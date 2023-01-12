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12 января, четверг  |  Последнее обновление — 11:36  |  vz.ru
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На валютном рынке появился новый крупный игрок

Государство поможет российской экономике распродажей юаней Oriental Image/Reuters
Банк России впервые с прошлой весны возвращается на валютный рынок. С 13 января он возобновляет валютные интервенции для поддержки российской экономики. Это вполне обычная практика, когда государство хочет помочь бюджету и рублю. За исключением того, что ЦБ еще никогда не проводил интервенции именно с юанем.  Подробности...
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Британцы ревнуют Макрона к Украине

Макрон потеснил британского премьера в списке лучших европейских друзей Зеленского Sadak Souici/Le Pictorium/Reuters
Решение Франции расширить военную помощь Украине и поставить в ВСУ неназванное количество колесных танков AMX-10RC вызвало некоторое недоумение на Западе. Британские СМИ заявили чуть ли не о расколе в НАТО, поскольку Париж принял это решение без консультаций. Чем руководствовался прежде осторожный Эммануэль Макрон? Подробности...
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Освобождение Соледара вызовет эффект домино в Донбассе

После занятия Соледара российские военные полностью сосредоточатся на боях за Артемовск Константин Михальчевский/РИА Новости
Россия установила контроль над Соледаром. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в центре города образован котел, в котором идет бой. Взлом обороны ВСУ в Соледаре открывает российской группировке войск новые возможности для наступления и в перспективе – освобождения всей территории ДНР. Какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех? Подробности...
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Разведка Польши прибедняется с умыслом

Польская разведка играет ведущую роль в работе НАТО по Украине Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Разведка Польши недовольна своей судьбой: престиж службы падает, зарплаты низкие, высокие нагрузки, стресс. И это с учетом того, что роль польских шпионов на Украине – ведущая. Данное обстоятельство позволяет заподозрить, что поляки прибедняются, хотя позорный скандал с аппаратами ИВЛ из Албании действительно вышел их разведке боком. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Чем России важен Артемовск

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Без Артемовска невозможно представить ДНР, а значит, и Россию. Самая великая страница истории Артемовска пишется сегодня, когда русская армия освобождает город от ВСУ. Подробности...

Кулеба заговорил словами госсекретаря эпохи Эйзенхауэра

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Насмотревшись на Борреля, Анналену, да и на Лизавету Трасс в бытность ее главой Форин-офиса, Кулеба пришел к выводу, что при новом порядке, основанном на правилах, чем дурнее министр иностранных дел, тем он авторитетнее. И горячо усвоил себе эти правила. Подробности...
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Папа Бенедикт отказывался прогибаться под мир

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Католическая церковь – и это было так уже во времена понтификата Бенедикта XVI – сталкивается с огромным давлением со стороны сильных мира сего, а в ряде стран и со стороны собственных прихожан, которые хотят, чтобы она изменила свое учение, подчинившись текущей повестке. Подробности...
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НАТО не может расшириться на север

Опасная игра Пашиняна против России

США сэкономят на Украине

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Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    На валютном рынке появился новый крупный игрок

    Государство поможет российской экономике распродажей юаней
    		   12 января 2023, 11:16
    Фото: Oriental Image/Reuters
    Текст: Ольга Самофалова

    Банк России впервые с прошлой весны возвращается на валютный рынок. С 13 января он возобновляет валютные интервенции для поддержки российской экономики. Это вполне обычная практика, когда государство хочет помочь бюджету и рублю. За исключением того, что ЦБ еще никогда не проводил интервенции именно с юанем.

    Банк России c 13 января снова возвращается к валютным интервенциям, то есть к покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Он не делал этого с весны 2022 года, когда доллар поднялся значительно выше 100 рублей.

    Еще одно важное отличие, которое является историческим: впервые Центробанк России проводит интервенции не с долларом, а юанями. Россия отказывается хранить свои резервы в ФНБ в западных валютах и переходит на юани и золото. Такое решение было принято в конце года. Логично, что и ЦБ свои резервы хранит в юанях, а не в долларах и евро.

