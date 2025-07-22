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    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

    27 комментариев
    22 июля 2025, 11:06 • Новости дня

    Еврокомиссар обвинил Россию в использовании мигрантов как оружия против Европы

    Еврокомиссар обвинил Россию в использовании мигрантов как оружия против Европы
    @ MOHAMMED BADRA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский комиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что Россия использует мигрантов как оружие против Европы и подчеркивает необходимость диалога с ливийским лидером Халифой Хафтаром, сообщает Politico.

    Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что Евросоюз должен быть готов вести переговоры с якобы поддерживаемым Россией ливийским командующим Халифой Хафтаром, чтобы предотвратить использование миграционного кризиса как «оружия против Европы», передает Politico.

    «Есть, безусловно, опасность, что Россия... будет использовать мигрантов и миграционный вопрос в целом как оружие против Европы. Это уже происходит, и мы опасаемся, что Россия намерена поступить так же в Ливии», – подчеркнул Бруннер.

    Высказывание еврокомиссара прозвучало на фоне инцидента в Бенгази, когда самого Бруннера и министров из Италии, Греции и Мальты выдворили из города после отказа сфотографироваться с представителями администрации Хафтара. Ливийские власти объявили Бруннера персоной нон грата, опасаясь, что европейская делегация может придать легитимность администрации Хафтара, которую большинство стран мира не признает.

    Несмотря на напряженность, Бруннер сообщил, что Евросоюз готов возобновить диалог с Хафтаром и его окружением, поскольку влияние России в Ливии вызывает серьезные опасения в Брюсселе. Он отметил, что сохраняются рабочие коммуникационные каналы на техническом уровне между ЕС и представителями Хафтара.

    Ситуация обостряется из-за роста числа мигрантов, прибывающих морским путем из Ливии – особенно через центральное Средиземноморье. Хотя общее число нелегальных пересечений границ снизилось на 20% в первой половине 2025 года, этот маршрут остается самым загруженным и составляет 39% всех нелегальных прибытия в ЕС.

    Власти Греции временно приостановили рассмотрение заявлений о предоставлении убежища для мигрантов, прибывающих морем из Северной Африки, что вызвало критику со стороны правозащитных организаций. На фоне опасений о возможных новых попытках «гибридной войны» с использованием мигрантов со стороны России, Евросоюз рассматривает варианты миграционной дипломатии, включая развитие помощи Ливии и облегчение выдачи виз, чтобы контролировать миграционные потоки.

    На неформальном саммите в Германии министры внутренних дел Евросоюза согласовали более строгие миграционные правила и обсуждали создание центров для депортации отказавших в убежище мигрантов за пределами ЕС.

    В Ливии, по данным УВКБ ООН, сейчас находится более 600 тыс. перемещенных лиц. Евросоюз финансирует береговую охрану Ливии, несмотря на сообщения о массовых нарушениях прав человека, в том числе пытках и сексуальном рабстве мигрантов.

    Восток Ливии контролирует Хафтар и его армия, а запад – «признанное международным сообществом» правительство национального единства в Триполи. Европейские лидеры уже не впервые обращаются к ливийским военным лидерам для сдерживания миграции по маршруту из Африки.

    Между тем, Италия и Греция пытаются привлечь внимание союзников по ЕС и НАТО к ситуации в Ливии из-за роста влияния России.

    Еврокомиссия рассматривает возможность сокращения финансирования государств Африки в случае отсутствия мер по сдерживанию миграции в Европу.

    Глава Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри заявил о решительном несогласии с планами депортации мигрантов на территорию страны.

    21 июля 2025, 09:51 • Новости дня
    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами

    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами на антироссийские санкции

    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Китая объявили о готовности принять решительные меры для защиты интересов национального бизнеса после расширения антироссийских санкций ЕС, куда были включены китайские компании, сообщило Министерство коммерции КНР.

    Китайские власти намерены принять решительные меры в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, передает ТАСС.

    Министерство коммерции КНР подчеркнуло, что такие ограничения противоречат духу взаимопонимания, ранее достигнутому между Пекином и Брюсселем на высшем уровне, и оказывают серьезное негативное влияние на торгово-экономические отношения.

