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7 декабря, среда  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Почему уникально крепкий рубль останется только в 2022 году

Ослабление рубля – это лишь вопрос времени Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль в 2022 году стал одной из немногих валют, которая опережала доллар. Крепкий рубль серьезно помог нашей экономике и Центробанку, однако он начинает постепенно слабеть. Возврат доллара к 70 рублям и выше – это лишь вопрос времени, считают эксперты. Как крепкий рубль помог экономике в этом году и почему в 2023 году его сила будет только мешать? Подробности...
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Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации

Только 7% жителей Казахстана верят, что на Украине победят ВСУ Svetlana Kysilyova/ABACA/Reuters
Социологи узнали мнение жителей Казахстана о спецоперации ВС РФ на Украине. С марта оно изменилось – и не в пользу России. С чем связаны такие перемены? Стоит ли подобным опросам верить? А главное – как сломать тренд в пользу РФ, если в этом действительно есть необходимость? Подробности...
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Телеканал «Дождь» погубила эмиграция

«Дождь» оказался просто ненужным. По сути, бесполезным для Запада Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Власти Латвии лишили «Дождь» лицензии на вещание в стране, а значит, и во всем Евросоюзе. Оппозиционный властям России телеканал, признанный Минюстом РФ иноагентом, проработал в Прибалтике всего несколько месяцев. Почему на Западе никто не стал защищать уехавших из России журналистов? Подробности...
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Американцы перестают поддерживать Украину

Рядовые американцы боятся, что конфликт вокруг Украины перерастет в Третью мировую Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Доля американцев, требующих принудить Киев к компромиссу с Москвой пусть даже ценой территориальных уступок, существенно выросла. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса. Для американцев все важнее становятся внутренние проблемы, а помощь Киеву многие из них расценивают как личный коррупционный проект Байдена. В какой момент перемены в общественном мнении начнут отражаться на позиции Белого дома по Украине? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Украина плотно сидит на игле информационной наркоты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не стоит надеяться, что украинцы вдруг очнутся и вылечатся сами. Немцы, нация гораздо более рациональная и рассудительная, нежели романтичные и кипешные украинцы, до самого мая 1945 года веровали в вундерваффе и решительный перелом. Подробности...
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Коллизия с «Дождем» в Латвии – признак полноценной холодной войны

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Квант плюрализма отчасти и придает происходящему пресловутую «гибридность». Однако теперь он становится рудиментом ушедшей эпохи. Подробности...
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Украинской церкви очень тяжело, но в истории бывало и хуже

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Как памятник Екатерине напоминает, что Одессу основали вовсе не Бандера с Шухевичем, так и Церковь самим своим существованием напоминает о том, что реальная история выглядела совсем не так, как ее рисуют украинские националисты. Подробности...
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«Дождь» познал русофобию

У друзей России попытка революции

Иран поддался протестующим

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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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    Почему уникально крепкий рубль останется только в 2022 году

    Ослабление рубля – это лишь вопрос времени
    		   7 декабря 2022, 08:40
    Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Российский рубль в 2022 году стал одной из немногих валют, которая опережала доллар. Крепкий рубль серьезно помог нашей экономике и Центробанку, однако он начинает постепенно слабеть. Возврат доллара к 70 рублям и выше – это лишь вопрос времени, считают эксперты. Как крепкий рубль помог экономике в этом году и почему в 2023 году его сила будет только мешать?

    В 2022 году рубль укрепился на 18% против доллара. Это уникальная ситуация. Похвастаться такой сильной динамикой может разве что армянский драм. Многие валюты сильно ослабли к доллару в этом году.

    Укрепление рубля связано с двумя основными факторами. Во-первых, меры контроля за движением капитала позволили рублю игнорировать отток иностранного капитала. Во-вторых, рубль естественным образом укреплялся на фоне профицита внешней торговли, когда экспортные доходы выросли, а импорт резко просел.

    Уникально крепкий рубль, который не обращал внимание ни на санкции, ни на нефть, ни на другие внешние факторы, в этом году сделал свое важное дело.

    «Высокий курс рубля в условиях санкций сдерживал инфляционную спираль от раскручивания, так как на фоне его подорожания все импортные товары становились дешевле. А доходами от экспорта пожертвовали, так как они и так значительно выросли благодаря увеличению стоимости экспортных продуктов РФ на мировом рынке. Некоторые из них начали дорожать еще в годы пандемии из-за разрывов логистических цепочек, поэтому доходы многих российских экспортеров в этом году были на рекордных значениях, несмотря на укрепление курса рубля», – отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Например, чистая прибыль Газпрома в первом полугодии выросла в 2,6 раза – до рекордных 2,5 трлн рублей.

