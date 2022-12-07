Почему уникально крепкий рубль останется только в 2022 году

Российский рубль в 2022 году стал одной из немногих валют, которая опережала доллар. Крепкий рубль серьезно помог нашей экономике и Центробанку, однако он начинает постепенно слабеть. Возврат доллара к 70 рублям и выше – это лишь вопрос времени, считают эксперты. Как крепкий рубль помог экономике в этом году и почему в 2023 году его сила будет только мешать?

В 2022 году рубль укрепился на 18% против доллара. Это уникальная ситуация. Похвастаться такой сильной динамикой может разве что армянский драм. Многие валюты сильно ослабли к доллару в этом году.

Укрепление рубля связано с двумя основными факторами. Во-первых, меры контроля за движением капитала позволили рублю игнорировать отток иностранного капитала. Во-вторых, рубль естественным образом укреплялся на фоне профицита внешней торговли, когда экспортные доходы выросли, а импорт резко просел.

Уникально крепкий рубль, который не обращал внимание ни на санкции, ни на нефть, ни на другие внешние факторы, в этом году сделал свое важное дело.

«Высокий курс рубля в условиях санкций сдерживал инфляционную спираль от раскручивания, так как на фоне его подорожания все импортные товары становились дешевле. А доходами от экспорта пожертвовали, так как они и так значительно выросли благодаря увеличению стоимости экспортных продуктов РФ на мировом рынке. Некоторые из них начали дорожать еще в годы пандемии из-за разрывов логистических цепочек, поэтому доходы многих российских экспортеров в этом году были на рекордных значениях, несмотря на укрепление курса рубля», – отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Например, чистая прибыль Газпрома в первом полугодии выросла в 2,6 раза – до рекордных 2,5 трлн рублей.

«Могу также предположить, что в условиях наращивания внешних ограничений производились оптовые закупки иностранных комплектующих, которые не производят в России, со значительным запасом. То есть объемы таких покупок увеличивались, а крепкий рубль делал эти товары выгоднее для России», – добавляет Чернов.

«Укрепление рубля способствовало снижению инфляционных рисков, возникших на фоне шоков в экономике России весной этого года. То есть опосредованно крепкий рубль помог Банку России снизить уровень ключевой ставки и нормализовать кредитование»,

– отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Кроме того, средства ФНБ разрешено было направить на финансирование дефицита федерального бюджета в 2022 году, поэтому необходимости в искусственном ослаблении рубля не было, добавляет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. «Однако ситуация в 2022 году была исключительной и вряд ли повторится в 2023 году по ряду причин», – считает он.

Эксперты ждут снижение курса рубля уже к концу года и продолжение девальвации в 2023 году.

Во-первых, появилась угроза снижения экспортных доходов России на фоне введения исторического эмбарго ЕС и потолка цены на российскую нефть. «Это со временем ухудшит ситуацию с платежным и торговым балансом РФ, но последствия этого через курс рубля мы увидим ближе к весне следующего года», – считает Потавин. Уже до конца декабря отечественный нефтяной экспорт может потерять примерно 0,5 млн баррелей в сутки, оценивает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. С нового года объемы могут вырасти, так как в действие вступит еще и эмбарго на российские нефтепродукты.

Во-вторых, удар по экспорту России сразу отражается на доходах страны. Нефтегазовые доходы бюджета ранее составляли 35-40% от общих поступлений, а в этом году их доля, вероятно, возрастет до 45%, считает Евстифеев.

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«Чем дороже будут стоить энергоресурсы на мировых рынках, тем больше средств от их продажи получит Россия в иностранной валюте. Но для пополнения казны эти средства сначала необходимо конвертировать в российскую национальную валюту, поэтому чем дешевле будет рубль по отношению к этим валютам, тем больше средств поступит в российский бюджет в национальной валюте», – поясняет Чернов.

Эмбарго и потолок цены на российскую нефть усиливают неопределенность в российской экономике. «В такой ситуации Минфину РФ будет сложнее сохранять прежний уровень доходов бюджета – а значит, полезнее будет иметь более слабый курс рубля», – считает Потавин.

Если будут сложности с наполнением казны, то ослабить рубль можно будет через новое бюджетное правило. «Раньше на сверхдоходы от продажи нефти на бирже покупали доллары и евро для наполнения ФНБ, а теперь планируется покупать валюты дружественных стран, и через кросс-курсы влиять на стоимость российской национальной валюты», – объясняет Чернов.

Курс рубля уже поднялся к 63 за доллар. Это самый высокий уровень с начала ноября. «Дальнейший рост курса доллара в районе 65 рублей (это полугодовой максимум) – это вопрос самого ближайшего времени», – считает Потавин. До конца года, по его словам, можно ожидать 65-67,5 рублей за доллар и 67-70 рублей по евро.

«В начале следующего года под влиянием нового механизма бюджетного правила скорость снижения стоимости рубля может резко увеличиться, поэтому я ожидаю достижения 70 рублей за доллар уже в первом квартале 2023 года»,

– прогнозирует Чернов.

По его словам, так как ослабление рубля будет происходить наполовину в ручном формате через бюджетное правило, то курс рубля, скорее всего, в итоге будет удержан на уровне 72-75 рублей за доллар. Так как уже подсчитано, что именно такой курс будет комфортным и для экспортеров, и для планового наполнения бюджета.

«Этих ориентиров мы пока и придерживаемся, но не исключаем и увеличения волатильности или появления новых внешних факторов давления на российскую национальную валюту, так как ожидаем введения новых ограничительных мер в отношении РФ и снижения потолка цен на ее нефть», – говорит Чернов.

«Возврат курса доллара к отметке 75 рублей – это просто вопрос времени»,

– считает и Потавин.

Однако Александр Бахтин не исключает, что девальвация рубля может оказаться и менее значительной. «С одной стороны, курс рубля к доллару на уровне «70 плюс» был бы, конечно, более комфортным с точки зрения доходов экспортеров и наполняемости бюджета. С другой стороны, уровни «60 плюс» по доллару для экспортеров и бюджета не являются критичными, а крепкий и стабильный рубль всё еще важен для импортеров в условиях перенастройки нарушенной из-за санкций внешнеторговой логистики», – рассуждает эксперт. По его мнению, курс рубля в течение 2023 года может опуститься до 68-70 за доллар, но конкретные уровни сейчас предвидеть сложно, так как на курс будет влиять много переменных – от динамики ВВП и состояния торгового баланса до геополитики и спроса на рублевый долг.