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13 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:05  |  vz.ru
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Эпоха сильного доллара уходит в прошлое

Американская валюта достигла своего пика Lutz P. Kayser/Picture alliance/Global Look Press
После рекордного укрепления доллара к большинству мировых валют в этом году, американская монета начала резкое падение. И этот разворот может оказаться вовсе не временным. Эксперты ждут долгосрочное ослабление доллара в течение одного-двух лет. Какие хорошие новости это означает для простых граждан и что ждет российский рубль?  Подробности...
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Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
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Почему ВСУ не могут избавиться от занозы в тылу

Весь периметр Кинбурнской косы просматривается и контролируется российскими военными Станислав Красильников/ТАСС
Удерживаемая Россией Кинбурнская коса под Очаковом позволяет обстреливать Николаев и объекты вокруг него. После отвода российских войск из Херсона полуостров приобретает еще более важное значение. Это единственный участок Николаевской области под российским контролем – самая южная точка освобожденных территорий. Попытки ВСУ вернуть косу под свой контроль завершались провалом, но в том, что усилия продолжатся, сомневаться не приходится. Как им противостоять? Подробности...
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Макрон готовится к войне

«Война на Украине позволила нам значительно продвинуться вперед в вопросах европейской обороны», – сообщил военным Макрон ERIC GAILLARD/EPA/ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно признал военную слабость и несамостоятельность своей державы. Ответом на это станет новая военная доктрина, которая изменит армию и приготовит страну к актуальным вызовам, включая ядерные. Чего Макрон хочет добиться на самом деле и какова в этом роль России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Как перевоспитать младенцев по разуму

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Максим Соколов, публицист
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Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
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    Эпоха сильного доллара уходит в прошлое

    Американская валюта достигла своего пика
    		   13 ноября 2022, 12:50
    Фото: Lutz P. Kayser/Picture alliance/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    После рекордного укрепления доллара к большинству мировых валют в этом году, американская монета начала резкое падение. И этот разворот может оказаться вовсе не временным. Эксперты ждут долгосрочное ослабление доллара в течение одного-двух лет. Какие хорошие новости это означает для простых граждан и что ждет российский рубль?

    Индекс доллара DXY (отношение доллара к корзине из шести мировых резервных валют) с начала 2022 года до начала ноября вырос на 17%. Годовые темпы роста доллара к мировым валютам в течение 2022 года были одними из самых быстрых за всю историю наблюдений: так быстро доллар укреплялся только в 80-х, в 2008 и 2014 годах, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

    Однако в четверг индекс доллара упал на 2,23% – и это было самым сильным падением доллара за последние семь лет (с декабря 2015 года).  

    «Сейчас вполне может происходить начало разворота тренда, и в ближайшие один-два года можно ожидать снижения доллара к большинству мировых валют», – полагает Чернов.

    Почему доллар так сильно укрепился в этом году, а теперь начал обратный тренд? Американская валюта росла так сильно благодаря тому, что ФРС активно начала поднимать ставки для борьбы с инфляцией, ставшей рекордной за последние десятилетия.

    «Пока повышали ставки, росла стоимость заимствований в долларах, а по факту и сам доллар. А вчера опубликовали данные по инфляции в США, которая замедлилась до 7,7%, что даже лучше ожиданий аналитиков (8%). Это значит, что рост ставок начал приносить результат, и пик инфляции в США уже пройден. А значит, на декабрьском заседании ФРС может снизить темпы повышения ставок с 75 б. п. до 50 б. п. Рынки фьючерсов уже закладывают 86% вероятности именно такого исхода на декабрьском заседании», – объясняет Чернов. Если ФРС начнет замедлять темпы роста ставок, то это будет означать завершение цикла ужесточения монетарной политики и разворот доллара, который продолжит дешеветь против большинства мировых валют в долгосрочной перспективе, добавляет собеседник.

