Ветеран «Альфы»: Для борьбы с киевским терроризмом важна бдительность граждан

Ветеран «Альфы» Филатов: Для борьбы с киевским терроризмом важна бдительность граждан

«ГУР МО Украины работает по всем направлениям, поэтому нам необходимо усилить меры контроля на наших границах. Это касается не только рубежей на эстонском направлении, но и на белорусском», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Алексей Филатов, комментируя предотвращение силами ФСБ терактов в Московском регионе и Брянске. По словам Филатова, здесь надежда не только на агентурные аппараты и технические средства силовиков, но и на вовремя поданные сигналы бдительных граждан.

«Мы видим, что украинские террористы развязали полноценную диверсионную работу. Акты террора совершаются регулярно. В первую очередь эти диверсии направлены против военных объектов, а также против инфраструктуры, которая работает на военно-промышленный комплекс – нефтебазы, нефтехранилища, мосты, железнодорожные пути, по которым перевозят боеприпасы и военную технику», – говорит подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов.

По его мнению, у мужчины с двумя ПЗРК «Игла», вероятно, была цель взорвать какой-то военно-транспортный самолет, принимающий участие в СВО. «Игла» – это комплекс борьбы с низколетящими целями, поясняет собеседник. «Террористами и диверсантами оно зачастую применяется вне зоны боевых действий по приземляющимся или взлетающим объектам. Еще хуже, если они планировали взорвать гражданский самолет», – добавил Филатов.

«Не выходит из головы случай, когда подорвали автомобиль российского политолога Дарьи Дугиной. Маскировка была выполнена профессионально, даже маленького ребенка взяли с собой. Эта женщина провела очень серьезную разведку. Уже тогда был сигнал о том, что ГУР МО Украины, видимо, работает по всем направлениям для проведения диверсионно-террористических атак», – считает собеседник.

Угрозы подобных актов только продолжат расти. Ветеран напоминает, что в приграничных областях уже давно не снимают «желтый уровень» террористической опасности. Однако задержание преступников показывает, что российские спецслужбы справляются и делают все возможное для защиты населения.

«У нас достаточно большой опыт борьбы с терроризмом. Мы сравнительно недавно завершили две кавказские кампании, были предотвращены сотни террористических актов. За этот опыт мы заплатили кровью. Думаю, наши правоохранительные органы, прежде всего ФСБ, в состоянии профилактировать такие теракты», – рассуждает Филатов, отмечая, что какие-то единичные случаи, как подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту, к сожалению, будут иметь место.

Более того, он обращает внимание на то, что у России «нет как таковой границы с Белоруссией», поэтому могут быть проникновения абсолютно с любой стороны. Более того, злоумышленники могут получать гражданство третьих стран и проникнуть в РФ с европейской стороны под видом иностранных туристов или бизнесменов.

В связи с этим сотрудникам спецслужб необходимо вести тотальный контроль и проверять абсолютно всех подозрительных личностей, выявляя не только цели приезда, но и обращать внимание на предполагаемый срок пребывания, место остановки и так далее. Также он не исключает, что лица, устраивающие диверсии и теракты, могут работать с россиянами.

«Под контроль надо брать людей, которые вызывают подозрение, откуда бы они не зашли. И здесь надежда не только на агентурные аппараты и технические средства силовиков, но и на вовремя поданные сигналы бдительных граждан», – объясняет специалист. Такие сигналы от обычных граждан, по его словам, должны обрабатываться оперативниками. Кроме того, собеседник отмечает недостаточность мер безопасности не только на границе с Эстонией, но и на других направлениях. По его словам, «этот вопрос требует доработки».

В среду сотрудники ФСБ предотвратили теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске. Оперативники задержали украинца, который по заданию украинских спецслужб приехал из Киева через Эстонию в пограничную область России, где откопал схрон с компонентами взрывного устройства.

В этот же день ФСБ пресекла еще один готовящейся Украиной теракт, но уже в Московском регионе. Силовики задержали украинца, у которого изъяли два ПЗРК «Игла» и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками украинских спецслужб. Уточняется, что оружие мужчина перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию в оборудованном в автомобиле тайнике.

Напомним, вечером 20 августа автомобиль российского политолога Дарьи Дугиной взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка на момент взрыва находилась за рулем машины, в результате инцидента она погибла на месте. Отец погибшей, философ Александр Дугин рассказывал об угрозах, которые они с дочерью получали от украинской стороны, а также заявлял, что убийство было совершено «врагами России».

По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию. Киевский политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил опасения, что «Эстония становится плацдармом украинских диверсантов и террористов».

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