На валютном рынке появился новый крупный игрок

Банк России впервые с прошлой весны возвращается на валютный рынок. С 13 января он возобновляет валютные интервенции для поддержки российской экономики. Это вполне обычная практика, когда государство хочет помочь бюджету и рублю. За исключением того, что ЦБ еще никогда не проводил интервенции именно с юанем.

Банк России c 13 января снова возвращается к валютным интервенциям, то есть к покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Он не делал этого с весны 2022 года, когда доллар поднялся значительно выше 100 рублей.

Еще одно важное отличие, которое является историческим: впервые Центробанк России проводит интервенции не с долларом, а юанями. Россия отказывается хранить свои резервы в ФНБ в западных валютах и переходит на юани и золото. Такое решение было принято в конце года. Логично, что и ЦБ свои резервы хранит в юанях, а не в долларах и евро.

«После блокировки половины золотовалютных резервов покупать валюту в недружественных странах для ФНБ стало рискованно: практически все мировые резервные валюты, кроме юаня, стали для России токсичными, ведь центральные банки недружественных стран могли бы вообще запретить ЦБ РФ любые валютные операции», – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

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Эксперт предполагает, что регулятор мог еще в 2022 году продавать доллары и евро из ФНБ, и он делал это больше даже не для поддержки рубля – это был, скорее, сопутствующий эффект, а для сокращения рисков для государственной «кубышки» – ФНБ. «По-видимому, с возвращением бюджетного правила власти определились к концу года, когда стало ясно, что вероятность возвращения в Россию заблокированной части золотовалютных резервов Банка России крайне мала, и теперь придется хранить и ЗВР, и накопленные средства ФНБ в юанях и золоте, а также в ликвидных российских ценных бумагах», – говорит Мильчакова.

По большому счету, у России выбор невелик, так как единственная резервная валюта, которая принадлежит дружественной стране, – это юань. К тому же теперь юань – основная валюта для ФНБ и ЗВР России. Кроме того, ликвидность юаня на Мосбирже достигла высокого уровня, и она уже сопоставима с долларом, отмечает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

Новое бюджетное правило заработало с начала 2023 года. По нему сверхдоходы от нефти и газа идут в ФНБ. Однако в Минфине ожидают, что в январе сверхдоходов не будет, потому что в декабре экспорт просел из-за новых санкций ЕС – нефтяного эмбарго и потолка цены на нефть.

«Поэтому бюджетное правило начинает работать в обратную сторону: государство будет не продавать рубль, меняя его на иностранные валюты, а наоборот – продавать валюту (юань) и покупать рубли. То есть ФНБ на данный момент не из чего пополнять, а рубль, сильно подешевевший в декабре, поддерживать нужно»,

– поясняет Мильчакова.

В Минфине посчитали, что бюджет недополучит нефтегазовых доходов в январе в размере 54,5 млрд рублей. Это значит, что с 13 января по 6 февраля ЦБ каждый день будет продавать юаней на 3,2 млрд рублей.

Любопытно, что на заявление Минфина в большей степени отреагировал не юань, а доллар, который подешевел на 2%. «Скорее всего, это связано с психологическим фактором, ведь Минфин выразил поддержку рублю, а также с заявлениями представителей ФРС и ЕЦБ о пиковом повышении процентных ставок в этом году, что ослабило доллар к другим мировым резервным валютам», – говорит Мильчакова.

Перезапуск бюджетного правила станет способствовать снижению волатильности курса рубля, поскольку на рынке появляется новый крупный игрок для сглаживания дисбаланса экспорта и импорта, считают аналитики инвестбанка «Синара». Они подтверждают прогноз среднего в 2023 году курса доллара на уровне 67 рублей.

От продажи юаней поддержку получит в первую очередь бюджет. «Падение цен на нефть в декабре до среднего уровня в 50,5 доллара за баррель снижает поступление нефтегазовых доходов бюджета в начале 2023 года. ЦБ РФ, продавая юани, предоставит Минфину рубли в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. В случае дальнейшего снижения доходов бюджета для его поддержки продажи юаней станут увеличивать», – отмечают аналитики банка. Такой же механизм бюджетного правила работал в 2017–2021 годах, но тогда регулятор продавал доллары и евро.

«Это будет выгодно населению и бизнесу, который работает в основном на внутреннем рынке или не имеет экспортных доходов. Экспортерам укрепление рубля будет невыгодно, однако по мере того, как Россия восстановит доходы от экспорта нефти и газа, бюджетное правило опять начнет работать привычным способом, и покупки юаня в ФНБ возобновятся», – заключает Наталья Мильчакова.