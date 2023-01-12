ЕС отправил Эстонию воровать российские деньги

Эстония первой из всех стран ЕС решила приступить к изъятию российских активов. Они небольшие – всего около 20 млн долларов. Но тут важно другое – Евросоюз, похоже, решил с помощью маленькой Эстонии протестировать конфискацию российских активов, а заодно выявить реакцию и ответные шаги Москвы. Прибалтийские государства уже не в первый раз используются Западом в таких целях.

Еврокомиссия (ЕК) поддерживает намерение Эстонии приступить к изъятию российских активов, не дожидаясь других стран ЕС. Об этом заявил в четверг представитель ЕК Кристиан Виганд. «В целом я могу сказать, что это хорошо, что отдельные страны ЕС начали двигаться в том направлении», – сообщил он.

По словам Виганда, Еврокомиссия пока не знает, какой юридический путь выберут эстонцы для этой цели, и обсуждать его пока преждевременно. Однако, по его мнению, эти действия Таллина в любом случае соответствуют курсу Брюсселя.

Виганд добавил, что введение в Евросоюзе уголовной ответственности за попытки обойти антироссийские санкции как раз и ускорит изъятие собственности. «Еврокомиссия еще 2 декабря опубликовала предложение о введении в ЕС уголовной ответственности за обход запретительных мер. Мы неоднократно подчеркивали, что криминализация таких действий, как уклонение от санкций, поможет конфисковывать активы, которые люди пытаются спрятать. Это также часть наших усилий, чтобы собрать средства на восстановление Украины», – пояснил Виганд.

Впрочем, когда ему задали вопрос, по какому законодательству будет действовать Эстония в такой ситуации, Виганд ответил уклончиво: «Это эстонское заявление в настоящее время пока остается лишь заявлением. Мы не комментируем анонсов» (цитата по «Интерфаксу»).

Дмитрий Суслов, эксперт клуба «Валдай», замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, сомневается в том, что Запад сможет найти хоть какую-то правовую лазейку для конфискации российских государственных активов.

«Скоро в Евросоюзе вступит в силу закон о том, что нарушение режима антироссийских рестрикций – уголовное преступление. В качестве наказания там наверняка будет указана конфискация собственности. И я уверен, что некоторые страны ЕС такой мерой воспользуются. Но речь тут идет лишь о деньгах рядовых граждан России.

А вот чтобы запустить руку в суверенные фонды, в деньги Центробанка? Пока такого законодательства нет, и даже предпосылок для его появления тоже нет.

Если вдруг такой закон примут, если в ЕС узаконят конфискацию суверенных денег по политическим причинам, это нанесет колоссальный удар по всей мировой финансовой системе, по перспективе любых инвестиций в евро и доллар. Это самоубийственный шаг. Все развивающиеся страны сделают из этого однозначный вывод – Индия, Китай, Ближний Восток и другие», – предупреждает эксперт «Валдая».

«Шаги, которые позволят Брюсселю «узаконить» экспроприацию как раз и будут связаны с ужесточением контроля за исполнением антироссийских запретов, – вторит Суслову президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. – Эта практика отрабатывается не только в европейской юрисдикции, но и в США. И эта практика будет ужесточаться, а правовые принципы уже сейчас позволяют конфискацию как наказание за преступление. Но это касается только частных денег».

Однако в отличие от Суслова, Ремизов уверен, что своих замороженных на Западе денег Россия уже не увидит. «Европейцы формируют для этого правовую базу. Элементом такой базы было недавнее решение Европарламента признать Россию «спонсором террора». Возможен и другой вариант, который обсуждается – заморозить активы, наши ценные бумаги в каком-то фонде, а прибыли фонда, то есть ренту с ценных бумаг, забирать себе и использовать, в том числе и для нужд Киева. В общем, создается юридическая казуистика, которая рано или поздно позволит принять политическое решение об изъятии наших денег», – сетует он.

Такие шаги потребуют от Москвы жесткой ответной реакции, убежден экономист. «Однако надо учитывать, что объем богатств России, доступных властям западных стран, суммарно составляет порядка 1,5 трлн долларов – это как государственные, так и частные активы», – напоминает Ремизов.

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«Что Москва могла бы конфисковать в ответ? От наших официальных лиц звучало, что объем западных средств, замороженных в нашей стране, сопоставим с суммой наших арестованных на Западе активов, – то есть 300 млрд евро. То есть сумма несопоставима с тем, что заморожено на Западе. Кроме того, государственных здесь почти нет, это все деньги западных инвесторов, частные деньги. Стоит ли России «зеркалить» Запад и тоже попросту заняться экспроприацией? Это вопрос. Думаю, что мы должны в любом случае параллельно с шагами властей Евросоюза создавать свой юридический инструментарий, который позволит при необходимости тоже изъять в казну деньги западных инвесторов. Применять инструмент или не применять – это уже второй вопрос», – пояснил Ремизов газете ВЗГЛЯД.

