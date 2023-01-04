Какой курс рубля нужен экономике в 2023 году

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4 января, среда  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Как Россия пошатнула могущество доллара

Россия заменяет доллары на юани и золото Алексей Сухоруков/РИА Новости
Россия полностью отказалась от вложений в доллар в своих резервах. Приняты новые правила сохранения денег в Фонде национального благосостояния. Теперь свои сбережения Россия будет хранить в юанях и золоте – и это стало важнейшим сигналом для многих других государств, а также повлияло на сам статус американской валюты. Подробности...
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Уехавшие из России делятся на две категории

Далеко не каждый уехавший является врагом Российского государства
В политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах. Хотя бы потому, что уехавшие делятся как минимум на две категории. Подробности...
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Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России

Дальняя авиация России угрожает самым защищенным и удаленным объектам на территории Украины Юрий Смитюк/ТАСС
В наступившем году российская стратегическая авиация нарастит участие в военной спецоперации. Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш анонсировал мощные удары по ВСУ высокоточным вооружением. Эксперты предупреждают, что потребуется дополнительная защита аэродромов стратегической авиации, вплоть до создания ложной сети ВПП с муляжами ракетоносцев. Какие цели на Украине будут в приоритете у российских «стратегов»? Подробности...
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Как воздушная разведка НАТО вредит России на Украине

Boeing E-3A Sentry – один из главных инструментов воздушной разведки НАТО nato.int
В 2022 году одной из главных примет идущей на Украине спецоперации стала активная работа западной военной разведки. Принято особенно выделять спутниковую разведку США и НАТО, но не менее, а может быть, и более важную роль играют специальные самолеты-разведчики. Какие именно аппараты использует НАТО в воздухе для помощи ВСУ, как они работают и что Россия может им противопоставить? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Европа оказалась не готова к перераспределению энергетических рынков

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов? Подробности...

Уроки казахстанского взрыва год спустя

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие. Подробности...

Как поляки проспали мобилизацию в своей стране

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
В то время, как поляки злорадствовали по поводу частичной мобилизации в России, министерство обороны Польши само готовило мобилизацию – под видом вызова резервистов на длительные учения. Подробности...
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 4 комментария

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Какой курс рубля нужен экономике в 2023 году

    Какой курс рубля нужен экономике в 2023 году
    От рубля ждут продолжения тренда на ослабление
    		   4 января 2023, 09:55
    Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
    Текст: Ольга Самофалова

    В 2022 году российский рубль удивил и западных, и российских экономистов – он доказал свою исключительную устойчивость. Стабильность курса рубля внесла важнейшую лепту в успех, с которым Россия противостояла западным санкциям. Однако в 2023-м российской экономике будет полезно совсем другое поведение национальной валюты.

    Удивительно крепкий рубль, который россияне наблюдали почти весь 2022 год, свою задачу полностью выполнил. Он помог российской экономике пережить санкции, сдержал рост инфляции, и, наконец, поддержал импортеров в крайне сложный период полной трансформации потоков зарубежных товаров.

    Но уже в декабре курс рубля начал снижение. Эта тенденция, по мнению экспертов и руководителей экономического блока правительства, продолжится и в 2023 году.

    «В декабре рубль сильно упал, подешевев за месяц к доллару – на 16,2%, к евро и к юаню – на 18%. В целом падение происходит преимущественно на внешнем негативе», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Она выделяет четыре внешние причины.

    Во-первых, идет ослабление доллара к мировым резервным валютам на фоне мрачных прогнозов относительно рецессии в экономике США и во всем мире. Во-вторых, наблюдается сильное укрепление евро, поскольку в ЕЦБ намерены продолжать повышение процентных ставок в начале 2023 года.

    В-третьих, поступает противоречивая информация из Китая, где, с одной стороны, отменяются антиковидные ограничения, с другой – есть информация о росте заболеваемости и смертности. Это вызывает беспокойство в России, так как Китай – крупнейший торговый партнер РФ. В-четвертых, цены на нефть весь декабрь вели себя волатильно.