    В официальном заявлении министерства говорится, что Китай настаивает, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий в отношении китайских компаний. КНР пообещал защитить законные права и интересы китайских компаний.

    Отмечается, что КНР неоднократно выражала недовольство по поводу односторонних мер Евросоюза и подчеркивала свое категорическое несогласие с подобной политикой. Китайские власти вновь заявили, что выступают против любых санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН, и расценивают их как нарушение международного права.

    Ранее Совет ЕС ввел 18-й пакет антироссийских санкций, включив в список четыре китайские компании.

    Министр иностранных дел КНР Ван И предупреждал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас о возможных ответных мерах Пекина, если под санкции попадут китайские банки.

    Новый пакет санкций Евросоюза оценивается как потенциально опасный для стабильности мировой экономики.

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    21 июля 2025, 09:07 • Новости дня
    Стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней

    Telegraph: Британия объявит кампанию по вооружению Украины за 50 дней

    Стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках заседания контактной группы по помощи Киеву министр обороны Британии Джон Хили предложит запустить 50-дневную кампанию по поставкам вооружений Киеву, включая закупку ракет ПВО на 170 млн евро, сообщает газета Telegraph.

    Газета Telegraph сообщает о намерении Лондона объявить о 50-дневной кампании по вооружению Киева на встрече контактной группы. Министр обороны Британии Джон Хили, по данным издания, выступит с предложением активизировать помощь Киеву на ближайшие семь недель, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по информации газеты, Британия и Германия достигнут соглашения о совместной закупке ракет для противовоздушной обороны, используя финансирование из Берлина в размере 170 млн евро. Эти вооружения планируется передать Киеву для усиления его оборонительных возможностей.

    Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Премьер Британии Кир Стармер заявил о планах Лондона закупить у США ракетные системы Patriot для передачи Киеву.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву совместно произведенное Британией дальнобойное оружие.

    До этого Британия и Германия выделили 450 млн фунтов на поставку дронов и вооружения украинской армии.

    Кремль назвал западные военные объекты на Украине законной целью.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    19 июля 2025, 11:59 • Новости дня
    Ветерана Великой Отечественной войны выдворили из Латвии за отказ осудить Россию

    Власти Латвии выдворили пожилого ветерана за отказ заполнять «анкету лояльности»

    Ветерана Великой Отечественной войны выдворили из Латвии за отказ осудить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Латвии не продлили вид на жительство 98-летнему Василию Москальенову, ветерану Великой Отечественной войны, после его отказа заполнять так называемую «анкету лояльности», его выдворили из страны.

    Ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова, которому 98 лет, выдворили из Латвии после отказа подписывать так называемую «анкету лояльности», сообщает радио Sputnik.

    Власти страны не продлили ему вид на жительство, так как ветеран отказался осудить спецоперацию на Украине и признать Крым украинским.

    После 60 лет жизни в Латвии Москальенов был вынужден уехать в Россию. В переезде ему помогли российские дипломаты. На границе Псковской области ветерана встретили журналисты и губернатор, который заверил, что фронтовику окажут всю необходимую помощь.

    Ранее 83-летний гражданин Латвии Александрс Димитриевс получил вид на жительство в России.

    Также Из Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова. В Калининграде Каткову выделили двухкомнатную служебную квартиру, он продолжает работать в Балтийском федеральном университете имени Канта.

    Также латвийские власти аннулировали постоянный вид на жительство двум 71-летним супругам из Риги из-за того, что они не смогли пройти экзамен по латышскому языку. Оба страдают глухонемотой.

    МИД России заявил, что Литва, Латвия и Эстония угрожают депортацией русскоязычных, усиливая русофобские настроения и затрагивая тысячи человек.

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    19 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Венгерский аналитик предрек самоликвидацию ЕС из-за политики по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз сталкивается с угрозой самоликвидации из-за чрезмерной поддержки Украины и невыгодной экономической политики, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

    Кошкович, комментируя в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) материал Politico о возможном банкротстве Европы, отметил, что европейские страны принимают неразумные решения в отношении Украины, которые могут привести к серьезным последствиям для самого ЕС, передает РИА «Новости».

