС.

    Он отметил, что для проведения встречи лидеров необходимо проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.

    «На такой встрече надо не обсуждать, а ставить точку. Встречаться, чтобы все обсуждать заново, не имеет смысла. Как у нас говорят: «Конец – делу венец», – подчеркнул Мединский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о запрете Киева на переговоры с Путиным.

    Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Третий раунд переговоров в закрытом режиме между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле.

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    23 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    Мигрант забил мужчину в подмосковном Чкаловском

    В Подмосковье задержали уроженца Средней Азии по подозрению в убийстве

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело 50-летнего мужчины нашли у мусорного контейнера после конфликта с мигрантом, который затем скрылся с места происшествия.

    Как сообщает Главк МВД РФ по Московской области, в поселке Чкаловский Щелковского района обнаружено тело мужчины около жилого дома у мусорного контейнера.

    Правоохранители выяснили, что между погибшим и 34-летним уроженцем одной из стран Средней Азии произошел конфликт, который перерос в драку.

    По данным полиции, в ходе ссоры мигрант нанес оппоненту телесные повреждения, после чего скрылся с места преступления.

    «Фигурант дела был задержан в кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска», – сообщили в ведомстве. В настоящее время подозреваемый доставлен в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пензе семнадцатилетняя школьница смогла вырваться из рук мужчины-иностранца, который напал на нее на оживленной улице. В апреле в Петербурге повар из стран ближнего зарубежья избил своего коллегу из-за салата «Айсберг».

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    23 июля 2025, 19:38 • Новости дня
    Макфол призвал уехавших из страны россиян отказаться от гражданства РФ

    Бывший посол США назвал неприемлемым двойное гражданство для уехавших россиян

    Макфол призвал уехавших из страны россиян отказаться от гражданства РФ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший американский посол Майкл Макфол рекомендовал эмигрантам из России отказываться от гражданства, чтобы избежать западных санкций.

    В интервью журналисту Юрию Дудю, передает Газета.Ru, бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что россиянам, покинувшим страну, следует отказаться от российского гражданства. По словам Макфола: «Мы и лично я хотим, чтобы любой российский эмигрант отказался от своего гражданства».

    Макфол подчеркнул, что вариант сохранения двойного гражданства для уехавших из России считает неприемлемым. Экс-дипломат объяснил свою позицию желанием оградить россиян от санкционных рисков на Западе.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Газетой.Ru» охарактеризовала деятельность Макфола на дипломатическом посту как «терминатор американской дипломатии». Она напомнила, что в 2014 году, после заявления Макфола об уходе, ведомство опубликовало в Twitter пост «Прощайте, Михаил».

    В интервью Макфол также раскритиковал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, назвав его «воинственным человеком», с которым, по мнению бывшего посла, сложно работать. Он добавил, что Лавров обращался к нему просто по имени, хотя по протоколу полагалось использовать обращение «господин посол».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал бывшего посла США в России Майкла Макфола стать миротворцем и отметил его способность предлагать реалистичные решения.

    До этого Макфол предлагал Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через ее территориальные уступки в обмен на членство страны в НАТО.

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    23 июля 2025, 10:05 • Новости дня
    Толпа подростков разгромила кладбище в Челябинской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В поселке Ближний Береговой Снежинского городского округа Челябинской области несовершеннолетние разбили десятки памятников на кладбище.

    Часть памятников и столиков на кладбище оказались полностью разрушены, жители опасаются безнаказанности вандалов и обратились к губернатору региона Алексею Текслеру, пишет 74.ru.

    Местные жители опубликовали видео с разбитыми памятниками и вырванными столами. Они опасаются, что виновные могут уйти от ответственности. В комментариях к публикациям люди призвали губернатора вмешаться и проследить за наказанием причастных.

    «Все памятники лежат разбитые в пух и прах. Что не сломали, то развернули. Столы выломали. Мы когда узнали, это что-то было неповторимое в жизни нашей», – заявила одна из местных жительниц.

    По информации источника издания, разрушения устроила группа подростков в возрасте до 14 лет. В ГУ МВД по Челябинской области заявили, что личности причастных к порче памятников уже установлены, проводится проверка.