    «Спад нефтяных цен с уровней 90+ долларов в район 80 долларов повлиял на выручку экспортеров, что в свою очередь оказало заметное давление на рубль. И цена на газ в Европе в последнее время также падала», – отмечает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций». 

    Еще одна причина ослабления рубля в декабре – это ухудшение показателей счета текущих операций. С одной стороны, нефтяной экспорт из России сжался из-за санкций (эмбарго ЕС и потолка цен), с другой – выросли потоки импорта из-за повышенного спроса на зарубежные товары, который ежегодно возникает перед январскими праздниками, добавляет Бахтин. В 2022 году превалирование экспорта над провалившимся импортом было главным фактором устойчивости рубля.

    Наконец, на российскую валюту в декабре влиял сезонный фактор - традиционное увеличение бюджетных расходов к концу года.

    Крепкий рубль уже сыграл свою роль в 2022 году, помог импортерам перестроить логистику, а в 2023 году, когда доходы российских компаний будут снижаться, экономике России выгоден уже более слабый рубль.

    «В условиях, когда у нас падают доходы компаний, а это сказывается на инвестициях, конечно, хорошо бы иметь 70-80 рублей за доллар», – заявил в конце декабря первый вице-премьер Андрей Белоусов, уточнив, что это не прогноз, а пожелание. Именно такой диапазон курса устроил бы всех участников рынка – и экспортеров, и импортеров, и бюджет России, дефицит которого в 2023 году ожидаемо подрастет.

    «В госбюджет РФ на 2023 год заложен сценарий, при котором объем добычи нефти в стране составит около 10 млн баррелей в сутки, при этом бочка нефти будет стоить 70 долларов за баррель, а курс составит 68 рублей за доллар. Если нефтяные цены будут слабыми, а объемы добычи и экспорта сократятся, то курс рубля явно не будет таким крепким как сейчас», –считает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    Более точный прогноз курса рубля невозможен, так как остается много неизвестных фактоов. Однако с уверенностью можно сказать, что тенденция падения курса рубля продолжится.

    «Ослабление рубля в январе может быть уже не только по внешним, но и по внутренним причинам. В январе и феврале в России традиционно растет инфляция за счет сезонных факторов. Инфляционным драйвером может выступить также повышение в декабре тарифов ЖКХ на 9%. Доллар может колебаться в январе в рамках 70-75 рублей, евро – в диапазоне 72-77 рублей, юань – в коридоре 9-11 рублей», – говорит Мильчакова.

    А вот потолок цен на нефть и ответ России на него вступят в силу только с 19 января и с 1 февраля соответственно, поэтому эти факторы начнут в полной мере проявляться только в конце февраля или в марте, добавляет эксперт. До этого момента цены на нефть могут просесть, что тоже повлияет на рубль в сторону снижения.

    Но в марте, когда может случится пиковое падение экспорта нефти из России, мировые цены на нефть начнут расти и поддержать российскую валюту. По прогнозу Мильчаковой, в 2023 году средний курс доллара к рублю будет 65-75 рублей, средний курс евро – 70-80 рублей, средний курс юаня – 9-11 рублей.

    Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов не исключает, что после ослабления рубля на фоне падения экспорта российская национальная валюта может отыграть падение из-за роста цена на энергоносители. Рубль на протяжении 2023 года будет находится в расширенном коридоре – 68-75 за доллар при сохранении текущих условий.

    «Важным периодом станет первый и второй кварталы 2023 года, это время когда выйдут первые относительно большие данные по экспорту-импорту, из которых можно будет понять, какое влияние оказали потолок цены на нефть и другие органичения. Как раз в этот период рубль может упасть до 75 за доллар или даже превысить эту отметку.

    Далее все зависит от рынка нефти и решений политиков относительно конфликта на Украине. На данный момент мы не ожидаем падения и закрепления выше 75 за доллар или укрепления и закрепления ниже 65 за доллар», – заключает Маслов.

    Базовый сценарий предполагает снижения курса рубля до 73-74 к доллару к концу 2023 года, но прогнозировать сейчас сложно, так как слишком много неизвестных, согласен Бахтин.

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