    «Давайте купим оружие для Зеленского, заплатим пошлину Трампу в 30% и отрежем себя от дешевой энергии. О, и давайте направим 25% бюджета ЕС на Украину. Цивилизационное самоубийство», – написал Кошкович.

    Ранее Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий. ЕС ввел запрет на импорт в страны объединения нефтепродуктов, изготовленных на основе российской нефти.

    В постпредстве России при ЕС заявили, что введение запрета на импорт в Европейский союз нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах, приведет к увеличению цен на топливо.

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    21 июля 2025, 13:10 • Новости дня
    Минтруд запретил наем мигрантов-медиков и водителей без знания русского языка
    Минтруд запретил наем мигрантов-медиков и водителей без знания русского языка
    @ Zamir Usmanov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В России ужесточили требования к найму мигрантов на должности, предполагающие общение с населением, включая медиков, водителей и продавцов.

    Изменения в действующие законопроекты по вопросам трудовой миграции анонсировал статс-секретарь – замглавы Минтруда Андрей Пудов, передает ТАСС. Теперь мигрантам, которых нанимают на работы, связанные с социальной коммуникацией, потребуется подтверждать знание русского языка и истории России.

    В частности, медицинские работники были исключены из перечня квалифицированных специалистов, которым ранее могли выдавать разрешения на работу вне квот без языкового теста. Соответствующий приказ уже подготовлен Минтрудом.

    Дополнительно скорректирован порядок формирования заявок регионов на квотные позиции: работодатели больше не смогут привлекать мигрантов-водителей, продавцов и медицинских работников без подтвержденного знания русского языка. Такие профессии теперь требуют обязательного прохождения теста на знание языка и истории.

    Глава Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что работники, взаимодействующие с гражданами России, обязаны знать язык и законы страны. Он попросил МВД внимательно изучить список профессий, допускающий исключения по языковому тесту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить бесплатное обучение детей мигрантов в российских школах. Он также выступил за ограничение количества попыток сдачи теста по русскому языку для мигрантов.

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    22 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    Зеленский обвинил ЕС в задержке передачи помощи на 150 млрд евро
    Зеленский обвинил ЕС в задержке передачи помощи на 150 млрд евро
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о невыполнении странами Евросоюза обещаний по предоставлению финансовой поддержки Киеву на 150 млрд евро.

    Зеленский выразил недовольство отсутствием реальных поступлений обещанной финансовой поддержки от европейских стран на фоне ранее данных гарантий, пишут «Ведомости».

    По его словам, европейские страны заявили о готовности выделить Украине 150 млрд евро, однако Киев пока не получил эти средства.

    Зеленский отметил, что страны Евросоюза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. По его словам, десять стран готовы взять эти средства.

    «Мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», – заявил Зеленский

    Он подчеркнул, что этот вопрос касается не только Евросоюза, но и НАТО.

    Ранее страны Евросоюза утвердили инвестиционный план SAFE на 150 млрд евро для усиления военного потенциала и самостоятельности оборонной промышленности Европы.

    Глава ЕК фон дер Ляйен объявила о создании европейского фонда для восстановления Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина затягивает Европу в новую финансовую дыру.

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    22 июля 2025, 02:59 • Новости дня
    Словакия собралась увеличить закупки российского газа на фоне санкций ЕС
    Словакия собралась увеличить закупки российского газа на фоне санкций ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Контролируемая государством словацкая компания Slovensky plynarensky priemysel (SPP) в 2026 году может полностью обеспечить поставки газа потребителям за счет импорта из России на фоне новых санкций ЕС против России, сообщило Bloomberg.