    «После блокировки половины золотовалютных резервов покупать валюту в недружественных странах для ФНБ стало рискованно: практически все мировые резервные валюты, кроме юаня, стали для России токсичными, ведь центральные банки недружественных стран могли бы вообще запретить ЦБ РФ любые валютные операции», – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Эксперт предполагает, что регулятор мог еще в 2022 году продавать доллары и евро из ФНБ, и он делал это больше даже не для поддержки рубля – это был, скорее, сопутствующий эффект, а для сокращения рисков для государственной «кубышки» – ФНБ. «По-видимому, с возвращением бюджетного правила власти определились к концу года, когда стало ясно, что вероятность возвращения в Россию заблокированной части золотовалютных резервов Банка России крайне мала, и теперь придется хранить и ЗВР, и накопленные средства ФНБ в юанях и золоте, а также в ликвидных российских ценных бумагах», – говорит Мильчакова.

    По большому счету, у России выбор невелик, так как единственная резервная валюта, которая принадлежит дружественной стране, – это юань. К тому же теперь юань – основная валюта для ФНБ и ЗВР России. Кроме того, ликвидность юаня на Мосбирже достигла высокого уровня, и она уже сопоставима с долларом, отмечает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

    Новое бюджетное правило заработало с начала 2023 года. По нему сверхдоходы от нефти и газа идут в ФНБ. Однако в Минфине ожидают, что в январе сверхдоходов не будет, потому что в декабре экспорт просел из-за новых санкций ЕС – нефтяного эмбарго и потолка цены на нефть.

    «Поэтому бюджетное правило начинает работать в обратную сторону: государство будет не продавать рубль, меняя его на иностранные валюты, а наоборот – продавать валюту (юань) и покупать рубли. То есть ФНБ на данный момент не из чего пополнять, а рубль, сильно подешевевший в декабре, поддерживать нужно»,

    – поясняет Мильчакова.

    В Минфине посчитали, что бюджет недополучит нефтегазовых доходов в январе в размере 54,5 млрд рублей. Это значит, что с 13 января по 6 февраля ЦБ каждый день будет продавать юаней на 3,2 млрд рублей.  

    Любопытно, что на заявление Минфина в большей степени отреагировал не юань, а доллар, который подешевел на 2%. «Скорее всего, это связано с психологическим фактором, ведь Минфин выразил поддержку рублю, а также с заявлениями представителей ФРС и ЕЦБ о пиковом повышении процентных ставок в этом году, что ослабило доллар к другим мировым резервным валютам», – говорит Мильчакова.

    Перезапуск бюджетного правила станет способствовать снижению волатильности курса рубля, поскольку на рынке появляется новый крупный игрок для сглаживания дисбаланса экспорта и импорта, считают аналитики инвестбанка «Синара». Они подтверждают прогноз среднего в 2023 году курса доллара на уровне 67 рублей.

    От продажи юаней поддержку получит в первую очередь бюджет. «Падение цен на нефть в декабре до среднего уровня в 50,5 доллара за баррель снижает поступление нефтегазовых доходов бюджета в начале 2023 года. ЦБ РФ, продавая юани, предоставит Минфину рубли в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. В случае дальнейшего снижения доходов бюджета для его поддержки продажи юаней станут увеличивать», – отмечают аналитики банка. Такой же механизм бюджетного правила работал в 2017–2021 годах, но тогда регулятор продавал доллары и евро.

    «Это будет выгодно населению и бизнесу, который работает в основном на внутреннем рынке или не имеет экспортных доходов. Экспортерам укрепление рубля будет невыгодно, однако по мере того, как Россия восстановит доходы от экспорта нефти и газа, бюджетное правило опять начнет работать привычным способом, и покупки юаня в ФНБ возобновятся», – заключает Наталья Мильчакова.

     
     
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