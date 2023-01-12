На долларе поставлен «крест смерти»

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12 января, четверг  |  Последнее обновление — 21:00  |  vz.ru
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На валютном рынке появился новый крупный игрок

Государство поможет российской экономике распродажей юаней Oriental Image/Reuters
Банк России впервые с прошлой весны возвращается на валютный рынок. С 13 января он возобновляет валютные интервенции для поддержки российской экономики. Это вполне обычная практика, когда государство хочет помочь бюджету и рублю. За исключением того, что ЦБ еще никогда не проводил интервенции именно с юанем.  Подробности...
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Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач

Шойгу назначил главу Генштаба Герасимова командующим Объединенной группировкой войск Алексей Ерешко/РИА Новости
Спецоперация России на Украине переходит к новому этапу. Об этом свидетельствуют не только кадровые перестановки, принятые министерством обороны, но и корректировка самой структуры управления группировкой российских войск. О каких именно изменениях идет речь и как они скажутся на ходе СВО? Подробности...
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Освобождение Соледара вызовет эффект домино в Донбассе

После занятия Соледара российские военные полностью сосредоточатся на боях за Артемовск Константин Михальчевский/РИА Новости
Россия установила контроль над Соледаром. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в центре города образован котел, в котором идет бой. Взлом обороны ВСУ в Соледаре открывает российской группировке войск новые возможности для наступления и в перспективе – освобождения всей территории ДНР. Какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех? Подробности...
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Разведка Польши прибедняется с умыслом

Польская разведка играет ведущую роль в работе НАТО по Украине Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Разведка Польши недовольна своей судьбой: престиж службы падает, зарплаты низкие, высокие нагрузки, стресс. И это с учетом того, что роль польских шпионов на Украине – ведущая. Данное обстоятельство позволяет заподозрить, что поляки прибедняются, хотя позорный скандал с аппаратами ИВЛ из Албании действительно вышел их разведке боком. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Америка финансирует Украину ради удовольствия

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему США выдают коррумпированному киевскому режиму очередные бесконтрольные транши на миллиарды долларов из бюджета, в то время как отменяется программа бесплатной медицинской помощи, принятая в связи с ковидом, и миллионы американцев останутся без медицинского обслуживания? Подробности...

Русская революция – это прививка от глобализма

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
На наших глазах сейчас западная часть человечества выпускает на волю все новых бесов, все новые силы, одержимые «добром», к которому нужно – пусть и насильно – привести весь цивилизованный мир. Но мы это уже проходили. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Чем России важен Артемовск

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Без Артемовска невозможно представить ДНР, а значит, и Россию. Самая великая страница истории Артемовска пишется сегодня, когда русская армия освобождает город от ВСУ. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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НАТО не может расшириться на север

Опасная игра Пашиняна против России

США сэкономят на Украине

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Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    На долларе поставлен «крест смерти»

    Доллар ждет падение
    		   12 января 2023, 21:00
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Доллар впервые за два с половиной года демонстрирует «смертельный крест». Это такой технический сигнал, который говорит о продолжении девальвации американской валюты. При этом доллар уже и так серьезно ослаб. Что происходит сейчас с американской валютой и к каким результатам это приведет в будущем?

    На этой неделе американский доллар сформировал свой «смертельный крест» впервые за два с половиной года, то есть с 2020 года. В сентябре доллар достиг самого высокого уровня за более чем два десятилетия, но потом начал слабеть и дошел до «смертельного креста».

    «Крест смерти» – это техническая ситуация, когда на графике 50-дневная скользящая средняя (средняя цена за 50 дней) опускается ниже (то есть пересекает) линию, обозначающую 200-дневную скользящую среднюю (средние цены за 200 дней).

    «Смертельный крест» – показатель технический, он может касаться разных активов. В данный момент мы видим ослабление доллара относительно евро, но такие же ситуации были и в биткоине, и на фондовых рынках», – отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Речь идет о смене тренда. Доллар почти весь 2022 год укреплялся, а теперь демонстрирует ослабление к евро.

    «Такое пересечение подразумевает, что средняя цена актива в будущем будет меньше, чем сейчас, что приводит к очевидной мысли – продавать такой актив. В целом же это сигнал для медвежьего тренда на рынке, то есть цена актива пойдет на спад», – объясняет Андрей Маслов, аналитик ФГ «Финам».