    Это станет возможным после того, как Евросоюз введет запрет на спотовые закупки российского газа для большинства компаний, что освободит мощности в трубопроводах для долгосрочных клиентов Газпрома, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В рамках новых санкций ЕС запретит странам сообщества совершать спотовые покупки российского газа с января 2026 года, однако Словакия и Венгрия получат исключение для выполнения долгосрочных контрактов вплоть до конца 2027 года. У SPP заключено соглашение с Газпромом до 2034 года, что позволяет сохранять поставки.

    Директор по торговле SPP Михал Лалик заявил: «Российский газ для нас наиболее экономически выгодный, поэтому мы отдаем ему приоритет. Мы могли бы закупать 100% наших потребностей. Это около 8 млн куб. м ежедневно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия блокировала новый пакет санкций ЕС из-за опасений по поводу ограничения импорта российских энергоносителей. В конце концов страны Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России. СМИ сообщили, что Словакия поддержала очередной пакет санкций после того, как Евросоюз предоставил ей определенные уступки.

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    21 июля 2025, 12:31 • Новости дня
    ФСБ: Этническая банда легализовала более 1 тыс. мигрантов в Москве и области

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве вступил в силу приговор четырем членам этнической группы, которые легализовали более тысячи мигрантов в Москве и Московской области.

    ФСБ сообщила, что решение Чертановского районного суда о назначении наказания четырем гражданам, уроженцам Азербайджана с российским гражданством, вступило в силу. Ильхам Мамедов, Адалят Раджабов, Гудрат Мустафаев и Гусейн Раджабли получили от двух до пяти лет лишения свободы за организацию незаконной миграции, передает РИА «Новости».

    Сотрудники УФСБ по Москве и области сообщили, что обвиняемые занимались изготовлением поддельных миграционных документов для иностранцев, что позволяло им легально пребывать в России и оформлять патенты на работу. По данным следствия, за время работы группировка легализовала свыше 1 тыс. иностранных граждан, получив не менее 2 млн рублей преступного дохода.

    Отмечается, что полученные преступным путем деньги участники преступной группы использовали в том числе для финансовой поддержки родственников в Азербайджане.

    В ходе следственных мероприятий были ликвидированы две нелегальные лаборатории по изготовлению фальшивых документов. У оперативников изъяли технику, базы данных «клиентов», миграционные карты, печати и паспорта граждан стран Центральной Азии.

    Ранее сообщалось, что 12 человек, в том числе двое сотрудников полиции, обвинили в организации фиктивной регистрации иностранных граждан в Балашихе и Реутове.

    В Татарстане супругов задержали за незаконную легализацию 1,5 тыс. мигрантов.

    В Краснодарском крае преступную группу, организованную уроженцем Центральной Азии, выявили за помощь сотням мигрантов в получении незаконных документов.

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    19 июля 2025, 15:12 • Новости дня
    Орбан отказался поддержать бюджет ЕС с деньгами для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал отклонить бюджет Евросоюза, предусматривающий выделение средств на Украину и ущемление интересов венгерских фермеров.

    «Я никогда не приму бюджет ЕС, который направляет венгерские деньги на Украину. Я никогда не приму бюджет ЕС, который разоряет венгерских фермеров», – заявил Орбан, передает ТАСС.

    Глава правительства добавил, что не согласится на бюджет, делающий Венгрию уязвимой для шантажа, а венгры не должны получать причитающиеся им средства только после поддержки политики Брюсселя в сфере войны, миграции и трансгендерной пропаганды.

    Орбан призвал руководству Евросоюза серьезно отнестись к позиции Будапешта и усвоить ответ: «Никогда».

    Ранее Орбан заявил о необходимости отозвать проект бюджета ЕС. Он также сообщил о теоретической возможности выхода Венгрии из Евросоюза.

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    19 июля 2025, 16:11 • Новости дня
    Экс-еврокомиссар призвал Европу наладить взаимопонимание с Россией

    Экс-еврокомиссар Ферхойген заявил о необходимости взаимопонимания Европы с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген заявил о важности выстраивания взаимопонимания Европы с Россией ради мира на континенте.

    Европейским странам следует стремиться к взаимопониманию с Россией, если они действительно заинтересованы в долгосрочном мире на континенте, заявил бывший еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген в авторской статье для швейцарского издания Die Weltwoche, передает ТАСС.