    В августе 2024 года в Великом Новгороде подростки вырвали кресты из могил на кладбище. Фотографии с крестами несовершеннолетние опубликовали в соцсетях.

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    23 июля 2025, 19:30 • Новости дня
    В России 56 человек оформили на себя 1,2 млн сим-карт

    Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлено 1,2 млн сим-карт

    В России 56 человек оформили на себя 1,2 млн сим-карт
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России выявлены 56 человек, на которых оформлено 1,2 млн сим-карт, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президент России Владимира Путина с правительством.

    Шадаев подчеркнул, что правоохранительные органы должны обратить внимание на ситуацию с оформлением большого числа сим-карт на ограниченное число лиц, передает «Интерфакс».

    «Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности», – заявил он.

    По словам министра, с 1 апреля все пользователи портала «Госуслуги» получили данные о количестве мобильных номеров, зарегистрированных на них. В общей сложности информация была направлена примерно 150 млн пользователей. Шадаев напомнил, что согласно новому закону, принятому в конце прошлого года, до 1 ноября гражданам разрешается оставить себе не более 20 сим-карт.

    Весной Россияне получили возможность блокировать на «Госуслугах» подозрительные сим-карты.

    В прошлом году Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого россиянина, а также поправки в законопроект, ужесточающий правила оборота «серых» SIM-карт.

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    23 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Эксперты сообщили о возможности алхимического золота занять 55% рынка

    Алхимическое производство золота на АЭС могло бы дать до 2 тыс. тонн

    Эксперты сообщили о возможности алхимического золота занять 55% рынка
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Золотодобывающая компания «Павлик» оценила потенциал производства золота из ртути на атомных электростанциях, отметив ограниченное влияние на мировой рынок.

    По информации, опубликованной РИА «Новости», магаданская компания «Павлик» рассчитала, что производство золота из ртути на атомных электростанциях может обеспечить до 55% мировой добычи.

    В «Павлике» изучили идею американского стартапа Marathon Fusion, который предложил превращать ртуть в золото при помощи нейтронов в ядерных реакторах. Согласно этим расчетам, если бы все мировые АЭС использовались для этого метода, ежегодно могло бы производиться до 2 тыс. тонн золота, что составляет 55% от текущей мировой добычи.

    В умеренном сценарии, где только 30% мощностей АЭС займет алхимическое производство золота, объем достиг бы 0,6 тыс. тонн в год (17% от нынешней добычи). Стоимость всего производимого при таком способе золота оценивается в 154 млрд долларов, если тонна обходится в 77 млн долларов.

    В компании подчеркнули, что даже при фантастических объемах производство золота с помощью АЭС не окажет серьезного влияния на общий рынок драгоценного металла из-за накопительного характера золота и значительной роли переработки лома, а также возможности центробанков регулировать предложение. Основными факторами влияния на цену золота остаются курсы валют, инфляция, политика центробанков и глобальные кризисы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует запустить торги золотом на Петербургской бирже до конца года. Президент Владимир Путин отметил, что стоимость золота достигла исторического максимума и операции с золотыми слитками выросли более чем в два раза.

    Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что опасения Дональда Трампа по поводу будущего доллара и угрозы тем, кто ищет ему альтернативу, имеют основания, поскольку для доллара США существуют тревожные тенденции.

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    23 июля 2025, 20:15 • Новости дня
    Израиль объявил Западный берег Иордан своей территорией

    Кнессет признал Западный берег Иордан «неотъемлемой частью Израиля»

    Израиль объявил Западный берег Иордан своей территорией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кнессет (парламент) Израиля утвердил резолюцию, «подтверждающую историческое, культурное и духовное право страны на все части Земли Израиля, включая Иудею, Самарию и Иорданскую долину», пишет Israel National News.

    По информации Israel National News, документ набрал большинство голосов: 71 – за, против высказались представители арабских партий и партии «Демократы», а фракции «Кахоль Лаван» и «Еш Атид» не участвовали в голосовании.

