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При атаке дронами на ДНР погибли трое и ранены 13 мирных жителей
В результате ударов дронов ВСУ по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли трое граждан, еще 13 человек получили ранения, сообщил в Max-канале глава республики Денис Пушилин.
«Три человека погибли, еще тринадцать мирных жителей Республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА вфу», – написал он.
Пушилин уточнил, что в Володарском муниципальном округе на трассе Р-150 беспилотник атаковал грузовик, что привело к гибели двоих мужчин. Еще один человек получил тяжелые ранения при ударе по микроавтобусу возле села Новокрасновка.
В Центрально-Городском районе Горловки под удар попал рейсовый автобус. Инцидент унес жизнь одного пассажира, еще пять человек, включая девятилетнюю девочку, получили ранения. В Калининском районе города пострадал местный житель.
Атаки зафиксированы и в других районах. В селе Валерьяновка Волновахского округа ранены двое мужчин, а в городе Селидово пострадали три человека.
Кроме того, в результате атак ВСУ повреждены 11 домостроений и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Значительный урон нанесен спецтехнике, автобусам и автомобилям в нескольких муниципальных округах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаках беспилотников 7 сентября пострадали 13 мирных жителей ДНР, тогда же беспилотник атаковал троллейбус в Горловке. Еще два мирных жителя ДНР погибли от дронов ВСУ 11 сентября.