    Ферхойген назвал «чистым лицемерием» позицию европейских политиков, которые объявили Россию неспособной к переговорам на фоне спецоперации на Украине, несмотря на многочисленные нарушения Устава ООН западными странами. По мнению экс-еврокомиссара, отклонение предложения России по диалогу о новой архитектуре безопасности в Европе в декабре 2021 года противоречило духу НАТО и нарушило его учредительный договор.

    Он напомнил, что статья 1 договора НАТО прямо говорит о необходимости урегулирования конфликтов для укрепления мира. Ферхойген подчеркнул, что годы отказа предоставлять России равноправное место на европейской политической арене были несправедливыми и не отвечали интересам Европы.

    Бывший еврокомиссар добавил, что политика «безопасности от России, а не с Россией» лишь усугубляет напряженность. Он предупредил, что такая позиция делает гонку вооружений практически неизбежной и может привести к открытому конфликту.

    Североатлантический альянс ведет подготовку к возможному конфликту с Россией.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет учитывать милитаризацию Европы и проявления нацизма в своей стратегии.

    Запад создал миф о «скором нападении России» для оправдания своих действий.

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    19 июля 2025, 14:27 • Новости дня
    В Польше произошли столкновения противников и сторонников миграции

    В центре Варшавы прошли драки на акциях сторонников и противников миграции

    Tекст: Вера Басилая

    Крупные уличные столкновения между националистами и промигрантскими активистами вспыхнули у Дворца культуры и науки в Варшаве, были эвакуированы участники.

    Массовые стычки между сторонниками и противниками миграционной политики прошли в центре Варшавы, передает РИА «Новости».

    В субботу активисты националистической коалиции «Конфедерация» и фанаты футбольного клуба «Легия» попытались вступить в силовое противоборство с промигрантскими активистами. Они выкрикивали нецензурные лозунги, пытались отобрать плакаты и затевали драки, полиция вынуждена была разделять участников акций кордонами.

    В ходе противостояния нескольким промигрантским активистам понадобилась экстренная эвакуация – полицейские буквально вынесли их из толпы. Фанаты «Легии» вели себя наиболее агрессивно, взрывали петарды и неохотно подчинялись распоряжениям правоохранителей.

    Аналогичные антимигрантские акции прошли в 80 городах по всей Польше, по данным полиции, протесты зарегистрированы в 100 местах. Организаторы заявляли об участии более 100 тыс. человек, самая массовая акция прошла в Варшаве. Протестующие обвинили правительство Дональда Туска в неэффективной борьбе с нелегальной миграцией и выступили против миграционного пакта Евросоюза и создания центров интеграции мигрантов, передает ТАСС.

    Ранее власти Польши ввели пограничный контроль на 30 дней с Германией и Литвой на фоне сообщений о незаконной транспортировке мигрантов с немецкой стороны.

    Ранее сообщалось, что основной поток нелегальных мигрантов в Польшу идет из Литвы.

    В феврале Польша отказалась принимать новых мигрантов и оплачивать штрафы за отказ.

    Евросоюз предостерег Польшу от новой миграционной стратегии, включая приостановку предоставления убежища нелегальным мигрантам.

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    19 июля 2025, 11:50 • Новости дня
    Правительство ДРК и повстанцы подписали соглашение о перемирии на востоке страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители правительства Демократической Республики Конго (ДРК) и члены «Альянса реки Конго», куда входит группировка М23, подписали в Дохе декларацию о принципах прекращения конфликта на востоке страны.

    Документ предусматривает немедленное прекращение огня, сообщило агентство AFP, передает ТАСС. В тексте декларации подчеркивается обязательство сторон начать диалог с целью выработки всеобъемлющего мирного соглашения.

    В январе в столице Демократической Республики Конго прошли демонстрации с призывом к России оказать содействие в урегулировании конфликта на востоке страны.

    Агентство Bloomberg сообщало, что в восточной части Демократической Республики Конго четыре бойца южноафриканской армии погибли в результате боевых действий с повстанцами M23, поддерживаемыми Руандой.

