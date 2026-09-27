Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?9 комментариев
В Запорожской области человек получил тяжелое ранение при атаке дрона ВСУ
Мирный житель Запорожской области тяжело ранен в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата, сообщили в местной администрации.
Мирный житель получил тяжелые ранения в Каменско-Днепровском муниципальном округе в результате атаки украинского беспилотника, указали в администрации, передает ТАСС.
Мужчина доставлен в районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Кроме того, в результате удара повреждены ЛЭП, спецтехника и оборудование коммунальных служб, а также два магазина.
Пострадали фасады, кровля и остекление трех частных домов. Еще три жилых здания полностью уничтожены в результате возникших пожаров.
В Энергодаре в результате удара украинского дрона погибла мирная жительница.
Другой дрон атаковал машину скорой помощи, ранения получили фельдшер, медсестра и водитель.
В начале сентября украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в Каменско-Днепровском округе.