    Стоит добавить, что вероятность разворота доллара от укрепления к падению высока, но всё же не является стопроцентной. «Если инфляция в США задержится на уровне 7-8% год к году, то ФРС придется продолжить повышать размер базовой процентной ставки выше текущих ожиданий в 5 %, что приведет к возобновлению периода сильного доллара», – не исключает другой сценарий начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Если доллар возьмет курс на долгосрочное ослабление, то для простых граждан это будут довольно приятные новости. Во-первых, это означает, что импортные товары в долларах станут дешевле. Во-вторых, что экономический апокалипсис может быть отложен: если замедлится мировая инфляция, то мировой экономический кризис начнет отступать,

    считает Чернов.

    Для России слабый доллар позитивен еще и тем, что он традиционно вызывает рост нефтяных котировок, а для россиян – это сигнал о том, что резкое ослабление рубля пока маловероятно, отмечает Евстифеев.

    Собственно российский рубль, который укрепился до 60, тоже отыгрывает ослабление доллара в мире. «На укрепление рубля действует еще и профицит текущего счета платежного баланса РФ, который за январь–октябрь вырос до 215,4 млрд долларов из-за падения объемов импорта, но это более долгосрочное влияние, а вчера реакция была именно на доллар и данные по инфляции», – говорит Чернов.   

    Любопытно, что евро, наоборот, подрос по отношению к рублю до 62. Это связано с динамикой доллар–евро на международном валютном рынке. «До публикации данных по инфляции в США доллар стоил 0,97 за евро, а сейчас уже превышает 1,03 доллара за евро. Это же изменение пропорций отражается и в курсах доллар/рубль и евро/рубль», – объясняет эксперт банка «Зенит».

    Как известно, крепкий рубль – это хорошо для импортеров, но плохо для экспортеров и бюджета. А учитывая, что с импортом в Россию пока дела обстоят не очень, то ситуация может вызывать беспокойство. Однако глава Сбербанка Герман Греф попытался успокоить. По его словам, крепкий рубль снижает прибыль российских экспортеров, но «я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает».

    Сбербанк просчитывал критический курс в 50 рублей за доллар и даже в этом случае «нет ни одной убыточной отрасли». «50 рублей за доллар – это такая переломная величина, после которой начинаются действительно проблемы в ряде отраслей»,

    – отметил Греф.

    В пример можно привести российские металлургические комбинаты. По словам Чернова, сейчас они поставляют продукцию на экспорт практически с нулевой маржой, а в некоторых случаях даже с небольшим убытком, так как из-за низкого курса доллара рентабельность производства опустилась почти до нуля. «Если бы курс доллара стал выше хотя бы рублей на 10, то они бы получали высокую экспортную прибыль. А сейчас их прибыль генерируется в основном от внутреннего рынка, на внешних продукция продается практически без прибыли. То есть курс в 60 рублей за доллар металлургам не дает зарабатывать на экспорте, а при курсе в 50 экспорт и вовсе станет убыточным», – поясняет эксперт. 

    Впрочем, эксперты не видят предпосылок для падения доллара к 50 рублям.

    «До конца года на фоне падения стоимости доллара его курс против рубля вполне может упасть до 57–59 рублей, но я думаю, что ниже ему упасть не дадут

    и на этих отметках он задержится ненадолго, так как снизятся выручки у всех экспортеров и упадет наполняемость бюджета, за которую отвечает Минфин», – прогнозирует Чернов. Если курс доллара начнет падать ниже 57 рублей, то власти, скорее всего, введут новое бюджетное правило. Пока это правило играет в пользу рубля, так как покупаются альтернативные дружественные валюты на бирже.

    Курс в 50 рублей за доллар выглядит менее вероятным, чем 60-70 рублей, учитывая возросшие расходы бюджета, согласен Евстифеев. Он к концу года ждет курсы доллара и евро вблизи отметки в 65 рублей.

    «Эпизоды укрепления рубля до конца года еще возможны, однако пределом видятся уровни 55-57. Таким периодом может стать конец ноября, когда компании будут продавать валюту для проведения рублевых налоговых платежей. Однако постепенное восстановление импорта и вероятное сокращение экспортных поставок из-за санкций будут подталкивать доллар ближе к 64-65 рублям», – считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. 

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