Как падение рубля поможет России

Чем ближе новый год, тем сильнее падает рубль. В первые дни этой недели рубль почти достиг 70 за доллар и превысил 74 за евро – такие уровни российской национальной валюты не наблюдались уже давно. Почему крепкий рубль был необходим российской экономике в уходящем году и почему он должен ослабнуть в следующем?

Российская валюта в начале этой недели продолжила падение. Во вторник доллар установил семимесячный максимум около 69,6 рубля, а евро впервые с начала мая превысил 74 рубля. От такого курса россияне уже давно отвыкли.

«Резкое ослабление курса рубля в понедельник стало сюрпризом, так как на вторую половину месяца традиционно приходится период налоговых выплат, когда экспортеры обычно увеличивают предложение иностранной валюты на валютном рынке, чтобы повысить свою рублевую ликвидность для налоговых транзакций», – говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Столь неожиданное падение рубля эксперт связывает с тем, что на рынке наблюдается слабое предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Во-первых, российская нефть в декабре в среднем стоила на 10 долларов дешевле, чем в среднем в ноябре (56 против 66 долларов за баррель). Во-вторых, сохраняются опасения по поводу объемов экспорта.

Собственно, процесс ослабления рубля начался сразу после введения нефтяного эмбарго и потолка цены на нефть 5 декабря странами ЕС. За три недели декабря российская валюта потеряла к доллару около 13%, что происходит в отсутствие внешних проявлений фундаментальных факторов, отмечает Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global.

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Мог повлиять и еще один фактор, на который указывают многие эксперты: при падении экспорта повысился спрос на импорт, что традиционно для предновогоднего периода. Плюс в конце года обычно идут высокие бюджетные траты, что также давит на рубль.

Весь текущий год тенденция была противоположной – экспорт значительно превалировал над импортом, который рекордно обвалился из-за санкционного разрыва торговых связей. Положительный торговый баланс и стал главной причиной рекордного укрепления рубля за последние месяцы.

Но, судя по всему, часть импортеров к концу года сумела адаптироваться и найти новые каналы доставки нужных товаров в Россию. А для экспортеров в свою очередь появились новые ограничения, для адаптации к которым потребуется дополнительное время.

Ващенко считает, что в текущей ситуации рынок способен отрегулировать себя сам, поэтому к концу года можно ждать курс в 60–65 рублей за доллар.

Однако эксперты в любом случае ждут продолжения тенденции ослабления рубля. Ослабление рубля может затормозить только наступление налогового периода в стране (в 20-х числах), это значит, что до конца недели рубль еще может отыграть 1–1,5 рубля в паре с долларом и евро. Однако затем тенденция к ослаблению продолжится, говорит Федор Сидоров, основатель «Школы Практического Инвестирования».

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» считает, что курс рубля постепенно приближается к уровням, которые уже можно считать комфортными с точки зрения доходов экспортеров и наполняемости бюджета. Иначе говоря, это 70 и выше рублей за доллар.

Длительный период стабильного курса рубля по 60+ к доллару, который был в этом году, уже выполнил свою роль. А именно – поддержал импортеров в период перенастройки логистики, нарушенной из-за западных санкций. Поэтому теперь для поддержки бюджета и экспортеров он будет ближе к 70+, при этом вряд ли стоит ждать сильной девальвации рубля.

«Слишком сильный девальвационный импульс чреват среди прочего увеличением темпов инфляции, чего финансовые власти наверняка хотели бы избежать. Для экономики в целом важен именно стабильный валютный курс», – говорит Бахтин.

«К концу 2022 года рубль будет находиться в коридоре 65–70 за доллар, но вряд ли он сможет надолго закрепиться выше 70.

Однако ко второму кварталу 2023 года рубль вполне может упасть и ниже 70 за доллар, так как к этому периоду уже более-менее будут понятны эффекты от ценового потолка и эмбарго на российскую нефть», – ожидает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

По прогнозу Сидорова, до нового года или уже в январе стоимость доллара будет около 70 рублей, евро – 73–75 рублей. А если нефть на мировом рынке подешевеет до 60 долларов за баррель, то рубль может ослабнуть еще сильнее – вплоть до 75–77 рублей за доллар. «Это вполне возможно, учитывая мрачные прогнозы о глобальном кризисе, который ожидается в следующем году», – заключает эксперт.