    «Могу также предположить, что в условиях наращивания внешних ограничений производились оптовые закупки иностранных комплектующих, которые не производят в России, со значительным запасом. То есть объемы таких покупок увеличивались, а крепкий рубль делал эти товары выгоднее для России», – добавляет Чернов.

    «Укрепление рубля способствовало снижению инфляционных рисков, возникших на фоне шоков в экономике России весной этого года. То есть опосредованно крепкий рубль помог Банку России снизить уровень ключевой ставки и нормализовать кредитование»,

    – отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

    Кроме того, средства ФНБ разрешено было направить на финансирование дефицита федерального бюджета в 2022 году, поэтому необходимости в искусственном ослаблении рубля не было, добавляет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. «Однако ситуация в 2022 году была исключительной и вряд ли повторится в 2023 году по ряду причин», – считает он.

    Эксперты ждут снижение курса рубля уже к концу года и продолжение девальвации в 2023 году.

    Во-первых, появилась угроза снижения экспортных доходов России на фоне введения исторического эмбарго ЕС и потолка цены на российскую нефть. «Это со временем ухудшит ситуацию с платежным и торговым балансом РФ, но последствия этого через курс рубля мы увидим ближе к весне следующего года», – считает Потавин. Уже до конца декабря отечественный нефтяной экспорт может потерять примерно 0,5 млн баррелей в сутки, оценивает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. С нового года объемы могут вырасти, так как в действие вступит еще и эмбарго на российские нефтепродукты.

    Во-вторых, удар по экспорту России сразу отражается на доходах страны. Нефтегазовые доходы бюджета ранее составляли 35-40% от общих поступлений, а в этом году их доля, вероятно, возрастет до 45%, считает Евстифеев.

    «Чем дороже будут стоить энергоресурсы на мировых рынках, тем больше средств от их продажи получит Россия в иностранной валюте. Но для пополнения казны эти средства сначала необходимо конвертировать в российскую национальную валюту, поэтому чем дешевле будет рубль по отношению к этим валютам, тем больше средств поступит в российский бюджет в национальной валюте», – поясняет Чернов.

    Эмбарго и потолок цены на российскую нефть усиливают неопределенность в российской экономике. «В такой ситуации Минфину РФ будет сложнее сохранять прежний уровень доходов бюджета – а значит, полезнее будет иметь более слабый курс рубля», – считает Потавин.

    Если будут сложности с наполнением казны, то ослабить рубль можно будет через новое бюджетное правило. «Раньше на сверхдоходы от продажи нефти на бирже покупали доллары и евро для наполнения ФНБ, а теперь планируется покупать валюты дружественных стран, и через кросс-курсы влиять на стоимость российской национальной валюты», – объясняет Чернов.

    Курс рубля уже поднялся к 63 за доллар. Это самый высокий уровень с начала ноября. «Дальнейший рост курса доллара в районе 65 рублей (это полугодовой максимум) – это вопрос самого ближайшего времени», – считает Потавин. До конца года, по его словам, можно ожидать 65-67,5 рублей за доллар и 67-70 рублей по евро.

    «В начале следующего года под влиянием нового механизма бюджетного правила скорость снижения стоимости рубля может резко увеличиться, поэтому я ожидаю достижения 70 рублей за доллар уже в первом квартале 2023 года»,

    – прогнозирует Чернов.

    По его словам, так как ослабление рубля будет происходить наполовину в ручном формате через бюджетное правило, то курс рубля, скорее всего, в итоге будет удержан на уровне 72-75 рублей за доллар. Так как уже подсчитано, что именно такой курс будет комфортным и для экспортеров, и для планового наполнения бюджета. 

    «Этих ориентиров мы пока и придерживаемся, но не исключаем и увеличения волатильности или появления новых внешних факторов давления на российскую национальную валюту, так как ожидаем введения новых ограничительных мер в отношении РФ и снижения потолка цен на ее нефть», – говорит Чернов. 

    «Возврат курса доллара к отметке 75 рублей – это просто вопрос времени»,

    – считает и Потавин. 

    Однако Александр Бахтин не исключает, что девальвация рубля может оказаться и менее значительной. «С одной стороны, курс рубля к доллару на уровне «70 плюс» был бы, конечно, более комфортным с точки зрения доходов экспортеров и наполняемости бюджета. С другой стороны, уровни «60 плюс» по доллару для экспортеров и бюджета не являются критичными, а крепкий и стабильный рубль всё еще важен для импортеров в условиях перенастройки нарушенной из-за санкций внешнеторговой логистики», – рассуждает эксперт. По его мнению, курс рубля в течение 2023 года может опуститься до 68-70 за доллар, но конкретные уровни сейчас предвидеть сложно, так как на курс будет влиять много переменных – от динамики ВВП и состояния торгового баланса до геополитики и спроса на рублевый долг.

     
     
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