    В постановлении подчеркивается, что «эти территории являются неотъемлемой частью еврейской родины, а города Хеврон, Шхем (Наблус), Шило и Бейт-Эль отражают историческую преемственность еврейского присутствия».

    Резолюция содержит тезис о том, что «события 7 октября доказали: создание палестинского государства станет экзистенциальной угрозой для Израиля и дестабилизирует регион». Подчеркивается, что идея палестинского государства снята с повестки дня Кнессета.

    Резолюция призывает правительство Израиля в кратчайшие сроки распространить государственный суверенитет, законы, административную и юридическую юрисдикцию на все формы еврейского заселения в Иудее, Самарии и Иорданской долине. Документ завершает обращение к союзникам Израиля с призывом поддержать «возвращение Сиона» и право Израиля на полный суверенитет в этих регионах.

    В июле прошлого года Израиль присоединил 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан.

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    23 июля 2025, 10:37 • Новости дня
    Обама впервые ответил на обвинения Трампа в попытке госпереворота

    Обама отверг обвинения Трампа в попытке переворота и назвал их абсурдными

    Обама впервые ответил на обвинения Трампа в попытке госпереворота
    @ Mc1 Vanessa White/U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Барак Обама публично отверг обвинения Дональда Трампа в попытке «госпереворота» после выборов 2016 года, назвав их попыткой отвлечь внимание.

    Барак Обама впервые публично ответил на призывы Дональда Трампа привлечь его к уголовной ответственности, категорически отвергнув обвинения бывшего президента в попытке организовать «переворот» после выборов 2016 года, передает The Guardian.

    Офис Обамы опубликовал жесткое опровержение: «Из уважения к институту президентства наша команда обычно не реагирует на постоянный поток дезинформации из этого Белого дома. Но эти утверждения настолько возмутительны, что требуют ответа. Эти абсурдные обвинения нелепы и являются слабой попыткой отвлечь внимание».

    В заявлении также опровергаются выводы 11-страничного доклада главы национальной разведки Тулси Габбард, в котором она рекомендовала передать в минюст якобы доказательства «изменнического заговора» со стороны окружения Обамы. Представители Обамы подчеркнули, что «ничто в документе, опубликованном на прошлой неделе, не опровергает общепринятый вывод: Россия пыталась повлиять на выборы 2016 года, но не смогла изменить результаты голосования». Этот вывод был подтвержден докладом двухпартийного комитета сената по разведке в 2020 году под руководством Марко Рубио.

    Ответ Обамы последовал за серией заявлений Трампа на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Трамп напрямую обвинил Обаму в «предательстве» и утверждал, что у Габбард якобы есть «тысячи дополнительных документов» в подтверждение заговора. Он настаивал, что «лидером шайки был президент Обама» и называл происходящее «неоспоримым доказательством попытки переворота», отмечает издание.

    Впрочем, доклад Габбард, по оценке бывшего аналитика ЦРУ Фултона Армстронга, содержит «заранее заданные выводы», смешивает и искажает различные вопросы и пытается дискредитировать оценку разведсообщества 2017 года о вмешательстве России в выборы. Армстронг назвал документ Габбард «поверхностным и манипулятивным», а обвинения в адрес «глубинного государства» – дилетантскими и подрывающими доверие к самому докладу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором искусственный интеллект изобразил задержание экс-президента США Барака Обамы сотрудниками ФБР. Трамп считает, что министерству юстиции необходимо проверить возможное вмешательство экс-главы США Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.

    Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что у властей есть доказательства, позволяющие предъявить обвинения фигурантам сговора администрации Обамы на выборах 2016 года.

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    23 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Власти Украины призвали жителей Краматорска срочно эвакуироваться
    Власти Украины призвали жителей Краматорска срочно эвакуироваться
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    На фоне сложной обстановки в Краматорске власти обратились к населению с настоятельным призывом уехать из города.

    Власти подконтрольной Киеву части ДНР обратились к жителям Краматорска с просьбой покинуть город, передает ТАСС. Глава военной администрации Вадим Филашкин заявил: «В Краматорске сейчас находится около 53 тыс. жителей. Выезжайте, потому что обстановка с каждым днем становится все сложнее».

