На долларе поставлен «крест смерти»

Доллар впервые за два с половиной года демонстрирует «смертельный крест». Это такой технический сигнал, который говорит о продолжении девальвации американской валюты. При этом доллар уже и так серьезно ослаб. Что происходит сейчас с американской валютой и к каким результатам это приведет в будущем?

На этой неделе американский доллар сформировал свой «смертельный крест» впервые за два с половиной года, то есть с 2020 года. В сентябре доллар достиг самого высокого уровня за более чем два десятилетия, но потом начал слабеть и дошел до «смертельного креста».

«Крест смерти» – это техническая ситуация, когда на графике 50-дневная скользящая средняя (средняя цена за 50 дней) опускается ниже (то есть пересекает) линию, обозначающую 200-дневную скользящую среднюю (средние цены за 200 дней).

«Смертельный крест» – показатель технический, он может касаться разных активов. В данный момент мы видим ослабление доллара относительно евро, но такие же ситуации были и в биткоине, и на фондовых рынках», – отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Речь идет о смене тренда. Доллар почти весь 2022 год укреплялся, а теперь демонстрирует ослабление к евро.

«Такое пересечение подразумевает, что средняя цена актива в будущем будет меньше, чем сейчас, что приводит к очевидной мысли – продавать такой актив. В целом же это сигнал для медвежьего тренда на рынке, то есть цена актива пойдет на спад», – объясняет Андрей Маслов, аналитик ФГ «Финам».

Техническая картина не всегда имеет под собой экономическое обоснование, но ее прогнозы часто сбываются. «Однако стоит разобраться, насколько это долговременный паттерн и действительно ли евро теперь будет расти, а американская валюта терять свои позиции к валюте ЕС»,

– говорит Деев.

По его словам, рост евро к доллару обеспечен двумя факторами. Во-первых, снижением цен на энергоносители в Европе. Во-вторых, отменой ковидных ограничений в Китае.

Упавшие цены на энергию в Европе вселяют надежду в инвесторов, что энергетический кризис позади, что инфляция перестанет расти, а ЕЦБ не будет больше повышать ставки.

«Но это призрачные перспективы. Да, сейчас стоимость газа в Европе упала, но энергокризис не завершится в ближайшие два года – это признают международные агентства, аналитики и т. д. Снижение цен на энергоносители – это временное явление, все может поменяться уже весной, когда в Европе встанет вопрос о начале заполнения ПХГ к следующей зиме, а постоянных поставок из РФ, как в первой половине 2022 года, уже не будет.

Цены однозначно пойдут вверх, а энергокризис может начать бушевать в Европе с новой силой. Приведет это к росту цен на товары, продукты питания и прочее? Конечно, да»,

– говорит Артем Деев. Европейский бизнес продолжит релоцироваться в США, где более дешевая энергия, что еще больше ударит по европейской экономике, а американскую, наоборот, укрепит.

Что касается второго фактора, то многие надеются, что выход КНР из локдауна подтолкнет экономику развитых стран, так как повысится спрос на европейские товары, материалы, сырье и прочее. «Эти надежды также мало обоснованы: экономика Китая, не показывая рост ВВП выше 4% в год, стагнирует. И проблем в ней достаточно. Так что не факт, что отмена ковидных ограничений в КНР станет поводом для нового витка развития глобальной экономики», – считает Деев.

Поэтому, делает вывод эксперт, укрепление евро к доллару носит кратковременный характер. Плюс США помогут своей валюте не улететь в пропасть.

«Смертельный крест», который показывает сейчас доллар – временный. ФРС продолжит повышать ставки, что еще больше укрепит американскую валюту, приведет к притоку капиталов в США (в первую очередь из Европы). Так что в этом году мы еще увидим обратную ситуацию, когда евро будет слабеть, а доллар расти», – считает Артем Деев.

В этой борьбе коллективного Запада с Россией в числе особо пострадавших все-таки будет европейская экономика, а экономика США входит в число тех, кто на этом может как раз нажиться.

«Сейчас все сосредоточены на том, какие дальнейшие шаги будет предпринимать ФРС и до какого уровня может вырасти ставка. Пока аналитики и инвесторы со скепсисом смотрят на возможность роста ставки выше 5%, однако данные по безработице и инфляции могут это изменить», – отмечает Маслов.

Инфляция в США в декабре показала умеренный рост и составила 6,5% (согласно Бюро статистики труда). Это все еще близко к многодесятилетнему максимуму. В то же время это самый медленный темп инфляции с октября 2021 года. И это уже не 9,1%, как было в июне. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в США снизились на 0,1%. На этих данных вечером в четверг евро к доллару подскочил на 0,5% – до 1,0815.

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Что все это значит для российской экономики? По большому счету – ничего. И это удивительно. Прошлый 2022 год кардинально снизил зависимость нашей экономики от западной.

«Российский рубль перестал быть полноценно конвертируемой валютой еще в первой половине ушедшего года, поэтому такие вещи теперь не оказывают серьезного влияния на российскую экономику напрямую. Косвенно же рубль может вернуться к отметке в 65 за доллар, возможно ниже, что понизит стоимость импорта и повысит стоимость российского экспорта. Это положительно повлияет на покупки иностранных товаров и негативно – на покупки отечественных», – говорит Андрей Маслов.

Доллар оказывает влияние и на нефть. «При ослаблении доллара снижаются цены на нефть, но для России сейчас главным фактором являются санкции и «потолок цен», а также размеры дисконта, которые предоставляют отечественные компании азиатским покупателям», – добавляет Деев.