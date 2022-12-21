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21 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:29  |  vz.ru
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Как падение рубля поможет России

Российский рубль снова удивляет Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Чем ближе новый год, тем сильнее падает рубль. В первые дни этой недели рубль почти достиг 70 за доллар и превысил 74 за евро – такие уровни российской национальной валюты не наблюдались уже давно. Почему крепкий рубль был необходим российской экономике в уходящем году и почему он должен ослабнуть в следующем? Подробности...
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Как выбрали представителей новых территорий России

Первый российский сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона был замглавы МВД Украины Александр Гальперин/РИА Новости
Во вторник были объявлены имена тех, кто будет представлять в Совете Федерации четыре новых региона России. Так, сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона – который занимал ряд постов в домайданном Киеве. Сенатор от Херсона Константин Басюк также имел не последнее отношение к украинской политике времен Януковича. Почему были выбраны именно эти люди? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Визит Зеленского к Байдену нужен им обоим

Если ситуацию на фронте для Киева не удастся переломить, это станет поражением лично для Зеленского и Байдена Pete Marovich/Global Look Press,
Ukraine Presidency/ZUMA/ТАСС
Глубокой ночью по московскому времени мировые СМИ взорвались сообщениями о визите президента Украины в США, который стал полным сюрпризом практически для всех. Обстоятельства этого вояжа больше напоминают спецоперацию, на которую Белый дом подписался ввиду того, что у Джо Байдена есть собственная заинтересованность в госте. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Грузию нужно поощрить за хорошее поведение

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москве и Тбилиси нужно ускорять нормализацию отношений. Все основания и мотивы для этого есть – надо лишь понять, что игра стоит свеч. Ведь прорыв этот несет для обоих государств серьезные риски. Внутриполитические и внешнеполитические. Подробности...

Первая в СССР новогодняя елка прошла на Украине, там же она и закончится

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Новый год и Дед Мороз являются типичными примерами того, как народное культурное сознание быстро ассимилирует идейные новшества – лишь бы суть этих новшеств приходилась людям по душе. Подробности...

Польская пропаганда перешла к аннексии Западной Украины

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Для Варшавы главное – не просто присоединить Восточные Кресы, как там называют Западную Украину, но и повторить (а еще лучше – превзойти) на этой территории крымский триумф Москвы. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Зеленский стал неуправляемым

У Сербии назрела своя СВО

Пришла пора прощаться с Трампом

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Как падение рубля поможет России

    Российский рубль снова удивляет
    		   21 декабря 2022, 12:05
    Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Чем ближе новый год, тем сильнее падает рубль. В первые дни этой недели рубль почти достиг 70 за доллар и превысил 74 за евро – такие уровни российской национальной валюты не наблюдались уже давно. Почему крепкий рубль был необходим российской экономике в уходящем году и почему он должен ослабнуть в следующем?

    Российская валюта в начале этой недели продолжила падение. Во вторник доллар установил семимесячный максимум около 69,6 рубля, а евро впервые с начала мая превысил 74 рубля. От такого курса россияне уже давно отвыкли.

    «Резкое ослабление курса рубля в понедельник стало сюрпризом, так как на вторую половину месяца традиционно приходится период налоговых выплат, когда экспортеры обычно увеличивают предложение иностранной валюты на валютном рынке, чтобы повысить свою рублевую ликвидность для налоговых транзакций», – говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

    Столь неожиданное падение рубля эксперт связывает с тем, что на рынке наблюдается слабое предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Во-первых, российская нефть в декабре в среднем стоила на 10 долларов дешевле, чем в среднем в ноябре (56 против 66 долларов за баррель). Во-вторых, сохраняются опасения по поводу объемов экспорта.

    Собственно, процесс ослабления рубля начался сразу после введения нефтяного эмбарго и потолка цены на нефть 5 декабря странами ЕС. За три недели декабря российская валюта потеряла к доллару около 13%, что происходит в отсутствие внешних проявлений фундаментальных факторов, отмечает Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global.

    Мог повлиять и еще один фактор, на который указывают многие эксперты: при падении экспорта повысился спрос на импорт, что традиционно для предновогоднего периода. Плюс в конце года обычно идут высокие бюджетные траты, что также давит на рубль.

    Весь текущий год тенденция была противоположной – экспорт значительно превалировал над импортом, который рекордно обвалился из-за санкционного разрыва торговых связей. Положительный торговый баланс и стал главной причиной рекордного укрепления рубля за последние месяцы.

    Но, судя по всему, часть импортеров к концу года сумела адаптироваться и найти новые каналы доставки нужных товаров в Россию. А для экспортеров в свою очередь появились новые ограничения, для адаптации к которым потребуется дополнительное время.

    Ващенко считает, что в текущей ситуации рынок способен отрегулировать себя сам, поэтому к концу года можно ждать курс в 60–65 рублей за доллар.

    Однако эксперты в любом случае ждут продолжения тенденции ослабления рубля. Ослабление рубля может затормозить только наступление налогового периода в стране (в 20-х числах), это значит, что до конца недели рубль еще может отыграть 1–1,5 рубля в паре с долларом и евро. Однако затем тенденция к ослаблению продолжится, говорит Федор Сидоров, основатель «Школы Практического Инвестирования».

    Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» считает, что курс рубля постепенно приближается к уровням, которые уже можно считать комфортными с точки зрения доходов экспортеров и наполняемости бюджета. Иначе говоря, это 70 и выше рублей за доллар.   

    Длительный период стабильного курса рубля по 60+ к доллару, который был в этом году, уже выполнил свою роль. А именно – поддержал импортеров в период перенастройки логистики, нарушенной из-за западных санкций. Поэтому теперь для поддержки бюджета и экспортеров он будет ближе к 70+, при этом вряд ли стоит ждать сильной девальвации рубля.

    «Слишком сильный девальвационный импульс чреват среди прочего увеличением темпов инфляции, чего финансовые власти наверняка хотели бы избежать. Для экономики в целом важен именно стабильный валютный курс», – говорит Бахтин.

    «К концу 2022 года рубль будет находиться в коридоре 65–70 за доллар, но вряд ли он сможет надолго закрепиться выше 70.

    Однако ко второму кварталу 2023 года рубль вполне может упасть и ниже 70 за доллар, так как к этому периоду уже более-менее будут понятны эффекты от ценового потолка и эмбарго на российскую нефть», – ожидает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

    По прогнозу Сидорова, до нового года или уже в январе стоимость доллара будет около 70 рублей, евро – 73–75 рублей. А если нефть на мировом рынке подешевеет до 60 долларов за баррель, то рубль может ослабнуть еще сильнее – вплоть до 75–77 рублей за доллар. «Это вполне возможно, учитывая мрачные прогнозы о глобальном кризисе, который ожидается в следующем году», – заключает эксперт.
     
     
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