    Техническая картина не всегда имеет под собой экономическое обоснование, но ее прогнозы часто сбываются. «Однако стоит разобраться, насколько это долговременный паттерн и действительно ли евро теперь будет расти, а американская валюта терять свои позиции к валюте ЕС»,

    – говорит Деев.

    По его словам, рост евро к доллару обеспечен двумя факторами. Во-первых, снижением цен на энергоносители в Европе. Во-вторых, отменой ковидных ограничений в Китае.

    Упавшие цены на энергию в Европе вселяют надежду в инвесторов, что энергетический кризис позади, что инфляция перестанет расти, а ЕЦБ не будет больше повышать ставки.

    «Но это призрачные перспективы. Да, сейчас стоимость газа в Европе упала, но энергокризис не завершится в ближайшие два года – это признают международные агентства, аналитики и т. д. Снижение цен на энергоносители – это временное явление, все может поменяться уже весной, когда в Европе встанет вопрос о начале заполнения ПХГ к следующей зиме, а постоянных поставок из РФ, как в первой половине 2022 года, уже не будет.

    Цены однозначно пойдут вверх, а энергокризис может начать бушевать в Европе с новой силой. Приведет это к росту цен на товары, продукты питания и прочее? Конечно, да»,

    – говорит Артем Деев. Европейский бизнес продолжит релоцироваться в США, где более дешевая энергия, что еще больше ударит по европейской экономике, а американскую, наоборот, укрепит.

    Что касается второго фактора, то многие надеются, что выход КНР из локдауна подтолкнет экономику развитых стран, так как повысится спрос на европейские товары, материалы, сырье и прочее. «Эти надежды также мало обоснованы: экономика Китая, не показывая рост ВВП выше 4% в год, стагнирует. И проблем в ней достаточно. Так что не факт, что отмена ковидных ограничений в КНР станет поводом для нового витка развития глобальной экономики», – считает Деев.

    Поэтому, делает вывод эксперт, укрепление евро к доллару носит кратковременный характер. Плюс США помогут своей валюте не улететь в пропасть.

    «Смертельный крест», который показывает сейчас доллар – временный. ФРС продолжит повышать ставки, что еще больше укрепит американскую валюту, приведет к притоку капиталов в США (в первую очередь из Европы). Так что в этом году мы еще увидим обратную ситуацию, когда евро будет слабеть, а доллар расти», – считает Артем Деев.

    В этой борьбе коллективного Запада с Россией в числе особо пострадавших все-таки будет европейская экономика, а экономика США входит в число тех, кто на этом может как раз нажиться.

    «Сейчас все сосредоточены на том, какие дальнейшие шаги будет предпринимать ФРС и до какого уровня может вырасти ставка. Пока аналитики и инвесторы со скепсисом смотрят на возможность роста ставки выше 5%, однако данные по безработице и инфляции могут это изменить», – отмечает Маслов.

    Инфляция в США в декабре показала умеренный рост и составила 6,5% (согласно Бюро статистики труда). Это все еще близко к многодесятилетнему максимуму. В то же время это самый медленный темп инфляции с октября 2021 года. И это уже не 9,1%, как было в июне. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в США снизились на 0,1%. На этих данных вечером в четверг евро к доллару подскочил на 0,5% – до 1,0815. 

    Что все это значит для российской экономики? По большому счету – ничего. И это удивительно. Прошлый 2022 год кардинально снизил зависимость нашей экономики от западной.

    «Российский рубль перестал быть полноценно конвертируемой валютой еще в первой половине ушедшего года, поэтому такие вещи теперь не оказывают серьезного влияния на российскую экономику напрямую. Косвенно же рубль может вернуться к отметке в 65 за доллар, возможно ниже, что понизит стоимость импорта и повысит стоимость российского экспорта. Это положительно повлияет на покупки иностранных товаров и негативно – на покупки отечественных», – говорит Андрей Маслов.

    Доллар оказывает влияние и на нефть. «При ослаблении доллара снижаются цены на нефть, но для России сейчас главным фактором являются санкции и «потолок цен», а также размеры дисконта, которые предоставляют отечественные компании азиатским покупателям», – добавляет Деев. 

     
     
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