Прозвучавшие из ЕС угрозы уже вызвали отповедь из Москвы. «Планы недружественных стран, в том числе и упомянутой Эстонии, по использованию средств РФ для решения своих политических задач воспринимаются нами исключительно как грубое посягательство на суверенную собственность и, конечно, вызовут соответствующую ответную реакцию, и эта реакция будет адекватной», – сказала в четверг представитель МИДа Мария Захарова.

Отказ недружественных стран от взаимодействия с Россией в правовом поле доказывает мировому сообществу, «что они являются ворьем», подчеркнула она. Как пообещала дипломат, Москва использует все юридические механизмы для возвращения доступа к активам. «Готовы к решительным шагам по защите национальной собственности и применению отдельных компенсационных мер», – заключила Захарова.

В декабре эстонский кабинет министров решил разработать план такой конфискации, передает РИА «Новости». Глава МИДа Урмас Рейнсалу сообщил, что Таллин решил действовать в одиночку, поскольку процесс на уровне ЕС застопорился.

В понедельник подчиненный Рейнсалу, пресс-секретарь МИДа Михкель Тамм пообещал, что законодательную базу подготовят к концу января. Впрочем, сделать это будет крайне сложно – придется переписывать основной закон, пояснял «Коммерсанту» партнер консалтинговой компании Quorus Евгений Жилин: «Ведь конституция Эстонии, как и основные законы других европейских государств, предусматривает гарантии собственности, в том числе ее неприкосновенности».

Эстонский общественный деятель, член правления объединения «Российские соотечественники Европы» Сергей Чаулин считает, что менять конституцию не понадобится. «Дело в том, что у нас многие уже принятые законы не соответствуют конституции, но мы по ним живем. Если наши политики захотят – примут особый закон, пусть даже он будет противоречить конституции. Для них это легко. Даже если речь идет о частной собственности, которая в теории считается основой капитализма. Это уже делалось в Эстонии, так что не впервой», – иронизирует оппозиционер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что конфискация российских активов незаконна и будет иметь последствия. И добавил:

«Власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и задать некий прецедент».

Таллин спешит представить план к тому моменту, когда Еврокомиссия оформит соглашение для ЕС о том, как распорядиться тремя сотнями миллиардов евро из резервов ЦБ России и 19 млрд замороженных активов российских лиц, угодивших под санкции, сообщал Bloomberg. Правда, в самой Эстонии, по оценкам этого агентства, речь идет о скромной сумме – примерно 20 млн евро, замороженных средств рядовых россиян.

Перед Новым годом Сенат США единогласно одобрил поправку, которая позволяет отбирать активы «российских олигархов», «полученные за счет доходов, связанных с терроризмом или другими незаконными действиями», и направлять доходы от их продажи на помощь Украине. Поправку внесла двухпартийная группа во главе с известным сенатором Линдси Грэмом.

В отличие от отдельных «российских олигархов», крайне маловероятно, что всю Россию как государство официально объявят «спонсором террора», отмечает в этой связи Дмитрий Суслов. «Подобное решение повлечет за собой разрыв дипломатических отношений. Ни США, ни крупные страны ЕС этого не делают. Они хотят сохранить диалог с Москвой – по темам, в которых они сами заинтересованы», – считает эксперт «Валдая».

Кстати, на этой неделе Эстонию, а также Литву, Латвию и Польшу посещает с визитом американский чиновник, ответственный за выработку антироссийских карательных мер, помощник министра финансов по экономической политике Бен Харрис. Как сообщает Eadaily со ссылкой на The Wall Street Journal, в переговорах Харриса участвует и советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. Турне Харриса и Устенко должно завершиться в пятницу.

Не исключено, что выступить в роли «отличника» Таллин решил как раз в рамках подготовки к приезду Харриса – чтобы было что положить на стол перед американским эмиссаром. Судя по всему, с подачи Вашингтона Эстония согласилась побыть «пробным шаром» в некрасивой комбинации с отъемом собственности россиян. Это напоминает поведение другой прибалтийской республики – Литвы – осенью 2021 года.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы тогда разрешили открыть в Вильнюсе нечто, что было названо как официальное представительство Тайваня. Китай, как известно, рассматривает этот остров как свою отколовшуюся провинцию, а в открытии подобных представительств видит поддержку тайваньского сепаратизма. Китайские политологи тогда сочли, что действиями Литвы по тайваньскому вопросу руководили Соединенные Штаты.

Ответом Пекина на демарш Литвы стало исчезновение этой прибалтийской республики из китайских таможенных систем. Замглавы литовского МИДа Мантас Адоменас сообщил, что, по его сведениям, Китай пригрозил транснациональным корпорациям закрыть рынок для их продукции, если они не разорвут связи с Литвой. Такими методами Китай быстро принудил Литву к раскаянию. Вильнюс публично признал ошибку и табличку с названием тайваньской миссии спешно поменяли.

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