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    21 июля 2025, 22:19 • Новости дня
    Премьер Грузии выразил надежду на сохранение безвизового режима с ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Евросоюз не решится приостановить безвизовый режим для граждан страны.

    Кобахидзе считает, что Евросоюз не решится отменить безвизовый режим для граждан страны, передает ТАСС.

    По его словам, подобный шаг может спровоцировать новую волну протестов в Тбилиси, что не соответствует интересам самой Европы.

    Он отметил, что если Европа попытается отменить безвизовый режим и таким образом спровоцировать волну недовольства, большинство грузин все равно не поддержат подобную акцию.

    Глава правительства отметил, что для большей части населения Грузии приоритетом остается сохранение мира и устойчивое экономическое развитие, а не перспектива свободных поездок в Европу. Кобахидзе считает, что именно эти ценности важнее политических манипуляций и попыток внешнего давления.

    Ранее Евросоюз потребовал от Грузии отменить законы о прозрачности иностранного финансирования и пропаганды ЛГБТ для сохранения либерального безвизового режима.

    Руководство Грузии ранее определило свои «красные линии» на переговорах с Брюсселем.

    Власти Грузии отказались снимать запрет на пропаганду ЛГБТ ради сохранения безвиза с Евросоюзом.

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    21 июля 2025, 22:02 • Новости дня
    Мерц заявил об обещании США поставить Германии и ЕС новые системы Patriot

    Мерц сообщил о согласии США заменить отправленные на Украину системы Patriot

    Tекст: Вера Басилая

    Германия и другие страны ЕС могут получить новые зенитные ракетные комплексы Patriot от США после передачи своих установок на Украину, однако детали сделки пока обсуждаются, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Соединенные Штаты пообещали предоставить Германии и Евросоюзу новые зенитные ракетные комплексы Patriot, если Европа согласится передать свои имеющиеся системы Украине. По словам Мерца, такое соглашение достигнуто на принципиальном уровне, однако сами новые комплексы пока не были закуплены, передает РИА «Новости».

    Мерц пояснил, что сейчас министры правительства Евросоюза проводят переговоры с американской стороной, чтобы уточнить детали и определить источник поставок замены для немецких и европейских Patriot.

    «Эта замена пока фактически еще не закуплена», – отметил канцлер Германии.

    Он подчеркнул, что принципиальное обещание о получении замены со стороны США уже получено, и теперь остается только согласовать детали между министрами обороны европейских стран.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил о договоренности по поставке пяти комплексов Patriot на Украину.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поставит Киеву вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только оплатить это. Позднее выяснилось, что Германия должна не только оплатить американские системы ПВО, но и передать свои Patriot на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал для Германии проблемы при оплате помощи Киеву.

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    22 июля 2025, 11:20 • Новости дня
    МИД заявил об ответных мерах на санкции ЕС

    МИД: Москва существенно расширила список европолитиков с запретом въезда в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на новые санкции Евросоюза Москва увеличила перечень граждан из европейских стран, которым теперь запрещен въезд в Россию, сообщили в МИД России.

    Москва существенно расширила список представителей Евросоюза и ряда европейских государств, которым теперь запрещен въезд в Россию в качестве ответа на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС, следует из сообщения МИД на сайте.

    Среди лиц с ограничениями на въезд оказались представители евроинститутов, стран – членов ЕС, а также ряда государств, поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя. Запрет введен на основании федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ.

    В МИД подчеркнули, что подобные антироссийские акции не способны как-либо повлиять на политику страны.

    «Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка», – заявили в ведомстве.

    Также в министерстве отметили, что все последующие санкционные решения ЕС будут получать своевременный и адекватный ответ со стороны Москвы. Российская сторона намерена и далее принимать меры в ответ на недружественные действия.

    В пятницу постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия адаптировалась к жизни под санкционным давлением.

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко допускал возможность обнуления товарооборота с Евросоюзом.

    Новый пакет санкций со стороны Евросоюза имеет ряд опасных последствий для российской экономики.

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