    Ранее аналогичный призыв о срочной эвакуации прозвучал и для жителей Славянска, также находящегося под контролем Киева. Власти объясняют свои действия приближением линии фронта и растущей угрозой для мирного населения.

    Филашкин напомнил о расширении зоны принудительной эвакуации, затрагивающей Дружковскую, Лиманскую общины и другие прифронтовые территории. Жителей двух населенных пунктов вблизи Красноармейска уже эвакуируют в обязательном порядке. С 16 июля на участке трассы Краматорск – Доброполье введен запрет на передвижение граждан и транспорта.

    Из-за активизации боевых действий киевский режим также начал принудительную эвакуацию в Днепропетровской области, которая касается территорий, граничащих с ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подготовленные позиции Вооруженных сил Украины в районе Краматорска в Донецкой народной республике не смогут долго сдерживать наступление российских войск из-за нехватки личного состава и проблем с логистикой.

    Уничтожение украинских сил в огневых мешках может привести к обвалу обороны ВСУ и ускорить освобождение Донецкой народной республики. Войска группы «Юг» освободили поселок Предтечино, что означает начало финальной стадии битвы за Константиновку, ключевой пункт для взлома всей обороны ВСУ в зоне спецоперации.

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    23 июля 2025, 09:58 • Новости дня
    Живущий в России брат Сырского отказался от денег главкома ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Брат главнокомандующего украинской армией Александра Сырского Олег Сырский сообщил, что из-за брата семью в России называют врагами, а сам он потерял работу и лишился средств.

    Олег Сырский заявил ИА «Регнум», что отказался от предлагаемых родственником денег на лечение родителей.

    «Мне плевать на деньги, отцу плохо, мать глохнет. Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами. Я потерял работу из-за него», – сказал он.

    По словам мужчины, он трудился в охране на заводе автозапчастей и был вынужден брать дополнительные смены, чтобы обеспечить лечение отца. Однако после увольнения денег не осталось даже на оплату квартиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отец главнокомандующего украинскими вооруженными силами Александра Сырского Станислав Сырский находится на лечении в одной из московских клиник. Станислав Сырский борется с заболеванием головного мозга с апреля. Ему исполнилось 86 лет.

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    23 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» объяснил появление логотипа Renault на деталях Iskra
    «АвтоВАЗ» объяснил появление логотипа Renault на деталях Iskra
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В пресс-службе автоконцерна сообщили, что компоненты с маркировкой Renault были заказаны до передачи предприятия российским владельцам, повторный заказ деталей признан невыгодным.

    В пресс-службе «АвтоВАЗа» объяснили, что проект Lada Iskra стартовал еще при акционерах из Renault, поэтому часть оснастки и пресс-форм для деталей заказывалась в тот период, передает РИА «Новости».

    В компании подчеркнули, что менять логотип на уже изготовленных компонентах нецелесообразно с экономической точки зрения.

    «Проект начался еще при французских акционерах и часть оснастки и пресс-форм заказывалась еще в то время. Поэтому там лого «Рено». Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно. Мы подтверждаем, что в номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки Iskra, более 90% – это российское производство и поставщики».

    Серийное производство Lada Iskra стартовало 19 марта в Тольятти, а продажи начались 20 июля в Москве, Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 млн рублей.

    Ранее Renault передал свой пакет акций «АвтоВАЗа» государству, но сохранил опцион на выкуп доли в течение шести лет.

    Возможность возврата Renault обсуждается при условии соблюдения ряда требований российской стороны, в частности поставки комплектующих и инвестиций.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что западным компаниям не будут предоставляться преференции при возвращении на рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отметил успехи «АвтоВАЗа» с 2022 года. В стране производят собственные новые модели машин и заменяют компонентную базу, несмотря на действующие ограничения.

    Эксперты указывают, что новая Lada Iskra рассчитана на среднего россиянина и доступна по цене до полутора миллионов рублей. Продажи Lada Iskra, которая представлена в трех вариантах кузова по цене от 1,249 млн рублей, стартуют 20 июля 2025 года в Тольятти, Москве и Петербурге.

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